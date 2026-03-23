Не справочник, а поле борьбы: что происходит с Википедией во время войны

Миллион статей, миллиард просмотров и тысячи правок ежедневно — украинская Википедия давно перестала быть просто онлайн-справочником. После начала полномасштабной войны она превратилась в одну из ключевых площадок борьбы за информацию. Как энциклопедия выдерживает атаки, кто пытается влиять на её содержание и почему именно здесь формируются представления о войне — Фокус спросил у администратора украинской Википедии и координатора программ ОО "Викимедиа Украина" Антона Процюка.

23 марта 2020 года украинская Википедия преодолела символический рубеж — один миллион статей. Тогда это воспринималось как еще один шаг в развитии украинского языка в цифровом пространстве. Но уже через два года онлайн-энциклопедия стала не просто базой знаний, а важным источником информации в условиях полномасштабной войны.

После начала полномасштабного вторжения России интерес к украинской Википедии резко возрос. В 2022 году она впервые пересекла отметку в миллиард просмотров за год. Люди массово искали объяснения событий, биографии военных, историю городов и проверенную информацию — на фоне потока новостей и фейков.

Відео дня

Впрочем, вместе с читательской активностью возросла и нагрузка на сообщество редакторов — и здесь война ударила уже напрямую.

"Редакторская активность сначала просела — потому что сообщество Википедии волонтерское: кто-то пошел в ВСУ, кого-то мобилизовали, кто-то оказался в оккупации или уехал", — рассказывает Фокусу администратор украинской Википедии и координатор программ ОО "Викимедиа Украина" Антон Процюк.

Со временем активность частично восстановилась, однако война продолжает влиять на сообщество. Отключение света, постоянный стресс и нестабильность не способствуют работе над энциклопедией. Несмотря на это, количество материалов, связанных с войной, существенно возросло — и это закономерно.

Википедия как цель: боты, пиар и попытки влияния

Говоря о возможных попытках вмешательства, Процюк отмечает, что вредоносные редактирования в Википедии были всегда и остаются неотъемлемой частью открытой платформы. Впрочем, она значительно устойчивее к ботам и манипуляциям, чем социальные сети вроде Телеграма или ТикТока. Это объясняется более высоким порогом входа: пользователям необходимо знать правила, работать с источниками, а каждое редактирование проверяется другими участниками сообщества. В результате масштабные бот-атаки обычно оказываются неэффективными.

В то же время попытки организованного влияния все же случаются, но в основном на уровне отдельных людей или организаций. Речь идет, в частности, о пиарщиках политиков или компаний, которые пытаются "причесать" статьи о себе — убрать критику или добавить положительные формулировки. По словам Процюка, такие действия оперативно выявляются, отменяются, а нарушителей могут блокировать.

Отдельно он подчеркивает, что в Украине не было системного государственного давления на Википедию. В то же время отдельные политики или их представители иногда пытаются влиять на содержание статей, однако сообщество внимательно следит за соблюдением правил.

Как Википедия защищается от дезинформации

"Система защиты от дезинформации в Википедии многоуровневая. Прежде всего это четкие требования к контенту: нейтральная точка зрения, проверяемость информации и обязательная опора на надежные источники. Кроме того, важную роль играет большое сообщество волонтеров — администраторы и патрульные, которые проверяют новые статьи и редактирования", — рассказывает Процюк.

Также используются автоматические инструменты, в частности фильтры редактирования и алгоритмы на основе искусственного интеллекта, которые помогают выявлять вандализм и подозрительные изменения еще до того, как их увидят читатели. Сочетание человеческого контроля и технологий, по словам Процюка, делает систему довольно эффективной.

Больше всего споров в Википедии возникает вокруг тем, которые являются дискуссионными и в самом обществе. Это прежде всего политика, отдельные вопросы истории, а также острые социальные и культурные темы.

Кто решает, что является правдой

Отдельный вызов — определение достоверности источников. В Википедии к ним относят авторитетные научные публикации, материалы качественных медиа, энциклопедии, справочники и книги авторитетных издательств.

"Что касается медиа, оценивается их репутация: соблюдение журналистских стандартов, наличие редакционной политики, фактчекинг. Ориентиром могут служить, в частности, отраслевые оценки — например, белый список Института массовой информации", — продолжает администратор Википедии.

Курьезы и ошибки: как работает человеческий фактор

Несмотря на серьезность процессов и четкие правила, Википедия остается живой системой, которую создают люди — со своими эмоциями, юмором и, конечно, ошибками. Иногда это проявляется в виде откровенных курьезов.

"Один из таких случаев — появление так называемой "постоянной Дубилета". Во времена, когда тогдашнего министра Кабмина Дмитрия Дубилета активно критиковали за идеи альтернативной переписи населения, в украинском инфопространстве появился соответствующий мем. Кто-то из пользователей решил пойти дальше — и добавил "постоянную Дубилета" в список фундаментальных физических констант в Википедии. Правку быстро обнаружили и отменили, но сообществу Википедии запомнилось", — рассказывает Процюк.

Впрочем, не все ошибки носят шуточный характер. В условиях большого потока информации и постоянных правок даже опытные администраторы могут принимать противоречивые решения — например, удалять статьи, которые впоследствии оказываются соответствующими правилам.

Впрочем, в отличие от закрытых платформ, в Википедии действует система самокоррекции. Каждое решение можно обжаловать, а сам процесс — пересмотреть публично. Если удаление было ошибочным, статью легко восстановить вместе с историей редактирований.

Это одна из ключевых особенностей Википедии: она не гарантирует отсутствия ошибок, но создает механизмы, которые позволяют их быстро исправлять. И именно это — сочетание открытости и контроля — делает ее более устойчивой даже во времена войны.

Глобальное сотрудничество: как Украина присутствует в мире

Отдельным направлением развития остается международное сотрудничество. Википедия функционирует по языковым разделам, и пользователи могут редактировать любой из них, если владеют языком. Украинские редакторы активно работают с материалами на других языках, а также привлекают международное сообщество.

В частности, ОО "Викимедиа Украина" ежегодно проводит "Месяц культурной дипломатии Украины" — кампанию по написанию и улучшению статей об украинской культуре на разных языках мира в сотрудничестве с Украинским институтом и Министерством иностранных дел. По словам Процюка в 2025 году участники из десятков стран создали и улучшили более 1600 статей на 70 языках. Всего за время существования кампании появилось более 7000 материалов — от тагальского до гуджарати. Это пример того, как волонтеры из разных стран помогают распространять знания об Украине в мире.

Не просто энциклопедия

Сегодня украинская Википедия — это уже не просто справочник. Это среда, где формируется знание о войне, стране и обществе — и одновременно одна из площадок, где идет борьба за правду.

И если еще в 2020 году миллион статей был показателем развития, то после 2022-го главным показателем стала устойчивость — к пропаганде, манипуляциям и самой войне.

