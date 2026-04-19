Цепь, старая будка и жизнь без шансов: что не так с защитой животных в Украине

В Украине любят говорить о европейских стандартах защиты животных и регулярно отчитываются о новых реформах. Но пока в новостях — запреты и громкие заявления, во дворах по всей стране собаки все так же живут на цепях — без должного ухода и без шансов на изменение. Фокус разбирался, почему законы существуют, а реальной защиты до сих пор нет.

Сегодня, 19 апреля отмечают День владельцев домашних животных. В Украине же это скорее повод не для празднования, а для неудобных вопросов. Потому что пока одни покупают корм и записывают собак к грумерам, другие — до сих пор держат их на короткой цепи без воды и укрытия. И главный вопрос — не почему это происходит, а почему государство, имея законы, до сих пор не может это изменить. Фокус разбирался, что не так с системой защиты животных в Украине.

Собака на цепи — это не исключение, а норма?

В любом украинском селе или на окраине города это легко увидеть: двор, старая будка, собака на цепи длиной несколько метров. Иногда без воды. Иногда без укрытия. Иногда — вообще без шансов.

Это не отдельные случаи. Это система.

И именно под эту реальность государство сейчас пытается подстроить законодательство — вместо того, чтобы изменить саму реальность.

С 1 марта 2026 года в Украине вступил в силу новый закон о ветеринарной медицине и благополучии животных. Он охватывает сразу несколько сфер: от ветеринарной медицины до условий содержания животных и контроля за препаратами.

Ключевые нововведения:

электронные рецепты на ветпрепараты

учет лечения животных

идентификация (микрочипы, реестры)

новые требования к содержанию

На бумаге — системная реформа. В реальности — пока фрагментарные изменения.

Законотворцы подают это как большой шаг в Европу, но если присмотреться — он не ломает систему. Он ее лишь немного подправляет.

Цепь разрешена — просто длиннее

Один из самых громких мифов последних месяцев — что в Украине якобы запретили держать собак на привязи. На самом деле — нет.

Закон не запрещает привязь полностью. Он лишь устанавливает условия:

минимальная длина — 20 метров;

обязательная будка или укрытие;

запрет держать под солнцем или морозом без защиты;

запрет привязывать к транспорту.

То есть если раньше собака сидела на короткой цепи — теперь она должна сидеть на более длинной. Фактически государство легализовало практику, которая в ЕС давно считается неприемлемой.

"Когда мы видим эти нормы, кажется, что это прогресс. Но если честно — это косметика. Потому что в Европе вопрос стоит иначе: можно ли вообще держать собаку на цепи. У нас — как правильно это делать", — говорит Фокусу зооволонтер Ирина Савчук.

Кроме того, самая большая проблема — не отсутствие законов, а отсутствие ответственности. Полиция не реагирует, штрафы мизерные, а доказать жестокое обращение — почти невозможно. Поэтому даже если и есть запрет — его все равно будут игнорировать.

Цифровизация без системы

Другая часть реформы — цифровая.

В Украине внедряют:

электронные ветпаспорта;

реестры животных;

электронные рецепты.

Это выглядит как шаг к европейской модели. Но есть нюанс: система еще не готова.

Проблемы, о которых говорят эксперты:

отсутствие полноценной ИТ-инфраструктуры;

неготовность ветеринаров;

задержки с подзаконными актами;

сложности с регистрацией препаратов.

В результате часть норм просто не работает или работает формально.

Зооволонтерка напоминает, что в прошлом году в Киеве запустили сервис регистрации домашних животных в Центрах предоставления административных услуг.

"Формально цель правильная — создать единый учет животных, найти владельца в случае потери, контролировать вакцинацию и уменьшить количество бездомных. Однако на практике возникли проблемы", — продолжает Савчук.

Во-первых — это не обязательно, а без обязательности система не работает как реестр, а только как добровольная база.

Во-вторых — нет интеграции. Регистрация в ЦПАУ — это локальная инициатива, которая не всегда синхронизирована с национальными базами или ветеринарной системой.

В-третьих — нет ответственности. Нерегистрация животного не имеет реальных последствий.

"Регистрация — это нормально, но она работает только тогда, когда есть обязательность и контроль. В Европе это система: чип — база — штраф. У нас это пока что опция. А опция ничего не меняет", — считает волонтер.

Закон о ветмедицине — что с ним не так?

Новый закон действительно масштабный и поэтому, по словам экспертов, оказался слишком сложным, технически неготовым и содержит ряд противоречий, которые могут парализовать работу отрасли.

Об этом заявил заместитель директора государственного научно-исследовательского института ветеринарных препаратов Юрий Косенко.

По его словам, одна из ключевых проблем — сам подход к закону. Документ фактически объединил сразу несколько разных сфер: здоровье животных, их благополучие и оборот ветеринарных препаратов. В странах ЕС эти направления регулируются отдельно, что делает систему более понятной и управляемой.

В украинской версии это привело к обратному эффекту — закон получился перегруженным и сложным в применении.

Еще одна проблема — темпы внедрения. Закон вступил в силу фактически без полной подготовки подзаконной базы. В результате часть механизмов просто не работает. В частности, сейчас возникли серьезные трудности с государственной регистрацией ветеринарных препаратов — из-за отсутствия уполномоченных учреждений и утвержденных процедур.

Фактически это означает, что одна из ключевых частей реформы — контроль за ветеринарными лекарствами — зависла в неопределенном состоянии.

Отдельный блок проблем — правила использования ветеринарных препаратов. Часть положений или не соответствует практике ЕС, или вообще оставляет "серую зону". Например, допускается регистрация препаратов для экспорта из веществ, которые запрещены в Украине, а также использование незарегистрированных средств для декоративных животных.

Это, по словам специалистов, создает риски как для рынка, так и для контроля за качеством лечения.

Кроме того, закон недостаточно четко регулирует оборот ветеринарных препаратов, механизмы взаимного признания регистраций и даже содержит терминологические неточности.

Все это в комплексе формирует ситуацию, когда документ, который должен был стать основой реформы, пока больше создает вопросы, чем дает ответы.

Еще закон, который "уже действует"... но только в новостях

Отдельная история — законопроект об усилении защиты животных, который активно обсуждали в начале 2026 года. Именно он создал иллюзию, что правила в Украине резко стали жестче.

Речь идет о законопроекте №11328, который Верховная Рада поддержала в первом чтении. Документ действительно выглядит значительно радикальнее действующих норм — и впервые пытается системно урегулировать то, что годами оставалось "серой зоной".

Среди ключевых положений:

запрет оставлять животных на произвол судьбы (то есть фактически — криминализация ситуаций, когда животное просто выбрасывают на улицу);

(в том числе вне официальных питомников или без соблюдения правил);

(в том числе вне официальных питомников или без соблюдения правил); регулирование использования животных в рекламе, развлечениях и фотоуслугах;

запрет нелечебных операций (например, купирование хвостов и ушей "для красоты");

(например, купирование хвостов и ушей "для красоты"); отдельные нормы, направленные на борьбу с явлением догхантеров.

То есть это уже не о "более длинной цепи", а о реальном изменении подхода: от формальной защиты — к ответственности собственника.

Но есть ключевое "но": этот закон не принят.

Он прошел только первое чтение. А значит все эти нормы — не действуют.

И здесь возникает типичная для Украины ситуация, которая повторяется из года в год.

После громких заголовков и заявлений депутатов у медиа формируется ощущение, что "все уже запретили". Но на практике — ничего не изменилось. Объявления "отдам щенков в добрые руки" как были, так и есть. "Домашние питомники" без контроля как работали, так и работают.

Животных как выбрасывали, так и выбрасывают.

Не цепь, а криминал: как на самом деле надо защищать животных

Когда в Украине говорят о "европейских стандартах" защиты животных, обычно имеют в виду красивые формулировки — гуманность, благосостояние, ответственность.

Но в Европе это не про слова. Это о правилах, которые реально меняют жизнь животного и наказывают владельца.

Потому что главная разница между Украиной и ЕС не в том, что там больше законов. А в том, что там эти законы работают как система.

Один из базовых принципов в ЕС — животное не может существовать "вне системы".

Новые правила, согласованные на уровне Евросоюза, прямо предусматривают: обязательное микрочипирование всех собак и кошек, внесение их в единые базы данных, контроль разведения и продажи.

Это означает простую вещь: если ты выбросил животное — тебя найдут, и штраф будет большим и главное обязательным.

Еще один показательный момент — содержание собак. Во многих странах ЕС правила значительно жестче, чем в Украине.

Например:

в Швеции собаку можно привязать не более чем на 2 часа в день;

в Германии действуют ограничения или фактические запреты на длительное содержание на привязи, особенно если это причиняет страдания;

в части стран Европы (Австрия, Германия, Швеция) привязь фактически приравнивается к жестокому обращению

В некоторых странах ЕС требования доходят до уровня, который в Украине кажется радикальным. Например, в Германии владельцев обязывают выгуливать собак минимум дважды в день. Это не рекомендация. Это норма, которую могут проверить.

И здесь ключевое — подход: государство регулирует не только жестокость, а и качество жизни животного.

А в Украине тем временем появляются только громкие заголовки в новостях — и почти ноль реальной защиты животных.

Потому что в конце концов все сводится к простому правилу:"Об уровне цивилизованности общества судят по тому, как оно обращается с животными".

И пока эта формула не работает в реальности — ни один "европейский" закон не сделает Украину ближе к Европе.