Война, которой не видно: кто и как уничтожает Карпаты в тылу

Война, которая идет за сотни километров от Карпат, уже изменила и этот горный регион. Под прикрытием "тыловой безопасности" здесь активизировались рубки леса, инфраструктурные и энергетические проекты, создающие новые экологические риски. Фокус выясняет, почему Карпаты больше не являются "заповедным тылом" и какие угрозы для горных экосистем обострились во время военного положения.

Полномасштабная война повлияла на все сферы жизни в Украине — и окружающая среда не стала исключением. Даже регионы, удаленные от линии фронта, сталкиваются с последствиями военного времени. Карпаты, которые традиционно считались наиболее защищенным горным регионом, сегодня все чаще оказываются в центре экологических конфликтов. О том, какие угрозы стоят перед горными экосистемами и почему война стала катализатором этих процессов, Фокусу рассказал Богдан Кученко, специалист по сохранению экосистем ОО "Екодія".

"Полномасштабная война, которая длится уже почти четыре года, повлияла на все сферы жизни в Украине. В частности, сильно пострадали природные территории — не только те, которые были оккупированы или охвачены боевыми действиями, но и тыловые", — объясняет эксперт.

Відео дня

По его словам, Карпаты часто воспринимают как регион, защищенный от военных последствий именно из-за удаленности от фронта. Впрочем, эта логика не сработала.

"Казалось бы, Карпаты, как наиболее удаленный от фронта регион Украины, должны быть защищены от последствий войны. Но, к сожалению, это не так. Именно из-за этой "удаленности от войны" в регион релоцировались ряд предприятий, совокупное влияние которых на окружающую среду может погубить природную и культурную уникальность этого региона", — продолжает эксперт.

Это давление, добавляет Кученко, накладывается на уже традиционные для Карпат экологические проблемы, которые в условиях военного положения только обострились.

Рубки леса без надлежащей публичности и контроля

Одним из привычных для региона видов деятельности, который регулярно оказывается в поле зрения природоохранников, остаются рубки леса.

"Очевидно, что именно эта сфера чаще всего сопровождается нарушениями и злоупотреблениями", — отмечает эксперт.

В условиях войны, по его словам, ряд реестров о состоянии лесного хозяйства был закрыт из соображений безопасности.

"В частности, стали недоступными для общественности планы лесонасаждений — лесные карты, по которым можно было достаточно легко ориентироваться в лесу и быстро проверить, где именно планируются те или иные рубки".

В прифронтовых регионах такая практика может иметь логическое объяснение, однако в случае Карпат ситуация выглядит иначе.

"Если во фронтовых областях эти данные действительно могут помочь захватчикам в планировании военных действий, то целесообразность закрытия лесных карт во Львовской или Закарпатской областях сложно понять", — говорит Фокусу специалист.

Ослабленная роль экоинспекции и попытки отменить ОВД

Еще одним серьезным вызовом Богдан Кученко называет ограничение полномочий Государственной экологической инспекции во время военного положения.

"Плановые проверки остановлены полностью, а любая внеплановая проверка на основании жалобы граждан может происходить только по согласованию с профильным министерством — сейчас это объединенное Минэкономики", — отмечает эксперт.

На практике, объясняет он, это существенно снижает оперативность экологического контроля и делает его зависимым от политической позиции руководства министерства.

На этом фоне лесоводы, по его словам, регулярно продвигают идею отмены оценки воздействия на окружающую среду для сплошных санитарных рубок.

"В 2024 году они поддержали соответствующий законопроект №9516. Из-за важной роли горных лесов, которые предотвращают оползни и размывание берегов рек, ряд рубок в этих лесах был запрещен. Именно сплошные санитарные рубки остались единственным разрешенным способом масштабной вырубки Карпат".

Несмотря на то, что общественности удалось остановить этот законопроект, попытки отменить последний предохранитель продолжаются.

Участок сплошной санитарной рубки буково-елово-пихтового леса возрастом более 130 лет в Чернотисянском лесничестве Раховского надлесничества ГП "Леса Украины". Ноябрь 2025 года. Фото Богдана Кученко

Инфраструктурные проекты как угроза горным ландшафтам

Отдельную опасность для Карпат эксперт видит в масштабных инфраструктурных проектах, которые планируются и реализуются без надлежащей оценки природоохранного воздействия.

"Такие проекты могут навсегда изменить пейзажи целых горных хребтов, которые ежегодно привлекают тысячи туристов", — говорит Кученко.

Среди наиболее резонансных примеров — проект огромного курорта на Свидовце, одном из наиболее хорошо сохранившихся массивов Карпат.

"Свидовец славится послеледниковыми озерами, пралесами и является домом для сотен видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины. Именно эта сохранность сделала его популярным среди любителей хайкинга и зимнего фрирайда", — продолжает эксперт.

По планам застройщиков, вместо диких лесов и полонин значительную часть территории должны занять гостиницы, подъемники и лыжные трассы.

Даже нынешние проблемы, в частности бесконтрольный джипинг, эксперт считает меньшей угрозой, чем масштабная застройка.

"Джипинг оставляет глубокие "шрамы" на склонах, но эту проблему можно решить усилением контроля и наказаниями. Зато последствия застройки сотен гектаров дикой природы асфальтом и бетоном останутся навсегда".

Субальпийское озеро с заболоченными лугами к северу от горы Большой Котел Свидовецкого массива, июль 2025 года. Фото Богдана Кученко

Ветровые электростанции на полонинах

В 2025 году, добавляет Кученко, природоохранники заговорили о еще одной серьезной угрозе — строительство ветровых электростанций на горных полонинах.

"Первым примером стала ВЭС на полонине Руна. Строительство дорог и фундаментов стартовало весной 2025 года, несмотря на отсутствие положительного заключения по оценке воздействия на окружающую среду".

По состоянию на конец сентября, по его словам, на высоте 1300-1400 метров над уровнем моря уже было расчищено 11 площадок и залито по меньшей мере восемь фундаментов.

Подобные планы представляют угрозу еще как минимум для шести горных хребтов Закарпатья, в частности для Свидовца, где в этом году уже установили две ветроизмерительные мачты.

Полонина Руна и прилегающие леса Пашкивецкого лесничества ГП "Леса Украины" — снимки за 22.09.2024 и 27.09.2025. Видна расчистка территории под строительные площадки ветрогенераторов и для прокладки лесной дороги.

Дороги как ключ ко всем угрозам

Общим элементом для рубок леса и масштабных инфраструктурных проектов эксперт называет дороги.

"И те, и другие нуждаются в удобных лесных дорогах, по которым лесовозы могут вывозить древесину, а строительная техника — добираться до локаций застройки", — говорит Кученко.

В качестве примера он приводит строительство дороги к полонине Руна со стороны села Збины Ждениевской громады, часть которой проложили через пралесной участок, где любая хозяйственная деятельность запрещена законом.

Аналогичная ситуация, по его словам, и со Свидовцом — реализация мегакурорта требует прокладки новых дорог, в том числе через пралеса и старовековые леса.

Какое решение видят экологи

Выход из ситуации Богдан Кученко и другие природоохранники видят в создании новых заповедных территорий.

"Речь идет о национальных парках, заказниках и лесных памятниках природы. Такой статус сделает незаконными рубки леса и любое строительство, но одновременно позволит сохранить участки дикой природы доступными для любителей активного отдыха и экологически устойчивого бизнеса", — подчеркивает специалист.

По словам эксперта, это может стимулировать развитие устойчивого туризма в регионе и наполнение бюджетов местных общин без уничтожения Карпат.