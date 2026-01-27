Не "чужая трагедия": как Холокост происходил на украинской земле

Холокост — это не только история прошлого, а пример того, как государство может превратить уничтожение людей в управляемый процесс. 27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, Украина вспоминает трагедию, унесшую жизни более полутора миллионов евреев на ее территории. Фокус рассказывает, как работала нацистская система уничтожения и почему в Украине она часто не нуждалась в лагерях.

Сегодня мир вспоминает одну из самых темных страниц человеческой истории — Холокост. Это не просто дата в календаре и не формальный ритуал памяти. Это напоминание о преступлении, которое было системным, рационально спланированным и осуществленным в центре цивилизованной Европы двадцатого века. О трагедии, масштаб которой до сих пор трудно осмыслить — и еще труднее принять.

Холокост стал символом абсолютного зла, где государство превратило уничтожение людей в индустрию, а миллионы были убиты не за поступки, а за происхождение. По данным Организации Объединенных Наций, жертвами нацистской политики геноцида стали около шести миллионов евреев, а также ромы, люди с инвалидностью, политические заключенные и другие группы, которых нацистский режим признал "нежелательными".

Відео дня

Дата 27 января выбрана неслучайно: именно в этот день 1945 года войска антигитлеровской коалиции освободили нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об установлении Международного дня памяти жертв Холокоста, призвав государства мира не только чествовать погибших, но и активно противодействовать отрицанию и искажению истории.

Как работала система уничтожения: от маркировки до депортаций

Холокост не начинался с газовых камер и массовых расстрелов. Он начинался с учета, сегрегации и лишения прав. Нацистский режим шаг за шагом создавал систему, в которой евреев сначала выделяли из общества, а уже потом — физически уничтожали.

Первым этапом стало идентифицирование. В Германии и на оккупированных территориях евреев обязывали носить желтую звезду Давида или другие опознавательные знаки. Это делало человека мгновенно видимым — и уязвимым. Маркировка имела не только символическое значение: она упрощала контроль, доносы, аресты и массовые облавы.

Система маркировки стала ключевым элементом политики изоляции: евреев отстраняли от государственной службы, запрещали обучение, ограничивали передвижение и доступ к медицине и продовольствию.

Гетто как промежуточный этап смерти

Следующим шагом стали гетто — принудительно созданные районы, куда сгоняли еврейское население. Самыми известными были Варшавское, Лодзинское, Краковское гетто, но подобные зоны существовали по всей оккупированной Европе.

В гетто царили голод, антисанитария и болезни. Людей сознательно удерживали в условиях, которые приводили к массовой смертности еще до депортаций. По оценкам историков, в некоторых гетто ежемесячно умирали тысячи людей — без единого выстрела.

Как отмечает United States Holocaust Memorial Museum, гетто не были конечной целью — они выполняли функцию "резервуаров" для будущего уничтожения, упрощая логистику депортаций в лагеря смерти.

Лагеря: все ли они были одинаковыми

Распространенный миф — что все нацистские лагеря были лагерями смерти. На самом деле система была более сложной и циничной.

Были:

концлагеря (Дахау, Бухенвальд) — для принудительного труда;

(Дахау, Бухенвальд) — для принудительного труда; транзитные лагеря — пункты сбора перед депортацией;

— пункты сбора перед депортацией; лагеря уничтожения (Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Собибор, Белжец), созданные исключительно для массового убийства.

В лагерях уничтожения прибывших сразу сортировали: большинство — женщины, дети, пожилые люди — направлялись непосредственно в газовые камеры. Лишь небольшую часть оставляли для временного труда.

По данным ООН, именно промышленный характер убийств — использование газа, крематориев, учета тел — сделал Холокост беспрецедентным преступлением в мировой истории.

Нацистская политика уничтожения основывалась не на военной логике, а на расистской идеологии. Евреев провозгласили "расовой угрозой", ответственной за поражение Германии в Первой мировой войне, экономические кризисы и "моральный упадок".

Эта пропаганда системно распространялась через образование, прессу, кино и псевдонаучные исследования. Как подчеркивает Яд Вашем, дегуманизация была необходимым условием для массового убийства: общество должны были убедить, что жертвы — не люди.

Именно поэтому Холокост стал не только преступлением режима, но и тестом для обществ, которые либо сопротивлялись, либо молчали.

Холокост в Украине: уничтожение без лагерей

Для Украины Холокост имеет особенно трагическое измерение. Именно здесь массовые убийства часто происходили без концлагерей, под открытым небом — в оврагах, лесах, на окраинах городов и сел. Историки называют это явление "Холокостом пулей".

Яд Вашем указывает, что на территории современной Украины было убито более 1,5 миллиона евреев. Одним из самых известных и одновременно самых страшных символов этого преступления стал Бабий Яр в Киеве, где в сентябре 1941 года за два дня было расстреляно более 33 тысяч евреев.

Массовые казни происходили во Львове, Харькове, Одессе, Каменце-Подольском, Черновцах, Ровно и сотнях меньших населенных пунктов. Целые общины исчезали с карты за считанные дни. Украинские евреи стали жертвами нацистской политики уничтожения так же как и евреи Западной Европы, но часто — без свидетелей, без документов, без могил.

В то же время именно на украинских землях тысячи людей, рискуя собственной жизнью, спасали евреев. Украина входит в число стран с наибольшим количеством Праведников народов мира — людей, которые помогали преследуемым, осознавая смертельную опасность.

Украина присоединилась к международной практике чествования памяти жертв Холокоста в 2012 году, когда 27 января было официально определено днем памяти на государственном уровне. С тех пор эта дата отмечается на общенациональном уровне — с памятными мероприятиями, образовательными программами и официальными обращениями.

В своей политике национальной памяти Украина постепенно интегрирует тему Холокоста как часть собственной истории — не "чужой трагедии", а преступления, которое происходило на этой земле и коснулось миллионов граждан тогдашней Украины.

Важную роль в этом процессе играют образовательные и мемориальные инициативы, в частности деятельность Украинского института национальной памяти, а также сотрудничество с международными исследовательскими центрами и музеями памяти.

Память о Холокосте — это не только о прошлом. Это о настоящем и будущем. Отрицание, преуменьшение или "усталость от истории" всегда открывают путь к повторению преступлений — в новых формах, под новыми лозунгами.

Холокост показал, к чему приводят дегуманизация, язык ненависти и молчаливое согласие общества. И именно поэтому его память особенно актуальна во времена, когда война снова вернулась, а преступления против гражданского населения снова нуждаются в фиксации, расследовании и осмыслении.

Помня жертв Холокоста, мы не только отдаем дань уважения погибшим. Мы подтверждаем принцип: ни одно преступление против человечности не имеет срока давности, а правда — даже болезненная — является единственной основой для настоящей безопасности и справедливости.