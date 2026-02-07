Від "кукурудзника" до "Руслана": батько української авіації й літак, який зламав Захід

7 лютого — день народження Олега Костянтиновича Антонова. Саме він створив літаки, які десятиліттями формували уявлення світу про транспортну авіацію — від простого й невибагливого Ан-2 до рекордного Ан-124 "Руслан" і висотного Ан-32. Фокус разом з авіаційним експертом Костянтином Криволапом згадує людину, чий інженерний підхід зробив ці машини легендами.

Сьогодні, 7 лютого, день народження Олега Антонова. Його ім'я найчастіше згадують у зведеннях новин — у контексті зруйнованих літаків, втраченої спадщини або символів, які Росія намагається привласнити. Але про самого Антонова як людину знають дедалі менше. А тим часом це була постать виняткового масштабу — інженер, художник, мислитель і керівник, який створив не просто літаки, а цілу авіаційну культуру.

Про це у розмові з Фокусом розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, людина, яка знала Антонова не з підручників і не з легенд.

Людина, з якої почалася українська авіація

Олег Костянтинович Антонов приїхав до Києва у 1952 році: створити тут нове конструкторське бюро. Фактично з нуля. Він переїхав не сам — разом із дружиною, Єлизаветою Шахатуні, яка стала заступницею генерального конструктора з міцності

"Шахатуні виховала цілу школу людей, які займалися міцністю й випробуваннями літаків. Я її знав особисто — це була унікальна, дуже серйозна, принципова людина", — згадує Криволап.

Її називали сталіністкою, але за цим ярликом ховалася не ідеологія, а дисципліна й відповідальність. Саме такі люди формували ядро КБ Антонова — колектив, у якому кожен інженер мав значення.

На тлі інших радянських конструкторів Антонов разюче вирізнявся стилем. Там, де в інших КБ панували крик і страх, він залишався спокійним, інтелігентним і внутрішньо вільним.

"Петро Балабуєв, наприклад, був дуже жорстким керівником. А Антонов — виключно інтелігентна людина. До нього не було культу страху. До нього була повага", — каже експерт.

Він не вимагав поклоніння. Його авторитет був іншим — природним. Люди не боялися Антонова, вони хотіли бути на нього схожими. Хоч трохи.

Олег Костянтинович не користувався ліфтом. Молоді спеціалісти бачили, як він біг сходами на четвертий поверх — швидко, без показної важливості. Він був чудовим тенісистом і ще в радянські часи створив при КБ тенісні корти й школу.

Це не були дрібниці. Це була філософія: інженер має бути живим, сильним, зібраним. Авіація — не для виснажених і зламаних людей.

Мало хто знає, що Антонов був ще й талановитим художником. Його акварелі — тонкі, уважні, світлі — сьогодні виглядають майже контрастом до образу "важкої" транспортної авіації. Але насправді вони про те саме — про відчуття форми, простору і рівноваги.

Антонов рано зрозумів одну просту річ: транспортна авіація створюється не на роки — на десятиліття.

"Якщо щось робити — то надовго. Це його принцип", — пояснює Криволап.

Саме тому літаки Антонова живуть так довго. Ан-2 ("кукурудзник") літає й досі. Ан-12, Ан-24 та Ан-26 стали робочими конями для десятків країн і виявилися настільки вдалими, що навіть після розпаду СРСР Росія була змушена неодноразово звертатися з проханням продовжити терміни їх експлуатації — через відсутність повноцінних замін.

Фактично, у своєму класі ці літаки й досі не мають прямих аналогів за поєднанням надійності, простоти та пристосованості до важких умов. А Ан-124 "Руслан" — це вже окрема історія.

"Руслан": літак, який змусив Захід перемальовувати себе олівцем

Ан-124 "Руслан" став кульмінацією антоновської філософії "робити надовго". Це був не просто великий літак — це була демонстрація того, як має мислити транспортна авіація майбутнього. Антонов створював машину не під конкретне завдання і не під короткий політичний цикл, а під десятиліття реальної експлуатації в усьому світі.

Революційність "Руслана" починалася з аеродинаміки. Для літака таких габаритів його аеродинамічна якість була майже "планерною" — близько 18. Це означало економічність, стабільність і можливість працювати на далеких маршрутах із важкими вантажами. Але ще важливішими були рішення, які сьогодні здаються очевидними, а тоді виглядали фантастикою.

Завантаження з двох боків — через носову й хвостову частини — дало принципово нову логістику. Вперше у серійному літаку можна було працювати з надважкими й негабаритними вантажами так, як цього потребувала реальна економіка і військова логістика. Танки, генератори, частини інших літаків — усе це "Руслан" приймав без складних обхідних схем.

Перші ж польоти завершилися світовими рекордами. Літак тільки почав літати — і одразу встановив планку, до якої ніхто не міг наблизитися.

"Підняли все, що змогли знайти. У лабораторіях забрали всі вантажі. Скільки було — стільки й запхали", — згадує Криволап.

Йшлося про понад 150 тонн. І, за словами експерта, могли підняти й більше — просто фізично не знайшли достатньо металу, щоб навантажити літак. Випробування були не театральними, а гранично чесними: що змогли закріпити, те й підняли.

Окрема історія — технології. Для "Руслана" застосували унікальні дюралюмінієві панелі, які не фрезерували, а прокатували на спеціальних станах. Довжина окремих панелей сягала понад 20 метрів. Така технологія зменшувала концентратори напруг і в рази збільшувала ресурс конструкції.

"Прокатана панель живе значно довше, ніж фрезерована. Це критично для транспортного літака, який має літати десятиліттями", — пояснює Криволап.

Сьогодні ці технології, ймовірно, вже втрачені. Але саме вони пояснюють, чому "Руслани" досі залишаються конкурентними — навіть попри вік конструкції.

Коли Ан-124 вперше прилетів на авіасалон у Ле-Бурже, навколо нього виникла майже детективна атмосфера. Фотографувати тоді літаки було заборонено. Жодних камер, жодних об'єктивів. Але провідні західні компанії — Boeing і Lockheed — розуміли, що перед ними щось принципово нове.

Вони найняли людей, які буквально перемальовували "Руслан" олівцем. Контури, пропорції, панелі, рішення — усе фіксували вручну.

"Вони хотіли зрозуміти, як це зроблено. Бо розуміли: у серійному виробництві такого ще не було", — каже експерт.

Це був мовчазний комплімент рівня КБ Антонова.

Але, можливо, найкраще мислення Антонова ілюструє історія з крилом "Руслана". Його виробляли не в Києві, а у Ташкенті й постало питання транспортування. Залізниця не підходила — ні за шириною, ні за висотою. Автомобільні маршрути теж не працювали. Інженери місяцями рахували варіанти, доходили до екзотики — навіть розглядали транспортування на повітряній подушці.

Антонов усе це вислухав і сказав просто: повеземо літаком.

Рішення знайшли у використанні Ан-22 — крило закріпили зовні й доставили повітрям. Є кадри цього польоту — і вони виглядають як фантастика навіть сьогодні.

"Купа людей рахувала, досліджувала, сумнівалася. А він просто побачив рішення одразу", — згадує Криволап.

Це був не імпровізаційний геній у романтичному сенсі. Це була здатність мислити системно і на десятки років уперед. Саме тому "Руслан" став не просто рекордсменом, а еталоном важкої транспортної авіації.

І саме тому проблема сучасних "Русланів" пов'язана не з конструкцією літака, а з ресурсом двигунів — тих самих Д-18, які вироблялися в Україні. Літак виявився настільки живучим, що пережив політичну систему, в межах якої був створений.

Ан-124 — це не просто машина. Це матеріалізоване мислення Антонова: спокійне, раціональне, далекоглядне. Мислення людини, яка бачила авіацію не як технологію моменту, а як інструмент історії.

Ан-32 і філософія простих рішень

Ан-32 — ще один приклад антоновської логіки. Без пафосу, без "революцій заради революції", але з точним розумінням реальної потреби замовника. Країнам Азії, Латинської Америки й Близького Сходу потрібен був літак, який може працювати там, де немає ідеальних аеродромів, де спека "з'їдає" тягу двигунів, а гірська висота робить стандартні транспортники напівбезпорадними.

Антонов подивився на проблему дуже просто. Є Ан-26 — надійний, перевірений, зручний. Але йому бракує потужності на великих висотах. Що робити? Не проєктувати з нуля "золотий" літак, а взяти готову платформу, трохи посилити крило і поставити значно потужніші двигуни — від Іл-18. Мінімум змін у конструкції, максимум ефекту на практиці.

Так з'явився Ан-32 — літак, який міг злітати й працювати на аеродромах на висоті понад дві тисячі метрів, у спеку, пил і відсутність нормальної логістики. Машина, створена не для парадів, а для реальної експлуатації.

Саме цю логіку — "просте рішення під складну задачу" — Антонов сповідував усе життя.

Показові польоти Ан-32 в Києві на початку 1980-х стали окремою історією. За словами Костянтина Криволапа, тоді на аеродром приїхала велика делегація офіцерів Повітряних сил Індії, яка планувала закуповувати літаки — подивитися, на що здатна ця машина.

"Я тоді дивився на Ан-32 і ловив себе на думці: якби під час війни був такий винищувач… Бо те, що він робив у повітрі, взагалі не асоціюється з транспортним літаком", — згадує експерт.

Ан-32 виконував елементи, близькі до вищого пілотажу, демонстрував стрімкі набори висоти, різкі маневри, низькі проходи над злітною смугою. У фіналі одного з показів він пролетів над аеродромом із відкритою рампою — і майже вертикально пішов угору, демонструючи енергоозброєність, яка вражала навіть військових льотчиків.

Це був не просто шоуелемент. Це була демонстрація того, що літак здатен працювати в горах, виконувати десантування, різко змінювати режими польоту — там, де інші транспортники "задихаються".

Був навіть інцидент — під час різкого набору висоти рампа не витримала навантажень і пошкодились кріплення. Ситуація неприємна, але показова: літак працював на межі можливостей, і саме в таких умовах виявлялися всі слабкі місця, які потім доопрацьовувалися.

Ан-32 швидко став хітом експортних контрактів — Індія, Перу, інші країни з важкими кліматичними та географічними умовами. І, за словами Криволапа, це був той рідкісний випадок, коли у машини фактично не з’явилося повноцінних аналогів.

"Це унікальна машина. Їй до цього часу немає рівних у своєму класі. І її не можна було зупиняти у виробництві", — переконаний експерт.

Ан-32 — це не просто ще один літак у лінійці. Це приклад того, як Антонов умів бачити реальний світ таким, яким він є, і відповідати на його виклики максимально раціонально. Без надмірної складності. Без зайвого блиску. Але з результатом, який працює десятиліттями.

Людина, яка зробила Україну авіаційною державою

Антонов працював у межах Радянського Союзу — інакше тоді було неможливо. Але саме він створив українську авіацію. Не філію. Не додаток. Повноцінну школу, яка мислила самостійно й працювала на рівні світових лідерів — часто з меншими ресурсами.

"Авіаційність України як держави — це виключно заслуга Антонова", — підсумовує Криволап.

Сьогодні, коли його ім’я намагаються звести до бренду або минулого, варто згадати головне: Антонов був людиною, яка бачила на пів століття вперед. І робила так, щоб її рішення працювали довше за політичні режими, кордони й імперії.

Саме тому його літаки досі в небі. І саме тому його постать залишається унікальною — не лише для авіації, а й для України.