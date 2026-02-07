От "кукурузника" до "Руслана": отец украинской авиации и самолет, который сломал Запад

7 февраля — день рождения Олега Константиновича Антонова. Именно он создал самолеты, которые десятилетиями формировали представление мира о транспортной авиации — от простого и неприхотливого Ан-2 до рекордного Ан-124 "Руслан" и высотного Ан-32. Фокус вместе с авиационным экспертом Константином Криволапом вспоминает человека, чей инженерный подход сделал эти машины легендами.

Сегодня, 7 февраля, день рождения Олега Антонова. Его имя чаще всего упоминают в сводках новостей — в контексте разрушенных самолетов, утраченного наследия или символов, которые Россия пытается присвоить. Но о самом Антонове как человеке знают все меньше и меньше. А между тем это была фигура исключительного масштаба — инженер, художник, мыслитель и руководитель, создавший не просто самолеты, а целую авиационную культуру.

Об этом в разговоре с Фокусом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, человек, который знал Антонова не из учебников и не из легенд.

Человек, с которого началась украинская авиация

Олег Константинович Антонов приехал в Киев в 1952 году: создать здесь новое конструкторское бюро. Фактически с нуля. Он переехал не сам — вместе с женой, Елизаветой Шахатуни, которая стала заместителем генерального конструктора по прочности

"Шахатуни воспитала целую школу людей, которые занимались прочностью и испытаниями самолетов. Я ее знал лично — это был уникальный, очень серьезный, принципиальный человек", — вспоминает Криволап.

Ее называли сталинисткой, но за этим ярлыком скрывалась не идеология, а дисциплина и ответственность. Именно такие люди формировали ядро КБ Антонова — коллектив, в котором каждый инженер имел значение.

На фоне других советских конструкторов Антонов разительно отличался стилем. Там, где в других КБ царили крик и страх, он оставался спокойным, интеллигентным и внутренне свободным.

"Петр Балабуев, например, был очень жестким руководителем. А Антонов — исключительно интеллигентный человек. К нему не было культа страха. К нему было уважение", — говорит эксперт.

Он не требовал поклонения. Его авторитет был другим — естественным. Люди не боялись Антонова, они хотели быть на него похожими. Хоть немного.

Олег Константинович не пользовался лифтом. Молодые специалисты видели, как он бежал по лестнице на четвертый этаж — быстро, без показной важности. Он был прекрасным теннисистом и еще в советские времена создал при КБ теннисные корты и школу.

Это не были мелочи. Это была философия: инженер должен быть живым, сильным, собранным. Авиация — не для истощенных и сломанных людей.

Мало кто знает, что Антонов был еще и талантливым художником. Его акварели — тонкие, внимательные, светлые — сегодня выглядят почти контрастом к образу "тяжелой" транспортной авиации. Но на самом деле они о том же — о чувстве формы, пространства и равновесия.

Антонов рано понял одну простую вещь: транспортная авиация создается не на годы — на десятилетия.

"Если что-то делать — то надолго. Это его принцип", — объясняет Криволап.

Именно поэтому самолеты Антонова живут так долго. Ан-2 ("кукурузник") летает до сих пор. Ан-12, Ан-24 и Ан-26 стали рабочими лошадьми для десятков стран и оказались настолько удачными, что даже после распада СССР Россия была вынуждена неоднократно обращаться с просьбой продлить сроки их эксплуатации — из-за отсутствия полноценных замен.

Фактически, в своем классе эти самолеты до сих пор не имеют прямых аналогов по сочетанию надежности, простоты и приспособленности к тяжелым условиям. А Ан-124 "Руслан" — это уже отдельная история.

"Руслан": самолет, который заставил Запад перерисовывать себя карандашом

Ан-124 "Руслан" стал кульминацией антоновской философии "делать надолго". Это был не просто большой самолет — это была демонстрация того, как должна мыслить транспортная авиация будущего. Антонов создавал машину не под конкретную задачу и не под короткий политический цикл, а под десятилетия реальной эксплуатации во всем мире.

Революционность "Руслана" начиналась с аэродинамики. Для самолета таких габаритов его аэродинамическое качество было почти "планерным" — около 18. Это означало экономичность, стабильность и возможность работать на дальних маршрутах с тяжелыми грузами. Но еще важнее были решения, которые сегодня кажутся очевидными, а тогда выглядели фантастикой.

Загрузка с двух сторон — через носовую и хвостовую части — дала принципиально новую логистику. Впервые в серийном самолете можно было работать со сверхтяжелыми и негабаритными грузами так, как этого требовала реальная экономика и военная логистика. Танки, генераторы, части других самолетов — все это "Руслан" принимал без сложных обходных схем.

Первые же полеты завершились мировыми рекордами. Самолет только начал летать — и сразу установил планку, к которой никто не мог приблизиться.

"Подняли все, что смогли найти. В лабораториях забрали все грузы. Сколько было — столько и запихнули", — вспоминает Криволап.

Речь шла о более 150 тонн. И, по словам эксперта, могли поднять и больше — просто физически не нашли достаточно металла, чтобы нагрузить самолет. Испытания были не театральными, а предельно честными: что смогли закрепить, то и подняли.

Отдельная история — технологии. Для "Руслана" применили уникальные дюралюминиевые панели, которые не фрезеровали, а прокатывали на специальных станах. Длина отдельных панелей достигала более 20 метров. Такая технология уменьшала концентраторы напряжений и в разы увеличивала ресурс конструкции.

"Прокатанная панель живет значительно дольше, чем фрезерованная. Это критично для транспортного самолета, который должен летать десятилетиями", — объясняет Криволап.

Сегодня эти технологии, вероятно, уже утрачены. Но именно они объясняют, почему "Русланы" до сих пор остаются конкурентными — даже несмотря на возраст конструкции.

Когда Ан-124 впервые прилетел на авиасалон в Ле-Бурже, вокруг него возникла почти детективная атмосфера. Фотографировать тогда самолеты было запрещено. Никаких камер, никаких объективов. Но ведущие западные компании — Boeing и Lockheed — понимали, что перед ними что-то принципиально новое.

Они наняли людей, которые буквально перерисовывали "Руслан" карандашом. Контуры, пропорции, панели, решения — все фиксировали вручную.

"Они хотели понять, как это сделано. Потому что понимали: в серийном производстве такого еще не было", — говорит эксперт.

Это был молчаливый комплимент уровня КБ Антонова.

Но, возможно, лучше всего мышление Антонова иллюстрирует история с крылом "Руслана". Его производили не в Киеве, а в Ташкенте и встал вопрос транспортировки. Железная дорога не подходила — ни по ширине, ни по высоте. Автомобильные маршруты тоже не работали. Инженеры месяцами считали варианты, доходили до экзотики — даже рассматривали транспортировку на воздушной подушке.

Антонов все это выслушал и сказал просто: повезем самолетом.

Решение нашли в использовании Ан-22 — крыло закрепили снаружи и доставили по воздуху. Есть кадры этого полета — и они выглядят как фантастика даже сегодня.

"Куча людей считала, исследовала, сомневалась. А он просто увидел решение сразу", — вспоминает Криволап.

Это был не импровизационный гений в романтическом смысле. Это была способность мыслить системно и на десятки лет вперед. Именно поэтому "Руслан" стал не просто рекордсменом, а эталоном тяжелой транспортной авиации.

И именно поэтому проблема современных "Русланов" связана не с конструкцией самолета, а с ресурсом двигателей — тех самых Д-18, которые производились в Украине. Самолет оказался настолько живучим, что пережил политическую систему, в рамках которой был создан.

Ан-124 — это не просто машина. Это материализованное мышление Антонова: спокойное, рациональное, дальновидное. Мышление человека, который видел авиацию не как технологию момента, а как инструмент истории.

Ан-32 и философия простых решений

Ан-32 — еще один пример антоновской логики. Без пафоса, без "революций ради революции", но с точным пониманием реальной потребности заказчика. Странам Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока нужен был самолет, который может работать там, где нет идеальных аэродромов, где жара "съедает" тягу двигателей, а горная высота делает стандартные транспортники полубеспомощными.

Антонов посмотрел на проблему очень просто. Есть Ан-26 — надежный, проверенный, удобный. Но ему не хватает мощности на больших высотах. Что делать? Не проектировать с нуля "золотой" самолет, а взять готовую платформу, немного усилить крыло и поставить значительно более мощные двигатели — от Ил-18. Минимум изменений в конструкции, максимум эффекта на практике.

Так появился Ан-32 — самолет, который мог взлетать и работать на аэродромах на высоте более двух тысяч метров, в жару, пыль и отсутствие нормальной логистики. Машина, созданная не для парадов, а для реальной эксплуатации.

Именно эту логику — "простое решение под сложную задачу" — Антонов исповедовал всю жизнь.

Показательные полеты Ан-32 в Киеве в начале 1980-х стали отдельной историей. По словам Константина Криволапа, тогда на аэродром приехала большая делегация офицеров Воздушных сил Индии, которая планировала закупать самолеты — посмотреть, на что способна эта машина.

"Я тогда смотрел на Ан-32 и ловил себя на мысли: если бы во время войны был такой истребитель... Потому что то, что он делал в воздухе, вообще не ассоциируется с транспортным самолетом", — вспоминает эксперт.

Ан-32 выполнял элементы, близкие к высшему пилотажу, демонстрировал стремительные наборы высоты, резкие маневры, низкие проходы над взлетной полосой. В финале одного из показов он пролетел над аэродромом с открытой рампой — и почти вертикально пошел вверх, демонстрируя энерговооруженность, которая поражала даже военных летчиков.

Это был не просто шоуэлемент. Это была демонстрация того, что самолет способен работать в горах, выполнять десантирование, резко менять режимы полета — там, где другие транспортники "задыхаются".

Был даже инцидент — во время резкого набора высоты рампа не выдержала нагрузок и повредились крепления. Ситуация неприятная, но показательная: самолет работал на пределе возможностей, и именно в таких условиях выявлялись все слабые места, которые потом дорабатывались.

Ан-32 быстро стал хитом экспортных контрактов — Индия, Перу, другие страны с тяжелыми климатическими и географическими условиями. И, по словам Криволапа, это был тот редкий случай, когда у машины фактически не появилось полноценных аналогов.

"Это уникальная машина. Ей до сих пор нет равных в своем классе. И ее нельзя было останавливать в производстве", — убежден эксперт.

Ан-32 — это не просто еще один самолет в линейке. Это пример того, как Антонов умел видеть реальный мир таким, какой он есть, и отвечать на его вызовы максимально рационально. Без излишней сложности. Без лишнего блеска. Но с результатом, который работает десятилетиями.

Человек, который сделал Украину авиационной державой

Антонов работал в рамках Советского Союза — иначе тогда было невозможно. Но именно он создал украинскую авиацию. Не филиал. Не приложение. Полноценную школу, которая мыслила самостоятельно и работала на уровне мировых лидеров — часто с меньшими ресурсами.

"Авиационность Украины как государства — это исключительно заслуга Антонова", — заключает Криволап.

Сегодня, когда его имя пытаются свести к бренду или прошлому, стоит вспомнить главное: Антонов был человеком, который видел на полвека вперед. И делал так, чтобы его решения работали дольше политических режимов, границ и империй.

Именно поэтому его самолеты до сих пор в небе. И именно поэтому его фигура остается уникальной — не только для авиации, но и для Украины.