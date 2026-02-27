Самолет без аналогов: как Ан-22 "Антей" сломал законы авиации и открыл путь "Руслану"

Более 60 лет назад в небо поднялся самолет, аналогов которому не было. "Антей" стал первым в мире широкофюзеляжным военно-транспортным гигантом и самым большим турбовинтовым самолетом своего времени. Как рождался Ан-22, почему его считали слишком смелым и как стал психологической репетицией "Руслана" — Фокусу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

В этот день, 27 февраля 1965 года в небо впервые поднялся Ан-22 "Антей" — самолет, который не просто установил десятки мировых рекордов, а сломал психологический барьер в авиации. Это был первый в мире широкофюзеляжный транспортник и на тот момент — самый большой турбовинтовой самолет планеты.

"Это был прыжок от "кукурузника" до гиганта", — вспоминает в разговоре с Фокусом авиационный эксперт Константин Криволап, который много лет работал на Киевском авиазаводе и участвовал в испытаниях машин КБ Антонова.

От Ан-2 до "пузатика", которого боялись даже конкуренты

История "Антея" началась задолго до его первого полета. Решение о создании нового сверхтяжелого транспортника приняли в 1960 году. Но конструкторское бюро, которое впоследствии создаст гиганта, работало еще с конца 1940-х — сначала в Новосибирске, а с 1952 года — в Киеве.

Первой машиной КБ стал Ан-2 — простой и надежный биплан, который летает до сих пор. Когда же конструкторское бюро перебралось в Киев, уже велись наработки над Ан-8. Со временем появились Ан-10 и Ан-12 — постепенная эволюция транспортной авиации. Но появление Ан-22 стало революцией.

"До этого самолеты были длинные, тонкие, вытянутые. А здесь — шесть метров в сечении фюзеляжа. Настоящий "пузатик". Многие были убеждены: он сломается", — говорит Фокусу Криволап.

Шесть метров ширины — беспрецедентное решение. На макетной комиссии в 1961 году звучали сомнения: такая конструкция не выдержит нагрузок, будет слишком тяжелой, создаст аэродинамические проблемы. Предлагали сузить корпус.

Олег Константинович Антонов настоял: именно такая ширина позволит перевозить танки, бронетехнику, крупногабаритные грузы. И он был прав.

Первый полет "Антея" — не "облет", а полноценный выход в небо

27 февраля 1965 года в небо поднялась машина, в которую многие просто не верили. Не верили в шесть метров ширины фюзеляжа. Не верили в то, что "пузатый" гигант не развалится под собственным весом. Не верили, что турбовинтовой самолет таких размеров будет управляемым.

И именно поэтому его первый полет стал не коротким техническим "облетом", а полноценным выходом в небо — демонстрацией уверенности конструкторов в собственных расчетах.

Обычно первые полеты новых машин длятся 10–15 минут: взлетели, проверили базовые режимы, сели — и дальше долгая работа над мелочами. Но Ан-22 пробыл в воздухе более часа. Это был сигнал: самолет не просто оторвался от полосы — он сразу полетел как серийная машина, которая знает, что делает.

За штурвалом сидел легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин, вторым пилотом был Владимир Терский — впоследствии командир экипажей Ан-124 "Руслан". Это были не просто мастера пилотирования. По словам Константина Криволапа, это были инженерно мыслящие пилоты — люди, которые понимали машину изнутри, просчитывали риски, готовились к любому сценарию.

Они знали: в воздух поднимается не просто новый транспортник. Поднимается концепция. Поднимается другая геометрия авиации.

Тот первый полет снял главный вопрос — "выдержит ли?". Выдержал. И не просто выдержал — открыл серию рекордов, которые окончательно закрепили за "Антеем" статус мирового феномена.

Уже в декабре 1965 года самолет установил сразу 12 мировых рекордов. Среди них — подъем 88 тонн на высоту 6 600 метров. Для сравнения: это масса полностью загруженного пассажирского лайнера. А в октябре 1967-го Ан-22 поднял более 100 тонн на высоту более 7 800 метров — показатель, который и сегодня поражает.

Это были не просто цифры для справочников. Это был ответ всем скептикам — и внутри страны, и за рубежом. "Антей" доказал: гиганты могут летать не на пределе возможностей, а уверенно, системно и с запасом прочности.

Ле Бурже: шок для Запада

"В июне 1965 года Ан-22 прибыл на авиасалон в Ле Бурже. Многие считали его макетом — настолько нереальными казались габариты машины", — вспоминает Криволап.

Но "макет" взлетел. И не просто взлетел — продемонстрировал рекордные возможности.

Через несколько лет в США появился Lockheed C-5 Galaxy — главный конкурент "Антея". Он был больше, но уже реактивный. Ан-22 же оставался самым большим турбовинтовым самолетом в мире.

Двухкольцевая схема и технологический прорыв

Одной из особенностей Ан-22 стала двухкилевая схема. Это решение позволяло сохранить эффективность управления и впоследствии пригодилось для перевозки крупногабаритных грузов на "спине" самолета, а также решало сложные аэродинамические задачи.

Еще один прорыв — использование мощных двигателей НК-12 (тех самых, что устанавливались на стратегические бомбардировщики Ту-95), а также внедрение гидравлических бустеров управления. Для такого гиганта это было критично: пилот не мог физически "перетянуть" штурвал без усилителей.

Важно и то, что самолет проектировали без современных компьютерных систем. Расчеты выполнялись логарифмическими линейками, чертежи — карандашом. Метод конечных элементов в его современном виде тогда только формировался.

"То, что сейчас делает один конструктор за компьютером, тогда выполняли целые конструкторские бригады", — отмечает Криволап.

От "Антея" до "Руслана"

По словам Константина Криволапа, Ан-22 был не просто удачным самолетом. Он стал идеологией. Школой. Внутренним разрешением на масштаб.

"Антей" психологически и технологически подготовил "Руслан". Он доказал, что широкофюзеляжная схема работает, что можно создавать гигантов и ими управлять", — объясняет эксперт.

До "Антея" сама идея шести метров в сечении фюзеляжа вызывала скепсис. После "Антея" это уже не было фантастикой — это стало отправной точкой. Конструкторы получили самое важное — уверенность. Если этот "пузатик" летает, держит нагрузку, устанавливает рекорды, значит, предел еще дальше.

И именно эта уверенность вылилась в создание Ан-124 "Руслан" — машины другого масштаба, другой весовой категории, но с той же логикой: больше, смелее, инженерно точнее.

Криволап вспоминает момент, который хорошо передает атмосферу того времени. Речь идет об испытаниях фюзеляжа "Руслана" в гидробассейне — специальной установке, где корпус самолета проверяют на прочность под давлением, имитируя многократные взлеты и посадки. Внутри — вода, нагрузка, циклы "наддув — разгрузка". Если конструкция не выдержит, последствия могут быть катастрофическими.

Все происходило в условиях строгой секретности. Время подбирали так, чтобы над Киевом не пролетали американские спутники наблюдения. Фюзеляж маскировали брезентами разного цвета, работы проводили ночью. В свете прожекторов и на фоне светлого ночного неба отверстие бассейна казалось меньше, чем было на самом деле.

Когда гигантский фюзеляж подкатили к бассейну, многие молча смотрели на отверстие и думали одно и то же: не влезет.

"Стоим, смотрим — и кажется, что не залезет. Просто физически не залезет", — вспоминает эксперт.

Расчеты делали десятки раз. Проверяли габариты. Перемеряли углы захода, зазоры, систему загрузки. Но когда видишь металлический фюзеляж длиной почти 70 метров перед стенкой бассейна — цифры отступают перед инстинктом.

"Двадцать пять раз проверяли. И он таки залез", — улыбается Криволап.

Этот эпизод — почти метафора всей истории КБ Антонова. Каждый новый самолет казался "слишком большим", "слишком смелым", "слишком сложным". Но каждый раз инженерная школа доказывала: если все просчитано — оно работает.

"Антей" стал первым шагом в этой логике гигантов. Он не просто перевозил грузы. Он перевозил амбицию. И именно с него началась прямая дорога к "Руслану" — самолету, который Криволап называет гордостью украинского авиастроения.

Самолет без "скандалов"

Несмотря на масштаб и амбиции, история Ан-22 не имеет драматических провалов. Машина работала стабильно, выполняла военно-транспортные задачи, фактически произвела революцию в десантно-военных операциях и перевозила сверхтяжелые грузы.

Его создали менее чем за пять лет — от постановления до полета. Для такого класса техники это фантастический темп.

Сегодня "Антеи" почти исчезли с неба. Но именно они доказали миру: авиация может быть не только быстрой, но и чрезвычайно вместительной. И что инженерная смелость иногда важнее осторожности.

"В его истории нет ничего необычного. Просто все сделали правильно. И оно заработало", — говорит Криволап.

Иногда именно это и является самой большой революцией.

