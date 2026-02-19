Меч, щит и мифы: что скрывает "Родина-мать" — хранительница главного Тризуба Украины

Сегодня Украина отмечает День Государственного Герба. В этот день Фокус рассказывает о самом большом и заметном Тризубе страны — том, что возвышается над Киевом на щите "Родины-матери". Еще несколько лет назад там был советский символ, теперь — украинский. Как менялся монумент, сколько стоила замена герба и почему вокруг стальной леди до сих пор не утихают споры.

19 февраля Украина отмечает День Государственного Герба. Но один из самых больших гербов страны — не на документах и не на фасадах админзданий. Он поднят на высоту более 90 метров и виден почти из любой точки Киева. После десятилетий с советским символом на щите "Родины-матери" теперь — украинский Тризуб. Фокус рассказывает, как менялся этот монумент, какие мифы его окружают и почему споры вокруг него не утихают до сих пор.

Как появилась "Родина-мать" и как на щите оказался герб СССР

Монумент "Родина-мать" открыли в 1981 году на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Это одна из самых высоких монументальных скульптур в Европе: 102 метра вместе с постаментом, 62 метра — сама фигура; меч длиной 16 метров, щит — примерно 12-13 на 8 метров.

История проекта началась еще в 1970-х: первые эскизы и замысел связывают с советским монументалистом Евгением Вучетичем, а завершали и реализовывали проект уже под руководством украинского скульптора Василия Бородая.

В конструкции монумента много "науки и завода": методы сварки для такого масштаба, в частности, связывают с наработками Института электросварки им. Е. Патона — всего при монтаже выполняли десятки километров сварочных швов.

Почему именно герб СССР оказался на щите? Потому что монумент задумывался и строился как элемент советского мемориала о Второй мировой войне — в системе символов, где "правильный" знак на щите не обсуждался. Это и стало главной причиной, почему после 1991 года в Украине десятилетиями сосуществовали независимость и советский герб на самой большой киевской скульптуре.

"Родина-мать" 1982 год

Как тяжело меняли герб на Тризуб — технология, деньги и скандалы

В 2022 году в "Дії" проводили опрос относительно замены советского герба на украинский — большинство участников высказалось "за".

В 2023-м ГИАМ выдала разрешение на работы, и стартовала практическая часть — демонтаж советской эмблемы и монтаж Тризуба.

На уровне "картинки" кажется, что достаточно "снять одно и прикрутить другое". На самом деле это высотные работы на объекте большой площади, с ветровыми нагрузками, металлом, который годами работает в среде влаги и температурных перепадов, и жесткими требованиями к креплению. Параллельно надо не "посадить" щит, не повредить конструкцию и выдержать геометрию, чтобы герб читался издалека.

Сложность подчеркивала и дискуссия вокруг материала: сначала в публичных заявлениях фигурировали разные варианты стали, впоследствии Минкульт сообщал о переходе на европейский металл из-за якобы несоответствия техтребованиям одной из партий.

Как готовили Тризуб для "Родины-матери" Фото: УНИАН

В июле 2023 года тогдашний глава Минкульта Александр Ткаченко публично называл общую стоимость работ около 28 млн грн и отмечал, что бюджетные средства не привлекаются, а финансирование — донорское/меценатское.

Отдельно журналисты Forbes, разбирая финансовую сторону проекта, писали о промежуточных суммах контрактов (в частности 22,9 млн грн как стоимость заключенных соглашений на определенном этапе) и расходах на подготовительные работы/исследования, подчеркивая: финальная цифра становится понятной после закрытия актов выполненных работ.

Еще одна важная деталь: сам Музей войны публично запускал сбор на нужды по проектно-сметной документации (фигурировала цифра 20 млн грн как потребность для сбора в рамках их коммуникации).

То есть "цена Тризуба" — это не только металл. Это инженерные решения, демонтаж, высотные работы, технадзор, логистика, тестирование.

Фото: Александр Кубраков / Twitter

А сколько стоит "держать Тризуб" — обслуживание и риски

Здесь есть важное уточнение: публичной "годовой квитанции" именно за монумент и именно за Тризуб в открытых источниках обычно нет. Расходы музея проходят общими бюджетными строками или через отдельные проекты и закупки.

Впрочем, уже в первый год после установки стало понятно: обслуживание символа — это не формальность, а техническая реальность.

В 2024 году разгорелась публичная дискуссия относительно качества сварных швов нового герба. В СМИ появились сообщения, что во время обследования с использованием дронов специалисты Института электросварки им. Евгения Патона зафиксировали признаки коррозии на отдельных соединениях Тризуба. По словам представителей института, причиной могли стать особенности монтажа и недостаточная защита сварных швов от атмосферного воздействия — даже несмотря на использование нержавеющей стали. Речь шла не об аварийном состоянии, а о риске постепенного разрушения в случае отсутствия дополнительных защитных работ.

В музее подтверждали, что обращались в Институт Патона для технического обследования и в дальнейшем заключили договор на испытания изделия и устранение возможных дефектов. То есть после громкого монтажа началась менее публичная, но не менее важная часть — контроль и доработка.

Параллельно в системе государственных закупок Prozorro фиксировались тендеры на реставрационные работы по монументу и объектам музейного комплекса. В частности, в октябре 2023 года был объявлен тендер с ожидаемой стоимостью около 18,16 млн грн на реставрационные работы, связанные с монументом "Родина-мать". Речь идет не о "мытье щита", а о сложных высотных и технических работах — фактически поддержании конструкции в безопасном состоянии.

И это отдельно от примерно 28 млн грн, которые ранее называли как стоимость замены советского герба на Тризуб (по заявлениям Минкульта в 2023 году).

То есть "цена Тризуба" не заканчивается на моменте его монтажа. Поставить новый символ — это лишь половина истории. Вторая половина — регулярные технические осмотры, мониторинг состояния металла, контроль сварных швов, реакция на коррозионные риски и своевременные ремонтные вмешательства.

Мифы о "Родине-матери": что правда, а что — красивая легенда

Меч укоротили, потому что Лавра попросила

Это одна из самых популярных киевских легенд. Ее обычно подают так: мол, духовенство настояло, чтобы символ войны не был выше символа веры — лаврской колокольни. Но более убедительное объяснение — инженерное: во время испытаний учли ветровые нагрузки, и меч действительно делали короче/пересчитывали геометрию, чтобы конструкция была более устойчивой.

Монумент "падает" или "наклоняется"

Еще одна из самых живучих киевских легенд — что скульптура постепенно наклоняется в сторону Днепра. Эту версию регулярно "реанимируют" в соцсетях после сильного ветра или публикации фото с необычного ракурса.

На самом деле конструкция проектировалась с учетом значительных ветровых нагрузок. Внутри монумента — сложный металлический каркас, а фундамент заложен на глубину около 17-18 метров. Специалисты неоднократно подчеркивали: допустимые колебания на высоте — нормальное явление для конструкции такого масштаба, и они учтены инженерно. Признаков аварийного наклона не фиксировалось.

Однако сама идея, что 100-метровая женщина со щитом может "упасть", психологически работает сильнее технических отчетов.

Внутри — бункер для партийной элиты

С 1980-х существует полуконспирологическая версия, что монумент имеет подземные ходы или даже секретный бункер для советского руководства.

Фактически же "Родина-мать" — это полая металлическая конструкция с техническими уровнями, лифтами и смотровыми площадками для обслуживания. Подземная часть — это инженерные помещения музейного комплекса, а не автономный тайник. Никаких подтвержденных данных о "секретных правительственных комнатах" нет.

Но сам масштаб сооружения питает воображение: если монумент такой гигантский, то, видимо, и "тайны" внутри должны быть не меньше.

Лицо — конкретный человек, и это точно известно

Есть несколько версий относительно прототипа лица: в публичном пространстве вспоминают разных художниц и коллег скульптора. Часть материалов приводит версию о Галине Кальченко, а другие — о других возможных прототипах.

Что из этого следует, что это скорее мифология вокруг монумента, а не паспортный факт. И именно поэтому тема "кто был прототипом" так легко становится вирусной.

Напомним, демонтаж советского герба со щита "Родины-матери" был завершен 1 августа.

Украинский герб размером 4,5 на 7,5 метра и весом 450 килограммов на щит установили 6 августа.