Оранжевая битва за выбор: как фальсификации 2004 года родили новую Украину

3 декабря 2004 года Верховный суд признал второй тур выборов сфальсифицированным — и страна впервые сказала "нет" постсоветской системе. Оранжевый Майдан защитил выбор и создал новую модель гражданства. Фокус выяснил, какие уроки 2004 года остаются определяющими в 2025-м.

В этот день, 3 декабря 2004 года, Верховный суд Украины объявил: результаты второго тура президентских выборов должны быть признаны сфальсифицированными. Решение стало беспрецедентным — не только с юридической точки зрения, но и с точки зрения политической зрелости общества. "Дело Ющенко против ЦИК" стало символом того, что государство перестает быть декорацией, а гражданин — статистом. В этот момент украинцы впервые за много лет почувствовали: их право на выбор — не условность, а реальный механизм влияния.

Но путь к этому решению был проложен тысячами людей на Майдане Независимости. Площадь, превратившаяся в столицу свободной Украины, стала не просто местом протеста — а школой гражданства. Именно здесь началось формирование того, что мы сегодня называем политической нацией.

Выборы, запустившие Майдан: Ющенко против Януковича

Президентская кампания 2004 года формально выглядела как очередной избирательный цикл, но на самом деле стала референдумом: "Украина как часть постсоветской империи" или "Украина как европейское государство".

В финале сошлись два символа этих векторов. Виктор Ющенко — бывший премьер, лидер оппозиционного блока "Наша Украина", который говорил об интеграции в ЕС и НАТО. И Виктор Янукович — тогдашний премьер, кандидат от власти Леонида Кучмы, открыто поддержанный Кремлем. Именно вокруг этой дуэли и развернулся кризис, переросший в Оранжевую революцию.

Первый тур 31 октября прошел с уже заметным административным давлением и нарушениями, но еще без тотального скандала. Международные наблюдатели тогда констатировали, что выборы в целом продвинулись в сторону демократических стандартов, но с"серьезными недостатками" — прежде всего в доступе оппозиции к медиа, работе избирательных комиссий и злоупотреблении админресурсом в пользу кандидата власти.

Критической стала вторая часть кампании — перед вторым туром 21 ноября. Именно тогда машина фальсификаций заработала на полную. Социологи и наблюдатели фиксировали системное давление на членов УИК, массовое "надомное голосование", манипуляции с открепительными талонами и "карусели".

В исследовании социолога Владимира Паниотто подробно описано, как портились списки избирателей в "оранжевых" регионах, создавались "мертвые души" и голосование одних и тех же людей на нескольких участках.

Разрыв между результатами экзитполов и данными, которые начала объявлять ЦИК, стал точкой кипения. Опросы на выходе с участков — прежде всего "Национальный экзитпол", к которому присоединялись КМИС, Центр Разумкова и Фонд "Демократические инициативы" — показывали уверенную победу Ющенко. Зато ЦИК задокументировала преимущество Януковича.

Международные миссии не оставили сомнений в том, что второй тур не соответствовал базовым демократическим стандартам. В совместном заявлении Международной миссии наблюдения, в которую входили OSCE/ODIHR, ПАСЕ, Европарламент и другие структуры, говорится, что выборы "не соответствовали ряду обязательств ОБСЕ и стандартам Совета Европы". Отдельная оценка повтора второго тура 26 декабря в документе "Presidential Election (Repeat Second Round), Ukraine, 26 December 2004" подчеркивает резкий контраст: реванш системы фальсификаций в ноябре и значительно более честный процесс в декабре под давлением общества и международного внимания.

Личной драмой этой кампании стало отравление Виктора Ющенко диоксином осенью 2004 года. Его изуродованное лицо стало визуальным символом борьбы не только с коррупцией и авторитаризмом, но и с буквально смертельными методами политической борьбы.

Когда в ночь после второго тура ЦИК объявила победителем Януковича, оппозиция фактически вышла из юридической плоскости и перешла в плоскость массовой мобилизации. Уже утром 22 ноября люди со всей страны начали съезжаться в Киев.

Важную роль сыграли и местные советы. Несколько областных центров — Львов, Ивано-Франковск, Тернополь — приняли решение не признавать официальные результаты и фактически подчинились "штабу на Майдане". Киевсовет также выступил против объявленных ЦИК данных. Ющенко принял символическую "присягу президента" в зале парламента, где присутствовали только депутаты оппозиционных фракций, — этот шаг не имел юридической силы, но стал политическим сигналом, что поражения он не признает.

Параллельно шла юридическая война. Юристы Ющенко обжаловали результаты в Верховном Суде, ссылаясь на массовые нарушения: от "каруселей" до давления на наблюдателей. 3 декабря 2004 года коллегия по гражданским делам Верховного Суда огласила решение, которое стало историческим прецедентом. Суд признал невозможным установить результаты голосования 21 ноября и отменил протокол ЦИК, постановив провести повторное голосование второго тура.

26 декабря состоялся повторный второй тур — уже под пристальным вниманием внутренних и внешних наблюдателей. По данным финального отчета OSCE/ODIHR и итогов международных миссий, голосование тогда значительно ближе соответствовало демократическим стандартам, а масштабы нарушений существенно уменьшились. Ющенко получил около 52-53% голосов, Янукович — 44-45%. После безуспешных попыток юридически оспорить реванш, Янукович в конце концов признал поражение.

Ошибки революции: романтизм, который дорого стоил

Оранжевая революция стала образцом мирного сопротивления, но она сделала и ряд критических ошибок, которые Украина сегодня понимает ретроспективно. Самая большая — иллюзия, что победа над фальсификациями автоматически означает победу над системой. Революция победила без единого выстрела, но проиграла в политических кулуарах. Лидеры, которые еще вчера вместе стояли на сцене Майдана, уже через год превратились в оппонентов. Ющенко и Тимошенко — союз, который должен был бы стать двигателем реформ, — стал источником бесконечных конфликтов.

Второй ошибкой стало недооценивание российского влияния. Кремль потерпел поражение в борьбе за Януковича в 2004 году, но не отказался от реванша. Украина тогда еще не воспринимала вмешательство РФ как экзистенциальную угрозу — и именно это позволило России за последующие годы восстановить позиции, что в итоге привело к событиям 2010-го и дальнейшей деградации государственных институтов.

И третье — неумение оформить революцию в системные изменения. Конституционная реформа 2004 года была поспешной и компромиссной, создав гибридную модель власти, которая стала источником конфликтов между Президентом и премьером на долгие годы.

Правильные решения: опыт, спасший страну в 2014 и после 2022 года

Несмотря на ошибки, Оранжевая революция дала Украине то, без чего страна могла не выстоять в войне с Россией десятилетия спустя. Первое и главное — закрепление в обществе идеи, что власть — это договор, а не приказ. Именно эта идея создала культуру протеста, которая в 2013-2014 годах превратилась в Евромайдан. И именно эта культура сегодня поддерживает устойчивость страны во время полномасштабного вторжения.

Второе — изменение политической ментальности. 2004-й показал обществу, что быть украинцем означает быть субъектом, а не объектом. В 2022-м этот опыт трансформировался в тотальное сопротивление: от ВСУ до волонтерского движения.

Третье — медиа и гражданское общество, которые родились на Майдане и стали независимыми игроками. Именно они создали систему контроля над властью, которая не позволила Украине скатиться к авторитаризму еще до начала войны.

И наконец — Оранжевая революция сломала миф об "однообразии" украинского общества. Она показала, что Украина может быть разной, но солидарной, и эта солидарность становится ключевой в моменты угрозы.

После Оранжевой была Революция достоинства

Сегодня, когда Украина переживает самую большую войну со времен Второй мировой, важно честно оценивать наследие Оранжевой революции. Ее главный урок — свобода требует не только эмоций, но и институциональной работы. Оранжевая революция смогла остановить фальсификацию, но не смогла перестроить государство. Это сделал Евромайдан — на крови и потере иллюзий. Однако без 2004-го не было бы 2014-го. А без 2014-го Украина не встретила бы 2022-й так, как встретила — с армией, гражданским обществом, политически зрелым поколением.

Оранжевая революция стала первым большим ударом по имперской политике Кремля — ударом, который Москва помнит до сих пор. И именно поэтому нынешняя война — не только за территорию, но и за выбор, сделанный в том декабре 2004-го.

Ее наследие — не в политических фамилиях, а в культуре ответственности, сформировавшей украинское сопротивление. И в осознании: свобода — это процесс, а не событие.