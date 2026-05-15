Вода — новая нефть, а вместо зимы — жара: к чему Украину ведут климатический кризис и российская агрессия

Глобальное потепление все быстрее меняет Украину: реки мелеют, юг страны высыхает, жара становится более длительной, а воду эксперты уже называют "новой нефтью" 21 века. Полномасштабная война лишь усугубляет климатический кризис — пожары, разрушение энергетики и сотни миллионов тонн выбросов ускоряют изменения, последствия которых украинцы ощущают уже сейчас. Фокус выяснил, как меняется климат в Украине и какую роль в этом играет российская агрессия.

Сегодня, 15 мая, в мире отмечают Международный день защиты климата, и разговоры о глобальном потеплении уже давно перестали быть чем-то абстрактным или далеким. Украина одновременно переживает полномасштабную войну, рекордную жару, засухи, масштабные пожары и проблемы с водой. Климатические изменения все сильнее влияют не только на природу, но и на экономику, энергетику, безопасность и даже будущие миграционные процессы. Фокус поговорил с экспертами общественной организации "Екодія" о том, как война меняет окружающую среду уже сейчас, может ли Украина перейти к "зеленому" восстановлению и почему вода и жара могут стать главными вызовами 21 века.

Война, пожары и миллионы тонн выбросов: как российское вторжение меняет климат Украины

По словам специалиста отдела климата ОО "Екодія" Марины Цимбалюк, с начала полномасштабного вторжения организация документирует случаи потенциального вреда окружающей среде от российской агрессии на интерактивной карте. За более чем четыре года уже зафиксировано более 2800 случаев по всей Украине.

"Каждый случай — это потенциальное загрязнение почв, воды и воздуха тяжелыми металлами, нефтепродуктами, продуктами горения, взрывчатыми веществами", — объясняет Фокусу эксперт.

В то же время она отмечает, что эти данные не отражают полной картины, ведь для реальной оценки ущерба необходимы полевые исследования и анализы непосредственно на местах, что из-за боевых действий часто невозможно. Однако уже сейчас эта информация позволяет оценить масштаб экологических последствий войны и поможет в будущем планировать исследовательские миссии после завершения боевых действий.

Параллельно "Екодія" вместе с Инициативой по учету выбросов парниковых газов от войны оценивает климатический ущерб от российской агрессии. За четыре года полномасштабной войны выбросы парниковых газов, связанные с боевыми действиями, достигли примерно 311 млн тонн CO₂ экв. Это сопоставимо с годовыми выбросами Франции. Общий ущерб оценивается в более 57 млрд долларов.

Речь идет не только о прямых последствиях боевых действий — использование техники, топлива и боеприпасов, — но и о ландшафтных пожарах, разрушении энергетической инфраструктуры и будущих выбросах, которые будут возникать во время масштабного восстановления страны.

Отдельно эксперт обращает внимание на взаимосвязь войны и климатических изменений. Лето 2024 и 2025 годов стало значительно суше нормы, что вместе с обстрелами привело к резкому увеличению количества масштабных пожаров. Из-за жары даже незначительные возгорания быстро превращаются в крупные очаги огня, а боевые действия часто не позволяют оперативно их тушить.

"Зеленое" восстановление — не роскошь, а необходимость

Цимбалюк убеждена: послевоенное восстановление Украины должно быть именно "зеленым". По ее словам, это означает использование лучших доступных технологий и внедрение современных европейских стандартов.

"Послевоенное восстановление — это возможность отстроить лучше, чем было", — отмечает она.

Эксперт отмечает необходимость обновления стандартов капитального строительства, развития ресурсоэффективного производства и внедрения природоориентированных решений — зеленых крыш, вертикального озеленения, проницаемых поверхностей, ревитализации рек и других экологических практик.

По ее мнению, такие решения не только помогают адаптироваться к последствиям изменения климата, но и могут существенно сэкономить средства в будущем. Именно поэтому зеленое восстановление Украины — это не вопрос моды или "дорогой прихоти", а необходимость для нормальной жизни в новых климатических условиях.

Почему климатическая политика нужна даже во время войны

Руководитель отдела коммуникаций ОО "Екодія" Александра Хмарная считает, что говорить о климатической политике во время атак на украинскую энергетику не просто возможно, а критически важно.

По ее словам, именно сжигание ископаемого топлива является главной причиной изменения климата, а развитие децентрализованной генерации из возобновляемых источников энергии может сделать Украину более устойчивой к российским атакам.

"Вместо нескольких крупных тепловых и атомных станций энергию будет производить распыленная сеть из многих ветровых, солнечных станций и тому подобное. Такая система имеет очевидное преимущество в условиях войны — много небольших источников россиянам будет значительно сложнее уничтожить", — объясняет Фокусу эксперт.

В качестве примера Хмарная приводит онкологическое отделение больницы в Шептицком на Львовщине, где в 2024 году "Екодія" установила солнечные панели и накопители. За 14 месяцев система покрыла 70% потребностей больницы и позволила существенно сэкономить средства.

Кроме того, эксперт отмечает важность энергоэффективности. По ее словам, дома, которые лучше удерживают тепло, значительно легче переживают отключения электроэнергии и проблемы с отоплением.

Станет ли вода новой "нефтью" 21 века?

В "Екодії" предупреждают: вода постепенно превращается в один из самых ценных ресурсов мира. Причина — изменение климата, чрезмерное использование ресурсов и неэффективное управление.

В отличие от нефти, которую можно заменить возобновляемыми источниками энергии, вода не имеет альтернативы. От нее зависит каждый урожай, каждое производство, каждое домохозяйство и в конце концов — все живое.

Государства все активнее стремятся установить контроль над водными ресурсами — подобно тому, как в свое время боролись за контроль над нефтяными запасами. Дефицит воды уже влияет на миграционные процессы, провоцирует конфликты и определяет подходы к городскому планированию. Вода больше не является исключительно гуманитарным вопросом — это также вопрос экономики, политики и экологической безопасности.

Проблема дефицита воды приобретает глобальный масштаб. Семьдесят крупных рек мира, в частности Инд, больше не достигают своих дельт, а запасы подземных вод стремительно истощаются — от Китая до Центральной долины Калифорнии. Половину водно-болотных угодий планеты человечество высушило. В государствах с хрупкими институтами, таких как Йемен или Сомали, нехватка воды становится одним из факторов терроризма.

Украина — наименее обеспеченное пресной водой государство в Европе. Ситуация становится все более критической: водность рек уменьшается, а некоторые реки на юге начали на лето пересыхать. Подрыв плотины Каховской ГЭС только ухудшил положение людей: сотни тысяч остались без питьевой воды.

Климатические беженцы и новые конфликты

Александра Хмарная отмечает, что климатические изменения уже сейчас провоцируют массовую миграцию в мире. По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году более 200 миллионов человек могут стать климатическими беженцами. И, по словам эксперта, это уже не сценарий далекого будущего.

Одним из самых ярких примеров является тихоокеанское островное государство Тувалу, которое из-за поднятия уровня моря фактически постепенно исчезает. Страна уже почти потеряла два своих острова, а по прогнозам до конца века под водой может оказаться 95% ее территории. Из-за этого более трети населения уже подала заявки на специальные "климатические визы" в Австралии, которые создали для организованного переселения жителей Тувалу.

Хмарная отмечает, что причиной массового переселения становится не только поднятие уровня океана, но и экстремальные погодные явления. Например, после катастрофических пожаров в Австралии в 2019-2020 годах около 18 тысяч человек остались без жилья и стали вынужденными переселенцами. Подобные последствия могут вызывать также ураганы, засухи, наводнения и длительные волны жары.

По словам эксперта, Украина также может столкнуться с подобными вызовами. Исследование "Екодії" "Вода близко" показало, что к 2100 году часть территорий на юге страны может оказаться под угрозой затопления из-за поднятия уровня моря. Людям, проживающим в таких районах, потенциально придется покидать свои дома и искать новые места для жизни.

При этом исследование проводилось еще до начала полномасштабной войны, поэтому сейчас оценить точное количество домов и жителей сложно — значительная часть территорий находится под оккупацией или постоянными обстрелами. В то же время риски для прибрежных населенных пунктов никуда не исчезли и могут только усиливаться в будущем.

Какие регионы Украины могут больше всего пострадать от изменения климата

Эксперты "Екодії" отмечают, что однозначно определить регионы, которые пострадают больше всего, невозможно, ведь для разных территорий актуальными будут разные климатические риски. Именно поэтому общины должны отдельно оценивать собственную уязвимость и планировать адаптацию к новым условиям.

Среди главных угроз для Украины — повышение температуры и волны жары, сокращение морозных дней, засухи, эрозия почв, проблемы для сельского хозяйства и дефицит воды, особенно на юге и востоке страны. Также будет расти количество пожаров, паводков и наводнений из-за изменения характера осадков: сильные ливни будут чередоваться с длительными периодами без дождей.

Отдельно эксперты предупреждают о негативном влиянии на экосистемы, исчезновении отдельных видов и рисках для здоровья людей из-за экстремальной жары.

Исследование "Екодії" показало, что из-за потепления и уменьшения осадков в большинстве областей Украины будет сокращаться водность рек. Больше всего это затронет бассейны Припяти, Южного Буга и Днестра, где до конца века водность может снизиться на 30%. Часть малых рек рискует полностью исчезнуть.

В то же время на Полесье и в западных регионах могут учащаться паводки и наводнения. Климатологи также фиксируют смещение агроклиматических зон: засушливая степь постепенно продвигается дальше на север страны.

Агроклиматические зоны и уровень увлажненности территории Украины в мае-сентябре 1961-1990 гг. и в мае-сентябре 1991-2020 гг. Источник: (Шевченко, Балабух, 2024). Фото: Экодия

Как глобальное потепление может изменить Черное море

Александра Хмарная предупреждает: из-за поднятия уровня Черного и Азовского морей более миллиона гектаров территорий на юге Украины могут оказаться под водой до конца века. Это территория, сопоставимая по площади почти со всей Тернопольской областью.

В зоне потенциального затопления — не только жилые дома, но и промышленные объекты, свалки и кладбища, что может вызвать масштабное загрязнение воды опасными веществами.

Еще одной проблемой становится закисление морей — процесс увеличения кислотности воды из-за потепления и поглощения избыточного CO₂ из атмосферы. Морские организмы очень чувствительны даже к незначительным изменениям среды, поэтому это может повлиять на целые популяции.

По словам эксперта, мировые исследования показывают, что закисление особенно опасно для планктона и моллюсков, а также может влиять на промышленные виды рыб — их размножение, миграцию и способность формировать косяки. Это представляет риск и для прибрежных общин, экономика которых зависит от рыбалки.

В то же время Хмарная отмечает: влияние климатических изменений именно на Черное море до сих пор исследовано недостаточно. А из-за войны и постоянных угроз со стороны России полноценные научные исследования в море сейчас почти невозможны.

Жара в Украине — новая норма?

Украина уже сейчас входит в регионы Европы, где температура растет одними из самых быстрых темпов. По данным экспертов, с конца 19 века средняя температура воздуха в стране повысилась более чем на 3 градуса, а за последние 30 лет потепление лишь ускорилось — примерно на +0,8 градуса каждое десятилетие.

2024 год стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений, а климатологи прогнозируют дальнейшее усиление жары, увеличение количества засух и волн тепла. Одновременно осадки будут становиться реже, но значительно интенсивнее, что будет повышать риски подтоплений и паводков.

По словам экспертов, насколько тяжелыми будут последствия в ближайшие 10-20 лет, во многом зависит от того, удастся ли миру сократить выбросы парниковых газов и перейти к более устойчивой энергетике и сельскому хозяйству.

"Пока еще есть время адаптироваться к последствиям изменения климата и сохранить условия, пригодные для жизни и для нас, и для наших детей", — отмечают в "Екодії".

