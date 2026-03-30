Нация превыше всего: как Донцов боролся за независимость Украины и почему его тексты до сих пор вызывают споры

В украинской истории есть фигуры, которые не просто описывают свою эпоху — они провоцируют споры спустя десятилетия после смерти. Дмитрий Донцов — именно из таких. Его идеи влияли на целое поколение, формировали политическое мышление и одновременно вызывали жесткую критику. Фокус разбирался, кем был Донцов и почему его идеология снова звучит актуально.

В этот день, 30 марта 1973 года умер Дмитрий Донцов — одна из самых противоречивых и одновременно самых влиятельных фигур украинской политической мысли 20 века. Его называют идеологом украинского интегрального национализма, мыслителем, сформировавшим мировоззрение целого поколения, а также автором концепций, которые до сих пор вызывают острые дискуссии. Фокус разбирался, кем был Донцов, в чем заключалась его идеология и почему его тексты остаются актуальными спустя десятилетия после смерти.

От социализма к радикальному национализму

Дмитрий Донцов родился в 1883 году в Мелитополе в семье служащего. Образование получал в Санкт-Петербургском и Венском университетах, где погрузился в политическую жизнь и активно включился в украинское движение. В начале своей деятельности он далек от радикального национализма: Донцов был связан с социал-демократической средой и даже входил в Украинскую социал-демократическую рабочую партию, разделяя тогдашние идеи о сочетании социальной справедливости и национального освобождения.

Впрочем, опыт революционных событий 1905 года, преследования со стороны российских властей, а затем и поражение украинской освободительной борьбы 1917-1921 годов стали для него переломным моментом. Донцов все больше разочаровывается в социалистических идеях, которые, по его мнению, оказались неспособными обеспечить украинцам государственность.

Именно в этот период формируется его новое мировоззрение: он отвергает идеи компромисса, парламентаризма и "мягкой" политики, зато подчеркивает роль силы, воли и активного меньшинства, способного повести за собой нацию. Донцов приходит к убеждению, что историю творят не массы, а элита — дисциплинированная, фанатично преданная своей идее и готовая действовать без учета моральных сомнений.

Так постепенно он формирует собственную концепцию — жесткую, эмоционально насыщенную и направленную на достижение независимости любой ценой. Именно она впоследствии станет основой его интегрального национализма и определит его место в истории украинской политической мысли.

"Национализм" как главный труд

Ключевой работой Донцова стала книга"Национализм" (1926 год), которая фактически превратилась в программный текст для целого поколения украинских националистов. В ней он не просто формулирует политические взгляды, а предлагает радикально новую модель мышления — эмоциональную, бескомпромиссную и направленную на борьбу.

Донцов резко критикует предыдущие украинские политические традиции, которые, по его мнению, были слишком мягкими, рационалистическими и склонными к компромиссам. Он считает, что именно это стало одной из причин поражения украинской государственности в начале 20 века. Вместо этого предлагает другую логику — политику действия, а не дискуссий.

В центре его концепции — так называемый интегральный национализм, который предусматривает полное подчинение индивида интересам нации. Донцов подчеркивает: нация — это не просто сообщество людей, а живая сила, которая должна иметь волю к господству и самоутверждению.

Его ключевые идеи можно свести к нескольким принципам:

отказ от любых компромиссов с врагами и ориентация на непрерывную борьбу;

культ силы, воли и решительности как главных политических добродетелей;

приоритет нации над индивидом и подчинение личных интересов общей цели;

неприятие пацифизма, рационализма и "слабости", которые он считал опасными для выживания государства.

Отдельное место в его концепции занимает идея "ведущего меньшинства" — элиты, которая должна вести за собой народ. Донцов был убежден: историю творят не массы, а небольшая группа людей, способных действовать решительно, иногда даже вопреки общепринятым моральным нормам.

Его стиль изложения — резкий, полемичный и насыщенный эмоциями — также стал частью влияния книги. "Национализм" читали не как академический труд, а как манифест, который апеллирует не только к разуму, но и к чувствам.

Именно эта книга сделала Донцова одним из самых влиятельных идеологов украинского националистического движения межвоенного периода — и одновременно заложила основу для дискуссий, которые продолжаются и сегодня.

Влияние на ОУН и украинское движение

Идеи Донцова оказали значительное влияние на среду ОУН, которая сформировалась в конце 1920-х годов как ответ на поражение освободительной борьбы и отсутствие собственного государства. Хотя сам Донцов формально не был ее членом и не входил в руководящие структуры, его тексты активно читали, обсуждали и использовали как идеологическую основу для формирования нового типа политического мышления.

Особенно сильным было влияние его труда "Национализм" на молодое поколение украинских националистов, которое искало четких и радикальных ответов на вопрос: почему Украина потеряла шанс на независимость и как этого избежать в будущем. Донцов предложил простой, но жесткий ответ — через дисциплину, силу и готовность к борьбе без компромиссов.

В частности, его взгляды повлияли на формирование мировоззрения таких деятелей, как Степан Бандера и Евгений Коновалец. Для них идеи Донцова стали не столько политической теорией, сколько практическим указателем — основой для создания организации, действовавшей подпольно, дисциплинированно и с четкой целью восстановления государственности.

В то же время важно понимать: влияние Донцова не было прямым или формально закрепленным. Он не разрабатывал программных документов ОУН и не руководил ее деятельностью. Его роль — это скорее роль интеллектуального вдохновителя, чьи тексты создали идейный фундамент, но не определяли конкретную тактику действий.

Более того, в определенные периоды между Донцовым и средой ОУН возникали разногласия — как в подходах, так и в оценке политической ситуации. Это еще раз подчеркивает, что он оставался прежде всего публицистом и теоретиком, а не организатором или военным деятелем.

Несмотря на это, его влияние на украинское националистическое движение межвоенного периода было настолько значительным, что без понимания идей Донцова невозможно полноценно объяснить, как и почему сформировалась ОУН в том виде, в котором она вошла в историю.

Споры вокруг идей

Идеология Донцова с самого начала вызвала острые дискуссии — и не только среди его оппонентов, но и в самой украинской среде. Его концепцию часто сравнивают с европейскими праворадикальными течениями межвоенного периода, в частности из-за акцента на силе, дисциплине и роли элиты в формировании государства.

Критики Донцова указывают, что его подход выходил за пределы классической политической теории и тяготел к радикализму. Среди основных замечаний:

авторитарность мышления и недоверие к демократическим институтам;

романтизация насилия как инструмента политики;

нетерпимость к инакомыслящим и отрицание политического плюрализма.

Отдельные исследователи также обращают внимание на то, что Донцов фактически противопоставлял рациональной политике эмоциональную мобилизацию — апелляцию к "воле", "страсти" и "вере", что, по их мнению, делало его идеи опасными в практическом применении.

В то же время его сторонники и часть современных историков призывают рассматривать эти взгляды в историческом контексте. Начало 20 века для Украины — это период потери государственности, поражения освободительной борьбы и постоянного давления со стороны нескольких империй. В этих условиях, подчеркивают они, Донцов искал не академические ответы, а инструменты выживания нации.

Его концепция, согласно этому подходу, была не столько теоретической доктриной, сколько реакцией на слабость и разрозненность украинского политического движения. Она должна была мобилизовать, радикализировать и заставить действовать — даже ценой жестких решений.

Именно поэтому оценки Донцова остаются полярными и сегодня. Для одних он — идеолог силы и государственного мышления, для других — пример того, как политическая идея может перейти грань и превратиться в опасный радикализм.

Почему Дмитрий Донцов вновь актуален

После Второй мировой войны Дмитрий Донцов был вынужден эмигрировать на Запад. Как и многие украинские интеллектуалы того времени, он оказывается вне родины, которая оказалась под контролем СССР. Донцов поселился в Монреале, где провел последние десятилетия своей жизни.

Даже в эмиграции он не прекращал активной деятельности: писал публицистику, выступал, сотрудничал с украинскими эмиграционными изданиями и продолжал развивать свои идеи. Его тексты этого периода уже менее программные, но не менее острые — в них он осмысливает поражения прошлого и пытается ответить на вопрос о будущем Украины в условиях глобального противостояния.

30 марта 1973 года Донцов умер в Монреале, оставив после себя значительное интеллектуальное наследие — тексты, которые и сегодня вызывают споры и не дают однозначных ответов.

Впрочем, настоящее "возвращение" Донцова произошло уже после его смерти. Особенно заметным оно стало на фоне войны России против Украины, когда вопросы выживания государства, идентичности и политической воли снова стали не теоретическими, а экзистенциальными.

Сегодня его фигура активно обсуждается в нескольких измерениях одновременно.

Во-первых, как ответ на вопрос силы государства. Донцов настаивал: слабость, разрозненность и вера в компромиссы могут стоить нации существования. В контексте войны эти тезисы снова звучат актуально — особенно в дискуссиях о мобилизации, политической решимости и способности общества к длительному сопротивлению.

Во-вторых, как дискуссия об элитах. Его идея "ведущего меньшинства" — группы людей, которые берут на себя ответственность и ведут за собой других — сегодня переосмысливается через роль военных, волонтеров и новых политических лидеров. Вопрос, кто именно формирует эту элиту и по каким принципам она действует, остается открытым.

В-третьих, как спор о границах радикализма. Донцов предлагал жесткую модель политики, где на первом месте — интерес нации, а не индивида. В современных условиях это вызывает сложную дискуссию: где проходит граница между необходимой жесткостью в войне и риском скатиться к авторитаризму.

Его идеи читают и переосмысливают по-новому. Для одних Донцов — это идеолог силы, решимости и государственного мышления, который пытался "разбудить" нацию в критический момент истории. Для других — пример опасного радикализма, который может вести к сужению прав и свобод.

Именно эта полярность оценок и объясняет, почему Донцов остается актуальным. Он не дает комфортных ответов — но заставляет задавать неудобные вопросы: может ли государство выжить без жесткости, возможна ли демократия во время войны, и где граница между силой и диктатом.

И в этом смысле Донцов — это уже не только история, а инструмент для понимания современности.

