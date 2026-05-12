Почему будущие врачи остаются в Харькове: откровенное интервью ректора ХНМУ

Во время, когда Харьков живет под постоянными обстрелами, а медицинская система Украины проходит через одно из самых сложных испытаний в своей истории, именно медицинские университеты фактически формируют будущее украинской медицины. Несмотря на войну, онлайн-обучение и кадровые вызовы, Харьковский национальный медицинский университет не только сохранил позиции, но и занял третье место в онлайн-рейтинге "Топ 25 университетов Украины — 2026".

Как сегодня готовят врачей в прифронтовом городе, можно ли научить медицине онлайн, почему студенты не покидают Харьков и какой будет украинская медицина после войны — в интервью Фокусу рассказал ректор ХНМУ, профессор Валерий Мясоедов.

Медицинское образование во время войны: как ХНМУ адаптировался к новой реальности

Ваш университет — один из старейших в Украине. Помогает ли эта историческая школа держать уровень сегодня, или, наоборот, мешает быстро меняться?

— 222-летний опыт формирования медицинского образования, научных школ и клинических традиций создает ту основу, на которой сегодня строится современный университет.

В то же время для нас важно не жить только прошлым. Современное медицинское образование требует быстрых изменений, гибкости, цифровых решений, международной интеграции и постоянного обновления подходов к обучению. Именно поэтому ХНМУ сочетает академические традиции с современными образовательными технологиями, симуляционным обучением, международными проектами и развитием практико-ориентированной подготовки.

Особое значение это приобрело в условиях войны. Работа в прифронтовом Харькове научила нас быстро адаптироваться, принимать решения и сохранять качество образования даже в сверхсложных условиях.

Поэтому наша история не мешает изменениям — наоборот, дает внутреннюю устойчивость и обязывает сохранять высокие стандарты, достижения, традиции наших Учителей.

Как война в Харькове повлияла именно на качество медицинского образования, а не только на формат обучения?

— Война стала чрезвычайно серьезным вызовом для всей системы высшего образования, особенно для медицинских университетов в прифронтовых городах. Для ХНМУ это был не только вызов формата обучения, но и вопрос сохранения качества медицинской подготовки.

Медицина — это профессия, которой невозможно полноценно овладеть только теоретически. Поэтому одной из главных задач для нас стало сохранение практической составляющей образования: клинической подготовки, работы с симуляционными технологиями, развития клинического мышления и коммуникации с пациентами.

В то же время война существенно изменила само содержание медицинского образования. Студенты и молодые врачи сегодня учатся работать в условиях кризисных ситуаций, массовых травм, психологической нагрузки, дефицита времени и ресурсов. Значительно возросла роль неотложной помощи, реабилитации, психического здоровья, военной медицины и междисциплинарного взаимодействия.

Несмотря на все трудности, мы смогли не только удержать образовательный процесс, но и ускорить многие изменения — цифровизацию, международное сотрудничество, внедрение новых образовательных подходов и симуляционного обучения.

Сегодня можно уверенно сказать: война сделала медицинское образование более сложным, но в то же время — более практичным, более ответственным и ближе к реальным вызовам системы здравоохранения.

Можно ли сегодня подготовить полноценного врача, когда значительная часть обучения проходит онлайн или в смешанном формате?

— Медицинское образование невозможно полностью перевести в онлайн — и мы это четко понимаем. Врач — это не только знания, но и практические навыки, клиническое мышление и коммуникация с пациентом.

Именно поэтому даже в условиях войны мы сохраняем практическую подготовку: работу на клинических базах, симуляционное обучение, отработку навыков в малых группах.

Онлайн-формат стал важным инструментом для теоретической подготовки и доступа к современным образовательным ресурсам, но он не заменяет практическую медицину. Поэтому сегодня эффективной является именно гибридная модель обучения, которая сочетает цифровые технологии и очную клиническую подготовку.

Как изменилась организация клинической практики после 2022 года — не потеряли ли студенты часть необходимого опыта?

— После 2022 года организация клинической практики существенно изменилась, но мы сделали все, чтобы студенты не потеряли ключевых профессиональных навыков. Практика была переведена в гибридный формат с сочетанием работы на клинических базах, симуляционного обучения и цифровых платформ.

Многие студенты получили уникальный опыт работы в условиях реальных вызовов системы здравоохранения во время войны, работая на "скорых", в прифронтовых территориях и тому подобное. Значительно усилились направления неотложной помощи, реабилитации, кризисной медицины и командной работы.

Конечно, война создала сложные условия для обучения, но она также сделала подготовку будущих врачей более практичной и приближенной к реальной жизни.

Есть ли дефицит клинических баз или доступа к пациентам в нынешних условиях?

— В условиях войны организация клинической подготовки, безусловно, стала более сложной, однако дефицита клинических баз у нашего университета нет. Прежде всего мы имеем университетскую больницу, которая является базой практической подготовки. Благодаря тесному сотрудничеству с Харьковской областной военной администрацией, Харьковским областным советом, Харьковским городским советом студенты имеют возможность проходить практическую подготовку в ведущих медицинских учреждениях Харькова и области. Кроме того, сегодня университет имеет договоры о практической подготовке студентов с медицинскими учреждениями в других городах Украины, если соискатель образования временно находится вне Харькова. Это позволяет обеспечить непрерывность клинического обучения и доступ студентов к практическому опыту независимо от места пребывания. Сейчас университет имеет 76 клинических баз.

Главный корпус Харьковского национального медицинского университета

Устойчивость студентов и преподавателей Харькова

Харьков регулярно под обстрелами. Как это влияет на мотивацию студентов и преподавателей оставаться и работать?

— Бесспорно, функционирование в условиях прифронтового Харькова является серьезным испытанием для каждого из нас. В то же время именно эти обстоятельства максимально раскрыли уровень ответственности, профессионализма, стойкости и патриотизма нашего академического сообщества.

Сейчас в Харькове 100% администрации университета, 95% заведующих кафедр, 75% преподавателей, большинство соискателей образования.

Сейчас Харьковский национальный медицинский университет — это не просто образовательное учреждение или рабочее пространство. Это центр нашей общей ответственности за сохранение и развитие украинской медицины и будущее нашего города. Вызовы сегодняшнего дня не распылили наши силы, а наоборот — сплотили коллектив и студенчество в единую университетскую семью.

Чувствуете ли вы отток студентов — как украинских, так и иностранных?

— Война повлияла на мобильность студентов, и определенная передислокация украинских соискателей образования состоялась. В то же время результаты вступительной кампании 2025 года стали для ХНМУ очень положительными — спрос на поступление в университет был рекордным и одним из самых высоких за последние десять лет: плюс 20% по сравнению с 2024 годом.

Это свидетельствует о доверии абитуриентов и их семей к ХНМУ, даже несмотря на сложные условия прифронтового Харькова.

К сожалению, этого пока нельзя сказать о контингенте иностранных студентов. Из-за ситуации с безопасностью и войны именно сохранение и восстановление международного студенческого контингента сегодня является одним из главных вызовов для университета.

Вы традиционно сильны в работе с иностранными студентами. Как война изменила это направление?

— До начала полномасштабной войны Харьковский национальный медицинский университет был одним из лидеров медицинского образования Украины по количеству иностранных студентов и уровню международного сотрудничества.

Часть иностранных студентов была вынуждена уехать из Украины из-за ситуации с безопасностью, а для многих абитуриентов фактор войны сегодня остается определяющим при выборе страны обучения.

В то же время университет сохранил часть международного контингента, продолжил образовательный процесс и поддержку студентов независимо от страны пребывания. Мы активно развиваем международные партнерства, онлайн-коммуникацию и работаем над возвращением доверия к обучению в Украине. Университет сотрудничает с потенциальными соискателями образования, с посольствами стран, участвует в международных образовательных выставках.

Сегодня развитие международного студенческого направления является одной из стратегических задач университета.

Практика вместо "корочки": какими сегодня готовят врачей

В Украине часто говорят о разрыве между дипломом и реальной готовностью врача работать. Что изменилось у вас за последние годы?

— Мы понимаем, что медицинское образование уже не может базироваться только на теоретических знаниях. В ХНМУ за последние годы значительно усилился практико ориентированный подход к подготовке врачей.

Мы активно развиваем симуляционное обучение, работу с клиническими кейсами, отработку практических навыков в малых группах и привлечение студентов к работе на клинических базах уже с младших курсов.

Заметно изменились и сами абитуриенты — сегодня в медицину приходят очень мотивированные молодые люди, которые четко понимают, почему выбирают эту профессию. Студенты уже с младших курсов стремятся как можно скорее приобщаться к работе на клинических базах, быть вовлеченными в реальные процессы и получать практический опыт.

Именно поэтому наша главная задача — подготовить не просто выпускника с дипломом, а врача, готового к реальной практической работе.

Достаточно ли сегодня симуляционных центров и новых методик, чтобы компенсировать ограничения практики?

— Ни один тренажер в мире не способен полностью заменить живое общение с пациентом и атмосферу реальной операционной или палаты. Однако в сегодняшних реалиях симуляционное обучение — это уже давно не просто способ "компенсировать" недостаток практики. Это наш фундамент.

Сегодня наш симуляционный центр — это не просто комнаты с манекенами. Это настоящий ресурсный хаб и живая платформа, где студенты, интерны и сами преподаватели непрерывно оттачивают свое мастерство. В нашем распоряжении более 100 единиц современного симуляционного оборудования, и даже в 2025 году, несмотря на все сложности, мы смогли расширить этот парк благодаря мощной международной поддержке.

Поэтому да, эти ресурсы позволяют нам обеспечить главное — непрерывность практической подготовки. Наши студенты имеют возможность отрабатывать сложные клинические сценарии до автоматизма, делать ошибки там, где это безопасно, и приходить к реальным пациентам уже уверенными в своих действиях.

Оцениваете ли вы, какой процент выпускников реально идет работать в медицину в Украине?

— Сегодня собирать точную статистику гораздо сложнее, чем до войны. Часть молодежи вынуждена была уехать за границу, некоторые изменили жизненные приоритеты из-за постоянного стресса. Но если говорить о тех, кто остался в Украине, то процент выпускников, которые идут в практическую медицину, остается стабильно высоким.

Потому что обучение в медицинском университете в Харькове сегодня — это испытание, которое автоматически отсеивает случайных людей. Те студенты, которые годами учились под обстрелами, спускались в укрытия, дежурили в больницах в самые тяжелые времена, невероятно мотивированы. Они не проходят этот сложнейший путь просто ради "корочки". Они четко знают, чего хотят. Они остаются, и именно на них сегодня держится будущее нашей медицины.

ХНМУ — один из старейших медицинских университетов Украины

ПТСР, реабилитация и кадровый дефицит: к чему готовят медиков после 2022 года

После 2022 года резко возросла потребность в реабилитации, психиатрии, работе с ПТСР. Адаптировали ли вы программы под эти вызовы?

— Безусловно. После 2022 года система здравоохранения Украины столкнулась с совершенно новыми масштабами вызовов, поэтому ХНМУ адаптирует образовательные программы в соответствии с современными потребностями.

Сегодня мы значительно усилили направления реабилитации, психического здоровья, психологической поддержки, работы с посттравматическими стрессовыми расстройствами, кризисными состояниями и мультидисциплинарным взаимодействием. Эти темы интегрируются как в додипломную, так и в последипломную подготовку.

На базе университетской больницы ХНМУ работает Центр ментального здоровья, который занимается оказанием психологической помощи военным, ветеранам, ветеранкам, внутренне перемещенным лицам и всем, кто нуждается в такой поддержке. Для нас это не только медицинское направление, но и часть социальной ответственности университета перед обществом. Мы понимаем, что сегодня врач должен быть не только клиницистом, но и человеком, способным поддержать пациента психологически, работать в команде реабилитации и видеть человека комплексно.

Сегодня медицинское образование уже не может быть оторванным от реальности. И именно война заставила нас значительно быстрее переосмыслить подходы к подготовке современного врача.

Какие специальности сегодня недооценены, но критически важны для системы здравоохранения?

— Прежде всего это семейная медицина, педиатрия, неонатология, перинатология, эпидемиология. Именно в этих направлениях кадровый дефицит уже ощутим.

Вместе с тем именно эти специальности формируют основу устойчивости системы здравоохранения. Ведь семейный врач — это первая точка контакта пациента с медициной, педиатры и неонатологи отвечают за здоровье будущих поколений, а специалисты по эпидемиологии сегодня стали критически необходимыми для страны, живущей в условиях войны.

Поэтому сейчас чрезвычайно важно не только обновлять подготовку таких специалистов, но и повышать престиж этих профессий, создавать для молодых врачей условия для развития, профессиональной поддержки и мотивации оставаться работать в Украине.

Чувствуете ли вы конкуренцию с европейскими университетами — и не становится ли Украина "донором" медицинских кадров?

— Сегодня украинские медицинские университеты работают в условиях высокой международной конкуренции. Европейские высшие учебные заведения активно привлекают молодежь современной инфраструктурой, широкими финансовыми возможностями и стабильными условиями обучения и профессионального развития.

Мы действительно видим риск того, что украинские медицинские специалисты очень востребованы за рубежом.

Вместе с тем многие студенты и молодые врачи сегодня связывают свое профессиональное будущее именно с Украиной и понимают важность развития национальной системы здравоохранения, особенно в период послевоенного восстановления страны.

Задача ХНМУ сегодня — обеспечить качественное современное образование, возможности профессионального развития, международного сотрудничества и создать условия, при которых молодые специалисты будут иметь желание реализовывать себя именно в Украине.

Слабые места медицинского образования и новые подходы

Если честно: какая главная слабость современного медицинского образования в Украине, о которой не принято говорить вслух?

— Если говорить честно, то сегодня главный вызов для украинского медицинского образования — это война. Она изменила реальность, в которой живут и учатся студенты, работают преподаватели и функционируют университеты.

Но, пожалуй, наша сила именно в том, что даже в этих условиях мы не остановились. Наоборот — мы научились быстрее адаптироваться, поддерживать друг друга и еще больше ценить профессию врача.

Сегодня мы проводим профессиональные марафоны и открытые встречи, организовываем международные стажировки для преподавателей и студентов, расширяем сотрудничество с иностранными партнерами и привлекаем международных экспертов к образовательному процессу. Событиями 2026 года стали наши спикер-марафоны: "Лучшие в лучшем" — марафон, в котором лекторами были эксперты-стоматологи, и "Фронт-персоны в медицине" — лекции читают ведущие специалисты-медики. Мы активно цифровизируем университет, усиливаем гуманитарную составляющую медицинского образования, выигрываем международные гранты, обновляем образовательные подходы и постоянно ищем новые возможности для развития.

Пожалуй, сегодня наша главная особенность в том, что мы не концентрируемся на слабых сторонах. Мы воспринимаем каждый вызов как толчок к самосовершенствованию, к поиску новых решений и новых смыслов в медицине и образовании.

Поэтому я уверен, что движение украинского медицинского образования вперед чрезвычайно сложно остановить. Даже войной.

Изменилось ли отношение студентов к профессии врача после 2022 года — это больше о призвании или все еще о "стабильной профессии"?

— Медицина — это та специальность, куда всегда идут по призванию. Кровь, боль, бессонные ночи, раннее профессиональное выгорание — о какой "стабильной профессии" может идти речь? И все же надо отметить, что после 2022 года отношение студентов к профессии врача, безусловно, изменилось.

Они стали более мотивированы и не понаслышке знают настоящую цену профессии врача — ответственность, эмоциональную нагрузку, работу в условиях риска, постоянного стресса и большой человеческой боли. Но в то же время они увидели и невероятную значимость этой профессии для общества.

Наши студенты по зову сердца участвуют в волонтерских инициативах, гуманитарных проектах, работе с военными, ветеранами, внутренне перемещенными лицами и пациентами, которые пережили травматический опыт войны.

В то же время современные студенты стали более реалистичными. Они лучше понимают сложность профессии, необходимость постоянного обучения, высокий уровень ответственности и важность эмоциональной устойчивости.

Каким будет врач будущего и медицина после войны

Как выглядит "идеальный выпускник" ХНМУ сегодня — чем он отличается от выпускника 10 лет назад?

— Идеальный выпускник Харьковского национального медицинского университета сегодня — это уже не просто человек с необходимым объемом теоретических и практических знаний. Это специалист, который умеет критически мыслить, быстро адаптироваться к изменениям, работать в команде и брать ответственность за свои решения.

Если сравнивать с выпускником десяти лет назад, то современный молодой врач значительно более гибкий, цифровоориентированный и открытый к миру. Он уверенно работает с международными источниками информации, современными технологиями, симуляционным оборудованием, платформами дистанционного обучения, телемедициной и искусственным интеллектом.

И, пожалуй, самое главное — современное поколение будущих врачей очень рано повзрослело из-за войны. Они научились работать в условиях неопределенности, высокой эмоциональной нагрузки и постоянных вызовов. У них больше внутренней стойкости, эмпатии и более глубокого понимания ценности человеческой жизни.

Поэтому сегодня идеальный выпускник ХНМУ — это не только профессионал с современными знаниями. Это сильная, ответственная и человечная личность, способная учиться на протяжении всей жизни и помогать людям в самые сложные времена.

Если смотреть вперед на 5-10 лет: какой вы видите медицину в Украине после войны — и готовы ли к этому сегодняшние студенты?

— Если говорить о перспективе 5-10 лет, то я уверен, что медицина в Украине после войны будет значительно более технологичной, междисциплинарной и человекоцентричной.

Мы уже сегодня видим, как быстро меняются подходы к лечению, реабилитации, психическому здоровью, цифровой медицине, телемедицине, использованию искусственного интеллекта и симуляционных технологий. После войны Украина будет иметь один из самых мощных в Европе практический опыт в сфере травматологии, реабилитации, кризисной медицины, психологической помощи и восстановления пациентов.

В то же время медицина будущего будет значительно больше ориентирована не только на лечение, но и на качество жизни пациента, профилактику, командную работу и персонализированный подход.

И я считаю, что сегодняшние студенты к этому готовы. Более того, именно они будут формировать новую систему здравоохранения Украины. Это поколение уже научилось жить и учиться в сложных условиях, быстро адаптироваться к изменениям, работать с большой эмоциональной нагрузкой и в то же время не терять человечности.

Наша задача как университета сегодня — не просто дать им знания. Мы должны научить их критически мыслить, работать в мультидисциплинарных командах, постоянно учиться и быть готовыми к медицине, которая будет меняться еще быстрее, чем сейчас.

И я думаю, что именно после войны украинская медицина имеет шанс стать одной из самых сильных и современных в Европе — прежде всего благодаря людям, которые сегодня работают и учатся в медицинских университетах Украины.