Крым, Донбасс и мост возле Кремля: история убийства последнего оппозиционера РФ Бориса Немцова

Он говорил о войне тогда, когда в России праздновали "крымскую весну". Он кричал, что Донбасс — это не "гражданский конфликт", а операция Кремля. Но россияне так и не услышали своего последнего системного оппозиционера. Фокус рассказывает, кем был Борис Немцов и как Путин избавился от одного из самых последовательных своих противников.

В этот день, 27 февраля 2015 года в Москве застрелили Бориса Немцова. Политика убили на Большом Москворецком мосту — буквально в нескольких сотнях метров от Кремля. Для российской политики это стало символической точкой невозврата.

Именно тогда Россия потеряла последнего системного оппозиционера федерального уровня. Немцов не был "новым лицом" протеста — он был человеком системы, который перешел в оппозицию и при этом сохранил самое опасное для Кремля: легитимность, опыт, контакты и публичную узнаваемость. И именно поэтому его смерть многие восприняли не просто как преступление, а как сигнал: правила больше не действуют даже за сотни метров от президентских стен.

От "преемника Ельцина" до оппонента Путина: точка разлома

В 1990-х Борис Немцов был частью нового поколения реформаторов. После работы губернатором Нижегородской области он в 1997 году стал первым вице-премьером правительства России. В команде Ельцина его считали одним из символов "молодой России" — рыночной, ориентированной на Запад, с перспективой политической конкуренции. В медиа его даже называли возможным преемником президента.

Перелом произошел в конце 1999 — начале 2000 годов, когда к власти пришел Путин. Сначала Немцов не был открытым врагом нового руководства. Как и часть либерального лагеря, он публично поддержал идею стабилизации после хаотичных 90-х. Однако очень быстро стало понятно: курс Кремля — это не "наведение порядка", а концентрация власти.

Первыми маркерами стали:

ликвидация независимых федеральных телеканалов (в частности НТВ в 2001 году);

усиление роли силовиков в политике;

изменение избирательного законодательства и ослабление роли регионов;

формирование так называемой "вертикали власти".

Немцов все жестче реагировал на сворачивание демократических механизмов. Если в 2000-2003 годах это была критика политических тенденций, то после 2004-го — особенно после отмены прямых выборов губернаторов — он уже открыто говорил о демонтаже федерализма и возвращении к авторитарной модели.

Окончательно в оппозиционной нише Немцов закрепился во второй половине 2000-х. Он стал одним из соучредителей оппозиционных движений "Солидарность" и РПР-ПАРНАС, участвовал в уличных акциях и готовил аналитические доклады о коррупции в окружении Путина — в частности об обогащении ближайшего круга Кремля и о расходах на Олимпиаду в Сочи.

После парламентских выборов 2011 года Немцов вышел на площади вместе с десятками тысяч протестующих в Москве. Он стал одним из лидеров движения "За честные выборы", требовавшего расследования фальсификаций. Именно тогда оппозиция впервые за много лет вышла из интернета на улицу — и Немцов был среди тех, кто придавал протестам политический вес.

Его особенность заключалась в том, что он не был ни романтическим революционером, ни блогером-расследователем. Это был бывший вице-премьер, который знал бюджетные процедуры, энергетическую политику, механизмы принятия решений. Он критиковал не абстрактный "режим", а конкретные решения — с цифрами, документами и подписями.

Именно это делало его опасным. Немцов не просто выступал против Путина — он показывал, как и где система работает в интересах узкого круга людей. И с каждым годом его критика становилась все менее "дозволенной" в политическом поле России.

Война в Украине

Для украинской аудитории Борис Немцов важен не только как оппозиционер к Кремлю, а как один из немногих российских политиков федерального уровня, кто открыто называл события 2014 года войной России против Украины.

После захвата Крыма Немцов прямо заявлял, что аннексия — это стратегическая ошибка, которая приведет к международной изоляции и экономическим санкциям против РФ. В интервью 2014 года он отмечал, что "эйфория" вокруг Крыма — это краткосрочный политический эффект, который скрывает долгосрочные потери для страны.

Он публично выступал против "крымского консенсуса" и называл присоединение полуострова нарушением международного права. Правозащитные организации фиксировали его заявления о том, что Россия фактически вмешалась в дела суверенного государства и развязала конфликт, который подается как "внутренний".

Немцов неоднократно заявлял, что события на востоке Украины — это не "гражданский конфликт", как утверждал Кремль, а операция с участием российских военных и спецслужб. Он много об этом "кричал", но россияне отказывались верить единственному человеку, который реально боролся за их права.

В своих выступлениях он говорил о погибших российских солдатах, чьи семьи вынуждены молчать, и о сокрытии реальных потерь. Именно тема участия регулярных подразделений РФ в боевых действиях стала центральной в его работе последних месяцев жизни.

По данным отчета Государственного департамента США за 2015 год, на момент убийства Немцов работал над докладом о присутствии российских военных в Украине и обстоятельствах их гибели. В документе отмечалось, что он собирал свидетельства и материалы об участии РФ в конфликте.

"Путин. Война" — документ, который Немцов не успел завершить

После его смерти соратники завершили и обнародовали доклад "Путин. Война"(Putin. War) — материал, в котором систематизированы факты о военной поддержке боевиков, присутствии российских солдат, каналах поставки вооружения и финансировании операции.

Во введении к докладу отмечается, что Немцов собирал доказательства того, что война на Донбассе имеет прямое военное и политическое руководство из Москвы. Авторы подчеркивали: Кремль пытался представить конфликт как "внутренний украинский", однако собранные данные свидетельствуют о другом.

Важно, что Немцов выступал против войны не только в интервью, но и организационно: он участвовал в подготовке антивоенного марша в Москве, запланированного на март 2015 года. Именно за два дня до этой акции он был убит.

Для российского политического поля 2014-2015 годов это была одна из самых опасных тем. После волны патриотической мобилизации любая критика "крымской весны" или операции на Донбассе воспринималась как "зрада".

Немцов, имея статус бывшего вице-премьера, разрушал эту конструкцию: он показывал, что оппозиция к войне — это не "маргинальная позиция", а осознанный политический выбор.

Именно поэтому для Украины его имя — это не только символ российской оппозиции, а пример того, что внутри РФ существовали голоса, которые открыто называли агрессию агрессией. И которые за эту позицию заплатили самую высокую цену.

Выстрелы возле Кремля: убийство и конец "системной" оппозиции

Вечером 27 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве — буквально в нескольких сотнях метров от Кремля. По данным следствия, в него выпустили несколько пуль в спину, когда он возвращался домой после ужина в центре города.

В 2017 году Московский окружной военный суд признал виновными пятерых обвиняемых — исполнителей преступления. Они получили длительные сроки заключения. Однако вопрос о заказчиках убийства остался без официального ответа.

Международные структуры неоднократно отмечали неполноту расследования. В частности, доклад ПАСЕ по делу Немцова прямо указывал на необходимость установления организаторов преступления.

Правозащитные организации также заявляли, что расследование не дало ответа на вопрос о возможной политической мотивации убийства.

После гибели Немцова российская политическая система окончательно потеряла фигуру, которая сочетала сразу несколько важных характеристик:

федеральный уровень узнаваемости;

опыт государственного управления;

участие в системной политике 1990-х;

открытую антивоенную позицию;

способность выводить людей на массовые акции протеста.

В отличие от более молодых оппозиционных лидеров, Немцов не был "антисистемным" с самого начала. Он был частью власти, знал ее механизмы изнутри и поэтому мог критиковать ее не с позиции абстрактной морали, а с позиции практики.

После 2015 года поле оппозиции в РФ стремительно сузилось. Часть политиков оказалась под уголовными преследованиями, часть — в эмиграции. Сам мемориал на месте его гибели регулярно демонтируется коммунальными службами, что стало символом борьбы власти даже с памятью о нем.

Почему не стоит ждать "внутреннего восстания" в России

Сегодня, во время полномасштабной войны против Украины, российская политическая система еще более жесткая, чем десять лет назад. Криминализация "дискредитации армии", приговоры за антивоенные высказывания, массовая эмиграция политических активистов, жесткий контроль над медиа — все это формирует среду, в которой публичная альтернативная позиция почти невозможна.

Опыт Немцова показал: даже политик федерального уровня, с бэкграундом вице-премьера, связями и международной поддержкой, не был защищен. Система продемонстрировала, что способна изолировать, вытеснить или физически устранить тех, кто представляет реальную политическую угрозу.

Поэтому рассчитывать на то, что внутри РФ в ближайшей перспективе спонтанно возникнет сильная системная оппозиция, которая остановит войну, — по меньшей мере наивно. Кремль десятилетиями строил модель, в которой альтернативные центры влияния либо кооптируются, либо уничтожаются.

История Немцова — это напоминание: авторитарные режимы не падают только потому, что у них есть оппозиция. Они падают тогда, когда теряют контроль над инструментами принуждения. А пока Кремль контролирует силовой аппарат, медиа и избирательные процедуры, ожидать быстрой "внутренней перемены" не приходится.