Как готовили Голодомор: кампания по раскулачиванию украинского села

Фокус разбирался, что происходило в украинском селе накануне Голодомора и откуда в стране большевиков взялось так много частных фермеров.

30 января 1930 года советская власть объявила борьбу с кулаками одной из своих приоритетных целей в сельскохозяйственной политике. Как показали последующие годы, это решение стало той самой точкой невозврата на пути, который выбрал Кремль, конечной остановкой которого стал Голодомор 1932-1933 годов — геноцид украинского народа.

Кто управлял СССР

Большевики — это радикальная часть российских социал-демократов. Если в целом это движение в мире и Российской империи, в частности (в нее тогда входило большинство украинских земель и среди украинских интеллектуалов было немало представителей этого политического течения), выступало за установление элементарной социальной справедливости и вполне справедливо указывало на объективные недостатки тогдашней экономической системы, составной частью которой были, например, такие явления как монополии, огромные помещичьи землевладения и практическое отсутствие социальных гарантий для обычных работников. Крестьяне же в основном едва выживали, пытаясь обеспечить себя продовольствием с крайне мелких земельных участков (около пятой части гектара на семью) за которые они еще и отрабатывали "барщину" почти до начала Первой мировой войны.

Большевики же предлагали не просто убрать недостатки из существующей общественно-экономической системы, а полностью перекроить мир, создав "рай на Земле". Они планировали построить бесклассовое общество (где все будут полностью равны) в котором больше не будет денег — основного, по их мнению, фактора, создающего общественное неравенство. При этом большевики не учли, что общественная дифференциация возникла за несколько тысяч лет до того как возникли первые деньги (в современном их понимании). Потому что деньги — это лишь эквивалент, а настоящая причина неравенства заключалась в различных возможностях доступа к ресурсам и их большевики во времена своего правления лишь усилили.

Что хотели создать большевики

Коммунизм — общество, за которое боролись большевики должно было стать социумом общественно активных людей, понимающих свою ответственность перед обществом. В нем должен был происходить свободный обмен товаров, которые должны были производить активные граждане без принуждения и поощрения из чувства общественного долга. А что делать с работами, не творческими, которые мало кто бы хотел выполнять добровольно, большевики не говорили.

Во время своей второй оккупации Украины в 1919 году Российской коммунистической партией (большевиков) РКП (б) было образовано фейковое государство УССР и в ней пробовали внедрить свои идеи на практике, назвав новый строй "военным коммунизмом". На практике оказалось, что большевики убрали средства поощрения из экономики — денежную прибыль, а вот без принуждения производственные процессы наладить не удалось.

Больше всего пострадало от хозяйствования большевиков украинское село, где в отличие от России, сложились традиции единоличного хозяйствования и издавна уважали хороших хозяев — людей, которые своим трудом обеспечивали себе комфортную и сытую жизнь. В рамках Военного коммунизма была введена продразверстка. Если коротко — это такой вид налога при котором хозяйству остается столько продукции, сколько ему "объективно необходимо". То есть, если для посевной и для собственного питания нужно условно 2 тонны зерна, то ему столько и оставляли, а остальное шло на экспроприацию для городских рабочих и нужд большевистской Красной армии.

То есть сколько бы крестьянин не смог собрать урожая, он все равно в остатке получит постоянное количество продукции установленное для его выживания часто некомпетентным большевистским руководством. То есть не факт что установленное число реально соответствует настоящим потребностям хозяйства. Для чего же тогда крестьянам стараться и выращивать больше? Этого большевики так и не смогли объяснить ни земледельцам, ни их политическим представителям. Вместо этого развязали "Красный террор", жертвами которого стали около полутора миллионов человек.

В конце концов такое хозяйствование привело к голоду, который разгорелся на территории УССР в 1921 году. Его следствием стала смерть от голода около миллиона человек (самые высокие цифры, которые называют — около 2 млн человек, погибших голодной смертью и от сопутствующих болезней, вызванных недоеданием). Здесь стоит отдельно указать, что указанный голод разгорелся уже после завершения национально-освободительной борьбы украинцев и в год окончательного утверждения большевиков у власти. Такой результат войны Украины за независимость (поражение) во многом стал следствием общественной инертности, в частности богатых крестьян-земледельцев, которые не хотели поддержать хотя и левое (состояло из социал-демократов и других похожих политиков, но не большевиков) и все же собственное украинское правительство УНР. Крестьяне и украинские предприниматели не были готовы идти на постепенные социальные сдвиги и примирились с красными оккупантами, когда те сделали свой шаг назад — ввели так называемую Новую экономическую политику (НЭП) именно в 1921 году.

Коротко о "Ленинском танго"

Суть НЭП — это ликвидация военного коммунизма и фактическое возвращение к экономическим отношениям дореволюционного образца. Даже с определенным улучшением — теперь земли помещиков передавались в аренду тем крестьянам, которые были готовы не покладая рук их обрабатывать. Тех кого сами большевики еще в 1919 году обозвали кулаками.

В целом слово "кулак" означало неместных поселенцев. В закрытых сельских общинах с недоверием относились к чужим, возможно именно поэтому большевики и выбрали именно это слово для обозначения своих основных врагов на селе. Так они хотели указать, будто богатые крестьяне — это инородное тело среди бедного крестьянства.

В 1925 году руководство СССР решило взять курс на индустриализацию. То есть массовое строительство заводов, таким образом за ближайшие годы страна должна была превратиться из аграрной в промышленно развитую. Многие отрасли промышленности нужно было строить с нуля. Для этого было необходимо привлечь западные технологии, поскольку у Российской империи и, соответственно у Советского Союза не было должной промышленной базы — так называемой промышленности группы A, то есть мощностей по производству оборудования для заводов.

Нехватку средств для закупки соответствующего оборудования и найма иностранных инженеров было решено восполнить за счет крестьянства. СССР планировал экспортировать аграрную продукцию, а за вырученные средства закупить необходимое оборудование у стран Запада. Были введены "планы по хлебозаготовкам".

С введением НЭПа продразверстка была заменена продналогом. То есть крестьяне после уплаты фиксированной суммы оставляли остаток собранного урожая себе и могли его продать на рынке. Однако определенную часть урожая они должны были продать государству по указанной, конечно же ниже рыночной цене.

Другим способом выкачивания средств из села была политика, получившая наименование "ножницы цен". Промышленная продукция, необходимая крестьянам была существенно неестественно выше цен на аграрную продукцию. Поэтому крестьяне умудрились развить свои предприятия при достаточно сложных обстоятельствах — они платили высокий продовольственный налог, покупали по завышенным ценам необходимый для ведения хозяйства инвентарь и еще и должны были продать часть урожая по низким ценам государству.

От НЭПа до раскулачивания

Объем хлебозаготовок постоянно возрастал. Это вызвало естественный протест у фермеров. Вот тут то государство и решило объявить кулаков врагами коммунистического строя. По сути так оно и было — свободные предприниматели являются естественным врагом коммунизма. Однако решения, которые принимали в Кремле поражали своей жестокостью.

Советское государство в конце 1920-х годов окончательно перешло на плановую экономику. Были введены пятилетние планы в которых подробно расписывалось сколько в какой отрасли должно было быть изготовлено продукции. В 1929 году И. Сталин, который окончательно захватил власть в государстве провозгласил курс на "форсированную", то есть ускоренную индустриализацию. За короткий промежуток времени промышленное производство в СССР должно было вырасти в разы. Центром материальной базы для такого "скачка" должен был стать аграрный сектор. И свободное фермерство уже никак не вписывалось в эту систему.

Тогда советская власть и решила перейти к ликвидации кулачества как класса. Критериям "кулацкое" отвечали хозяйства, которые имели:

Наемный труд. Это сейчас создание рабочих мест приветствуется государством. Большевики считали наем людей, на работу на фермах, что часто спасало их от бедности, "эксплуатацией рабочего класса".

Наличие вспомогательных производств — мельницы, мастерской и т.д.

Наличие элементов повышенного комфорта, которым могли считаться даже металлические крыши

Как проводили раскулачивание

За пять недель после принятия зловещего постановления о борьбе с кулачеством до 10 марта 1930 года было раскулачено более 60 тысяч хозяйств. Все детали постановления были рассекречены только в 2000 году. В нем говорилось о необходимости разделения кулаков, то есть трудолюбивых зажиточных крестьян, на три категории:

Те кто подлежали изоляции в концентрационных лагерях или расстрелу

Те кто подлежали выселению в отдаленные регионы СССР

Те кто подлежали выселению за пределы коллективных хозяйств, которые должны были быть образованы на базе конфискованного имущества (конфискации подлежало имущество всех трех категорий)

К первой категории относили тех, кто активно боролся против советской власти. К последней тех, кто просто тяжело работал в годы НЭПа чтобы нажить имущество, которое теперь государство конфисковало. Тех кто был "вне политики". Удалась бы акция раскулачивания, если бы все вместе активно выступили против действующего режима? Вопрос, на который мы никогда не узнаем ответа.

Крестьянская демонстрация под лозунгами коллективизации. Около 1929-1934 г. Фото: Вікіпедія

Карательные органы пытались успеть до начала посевной кампании, чтобы не сорвать производственный процесс. С началом полевых работ советская власть даже помиловала часть репрессированных, чтобы создать видимость законности и привлечь эффективных хозяев к работе в колхозах. Отобрать у людей все, а потом оставить им жизнь — методы управления самых ужасных тиранов. В Кремле прекрасно понимали, что их активисты способны только грабить нажитое чужим трудом, а хозяйственники из них никакие, поэтому просто уничтожить основу раннесоветского сельского хозяйства большевики не решились.

Уже в 1931 году коммунистическое руководство Украины учло опыт предыдущего года и провело акцию раскулачивания с новой силой. Теперь третью категорию уже не отселяли, а принудительно записывали в колхозы. То есть людей просто заставляли работать на своих бывших хозяйствах теперь как обычных рабочих. Некоторые просто не выдерживали такого надругательства и специально уничтожали собственное имущество — в частности, вырезали скот. На это большевики ответили репрессиями. Пиком стал так называемый "закон о 5 колосках", принятый 7 августа 1932 года. Он предусматривал расстрел или десять лет заключения за порчу колхозного имущества эквивалентом стоимости зерна с 5-ти колосков во время сбора урожая. То есть за любое повреждение имущества. Но это уже первое действие совсем другой истории, пожалуй, самого трагического момента в истории украинской нации — Голодомора 1932-1933 годов.

Всего в 1931 году раскулачено около четверти миллиона человек. А за все время кампании 1930-1931 годов — около миллиона человек. Это было почти все экономически активное население сел.

Кампания по раскулачиванию — репрессии против активных, инициативных и трудолюбивых крестьян стала лишь прелюдией перед самым страшным преступлением советской власти — геноцидом украинцев в черную зиму 1932-933 годов. Чтобы заморить людей голодом нужно было уничтожить саму основу украинского села — эффективных хозяев. С этим советская власть эффективно справилась.

Акция раскулачивания и голодомор, который наступил за ней стала страшным уроком истории — какой ужасной ценой может быть лата за равнодушие и политическую недальновидность. Ведь если бы эти хозяева не понадеялись на добрую волю врагов и вовремя бы поддержали украинские государственнические силы, этой трагедии бы не произошло.

А так большевики проявили себя как умелые завоеватели. Они усыпили украинскую интеллигенцию украинизацией, а экономически активных людей НЭПом. Кампании, которые проводились параллельно. А потом жестоко расправились как с одними, так и другими. Лютому врагу, который стремится уничтожить украинцев как нацию нельзя верить никогда и ни при каких обстоятельствах. Это, пожалуй, самый важный урок, который можно вынести из этой ужасной истории, в эпицентре которой оказались украинцы почти сто лет назад.