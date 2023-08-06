"На своем месте": на щит "Родины-мать" установили украинский тризуб (фото, видео)

Экс-руководитель Минкульта Александр Ткаченко поблагодарил всех причастных к реализации исторического проекта. Окончательно работы планируют завершить ко Дню независимости Украины.

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На щит монумента "Родина-мать" установили украинский герб. Об этом сообщил корреспондент медиа "Телеграф".

По данным СМИ, сначала работы по установке тризуба планировали на вечер 5 августа, но помешали ветреная погода и неисправность оборудования. Герб Украины дополнил "Родину-мать" только утром 6 августа.

Фото: Александр Ткаченко / Facebook Фото: Телеграф Фото: Телеграф Фото: Телеграф Фото: Телеграф Фото: Телеграф Фото: Телеграф Фото: Телеграф

На событие отреагировал в соцсетях бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Это случилось! Украинский тризуб на своем месте. Это был сложный, ответственный, исторический проект. Спасибо всем, благодаря кому это произошло — доноры, проектанты, строители, скульптор, работники Музея Войны, все, кто болел за эти изменения и поддерживал", — написал он.

Экс-глава Минкульта отметил, что окончательно работы должны завершить до 24 августа — Дня независимости Украины.

Декоммунизация "Родины-мать": что уже известно

Напомним, 1 августа в Киеве завершили демонтаж герба СССР с монумента "Родины-мать". Сообщалось, что советский символ планируют оставить в музее.

5 августа рабочие начали установку тризуба. Герб Украины подняли на 24 метра, после чего работы перенесли на 6 августа. В Минкульте отмечали, что символ имеет размер 4,5 на 7,5 метра и весит 450 килограммов.

Ранее, 29 июля, гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что монумент "Родина-мать" переименуют в "Украина-мать". Соответствующее решение было принято на заседании Ученого совета музея.