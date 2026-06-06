Легендарное зеленое яблоко: как Симиренко создали украинские сады, а их семью пытались стереть из истории

Ежегодно украинцы покупают и едят тысячи тонн яблок "Симиренко", даже не задумываясь, что за этим названием стоит одна из самых трагических историй украинской науки. Этот сорт пережил царскую империю, революции, Голодомор, сталинские репрессии и смену нескольких государств. Фокус рассказывает, как Левко Симиренко прославил легендарное зеленое яблоко и почему его семья заплатила высокую цену за развитие украинского садоводства.

Сегодня, 6 июня в Украине отмечают День садоводства — праздник людей, благодаря которым страна уже более века остается одним из центров выращивания фруктов в Восточной Европе. И если попросить украинцев назвать самый известный сорт яблок, многие без колебаний ответят: "Симиренко".

Эти яблоки легко узнать даже среди десятков других сортов. Они остаются ярко-зелеными даже после созревания, имеют характерные светлые подкожные пятнышки и кисло-сладкий вкус с легкой пряной ноткой. Именно необычный цвет сделал их узнаваемыми на рынках и в магазинах еще задолго до появления современного маркетинга.

Несмотря на распространенное мнение, Левко Симиренко не вывел этот сорт путем селекции. Будущий ученый нашел необычную яблоню в садах семейного Платонового хутора возле Млиева на Черкасщине. Он подробно описал ее, исследовал хозяйственные свойства и ввел сорт в научный оборот, назвав его в честь своего отца — Платона Симиренко. Происхождение самого дерева до сих пор остается загадкой. По одной из версий, оно могло вырасти из случайно посеянных семян в семейном саду.

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В 20 веке "Ренет Симиренко" стал настоящей звездой советских садов. Причина была не только во вкусе. Сорт относится к зимним: яблоки хорошо хранятся месяцами, не теряя товарного вида, выдерживают транспортировку и могут лежать почти до весны. Для большой страны с централизованной системой снабжения это была идеальная характеристика. Именно поэтому "Симиренко" десятилетиями выращивали в промышленных масштабах от Украины до Кавказа.

Впоследствии сорт превратился в один из символов украинского садоводства. Его выращивали поколениями, а само название пережило империи, революции и даже репрессии против семьи Симиренко. Сегодня аграрии располагают сотнями новых высокопродуктивных сортов, однако "Ренет Симиренко" до сих пор остается одним из самых известных украинских яблок в мире.

Яблоневый сад с сортом "Ренет Симиренко". Фото: Киевский питомник садовых растений

Человек, который превратил сад в науку

Если бы Левко Симиренко жил в 21 веке, его, вероятно, называли бы основателем большого аграрного стартапа. В конце 19 века он фактически создал украинский аналог современного Apple Store — только вместо смартфонов здесь были яблони, груши, вишни и сотни других растений со всего мира.

Будущий ученый родился в 1855 году в семье известных украинских предпринимателей и меценатов Симиренко. Его отец Платон Симиренко был одним из самых успешных сахарозаводчиков своего времени, поддерживал украинскую культуру и финансировал издание произведений Тараса Шевченко. Именно в семейном имении в Млиеве на Черкасщине Левко впервые увлекся растениями и садоводством.

Однако путь молодого ученого мог завершиться еще до начала большой карьеры. Во время учебы в университете он присоединился к народническому движению, распространял запрещенную литературу и помогал революционным кружкам. За это его несколько раз арестовывали, а после окончания учебы в 1878 году отправили в ссылку в Красноярск.

Даже в Сибири Симиренко не оставил своей страсти. Вместо того чтобы считать годы до освобождения, он занялся исследованием местной флоры, строительством теплиц и развитием садоводства. Ученый доказал, что в суровых сибирских условиях можно успешно выращивать многие культуры, которые ранее считались непригодными для этого климата. Он даже участвовал в реконструкции городского парка Красноярска, который существует и сегодня.

После возвращения из ссылки в 1887 году Симиренко поселился в родном Млиеве и взялся за дело, которое прославило его на весь мир. Здесь он создал помологический питомник — научно-исследовательский центр нового типа, аналогов которому тогда почти не было в Европе. В Млиев поступали саженцы и черенки из Украины, Крыма, Кавказа, Молдовы, стран Балтии, а также из Франции, Бельгии, Германии, Италии и США.

Результат поражал даже современников. К началу 20 века в коллекции Симиренко насчитывалось более трех тысяч сортов и видов растений. Только яблонь было около 900 сортов, груш — почти 900, а еще сотни сортов вишни, черешни, сливы, персика, абрикоса и декоративных культур. Для своего времени это была одна из самых богатых помологических коллекций Европы.

Зеленые яблоки сорта "Ренет Симиренко" более века остаются символом украинских садов. Фото: Киевский питомник садовых растений

Но главное достижение Симиренко заключалось не в количестве деревьев. Он первым начал системно изучать, какие сорта лучше всего подходят для разных регионов Украины, как они реагируют на климат, почвы, болезни и вредителей. Фактически именно он заложил основы научного садоводства в Украине и создал стандарты, которыми специалисты пользуются и сегодня.

Именно поэтому имя Симиренко осталось не только на этикетках яблок. Оно стало символом целой эпохи украинской науки. Но для самого Левка его главным наследием были не тысячи деревьев в питомнике и даже не знаменитый сорт яблок. Он видел будущее украинского садоводства в своем сыне Владимире, который с детства рос среди исследовательских садов, гербариев и научных дискуссий.

В начале 20 века казалось, что династия Симиренко только набирает силу. Отец создал фундамент украинской помологии, а сын должен был превратить его в мощную научную систему европейского уровня. Однако если Льву пришлось пережить царские аресты и ссылку, то его наследника ждало значительно более страшное испытание — столкновение со сталинской машиной репрессий.

Сын, которого уничтожил сталинский режим

Если Левко Симиренко создал украинскую школу научного садоводства, то его сын Владимир имел все шансы превратить ее в одну из сильнейших в Европе. Однако история распорядилась иначе. Советская власть, которая сначала использовала наработки украинских ученых, впоследствии начала уничтожать самих ученых. Семья Симиренко стала одной из жертв этого процесса.

Владимир Симиренко родился в 1891 году в Млиеве и буквально вырос среди садов. В январе 1920 года его отца, Левка Симиренко, застрелили в собственном доме во время хаоса гражданской войны. Обстоятельства преступления так и остались до конца не выясненными: по одной из версий, к убийству были причастны большевики, по другой — местные банды, действовавшие в регионе. После трагической гибели отца Владимир продолжил его дело и стал одним из самых авторитетных украинских специалистов по плодоводству и селекции. Именно ему пришлось спасать коллекции и научное наследие, созданные несколькими поколениями Симиренко.

В 1920-х годах он стал одним из лидеров украинской аграрной науки. Ученый занимался селекцией плодовых культур, исследовал районирование сортов для различных регионов страны и разрабатывал принципы развития промышленного садоводства. Фактически он продолжил дело отца, но уже в новых условиях советской Украины. Именно при его участии был создан ряд научных программ по развитию плодоводства, а млиевский питомник оставался одним из главных центров отрасли.

Впрочем, в 1930-х годах политика Кремля в отношении украинской интеллигенции резко изменилась. После свертывания украинизации и начала масштабных репрессий под удар попали писатели, преподаватели, историки, инженеры и ученые. Не обошла эта волна и Симиренко.

Владимир открыто отстаивал необходимость развития украинской научной школы и критиковал попытки механически копировать московские подходы к ведению сельского хозяйства. Для сталинской системы этого оказалось достаточно, чтобы заподозрить его в "украинском национализме". В 1933 году ученого отстранили от руководства научными учреждениями, а его работы начали изымать из профессионального оборота.

В 1938 году Владимира Симиренко арестовали сотрудники НКВД по стандартным для того времени обвинениям в участии в "контрреволюционной националистической организации". Никаких доказательств следствие не предоставило. После короткого процесса ученого расстреляли. Ему было всего 47 лет. Лишь десятилетие спустя советская власть официально признала дело сфабрикованным и реабилитировала ученого.

Вместе с Владимиром Симиренко Украина потеряла не просто талантливого селекционера. Репрессии 1930-х годов фактически обезглавили значительную часть украинской аграрной науки. Многие научные школы были уничтожены, а исследования, которые могли определять развитие отрасли на десятилетия вперед, остались незавершенными. Символично, что сорт яблок, который прославил фамилию Симиренко на весь мир, пережил и своих создателей, и систему, которая пыталась стереть их имена из истории.

Зеленый цвет и характерные светлые пятнышки сделали "Ренет Симиренко" одним из самых узнаваемых сортов яблок. Фото: Киевский питомник садовых растений

Яблоки, которые пережили своих создателей

Советская власть пыталась вычеркнуть Симиренко из памяти. Репрессировали ученых, уничтожали архивы, изымали работы из библиотек. Однако сделать то же самое с яблоками оказалось невозможно.

Пока чиновники переписывали историю, в садах продолжали расти деревья, высаженные по рекомендациям Льва и Владимира Симиренко. Каждую осень на рынках снова появлялись зеленые яблоки, название которых знали миллионы людей.

Прошло более ста лет с тех пор, как Левко Симиренко описал знаменитый сорт, и почти девять десятилетий после расстрела его сына. Сменились империи, границы и политические режимы. Но "Ренет Симиренко" до сих пор остается одним из самых известных яблок Украины.

Возможно, это и есть лучшая оценка работы целой научной династии: людей давно нет, а результаты их труда продолжают лежать на столах украинцев.

Ранее Фокус писал, что даже обычное яблоко может скрывать больше информации, чем кажется на первый взгляд. В частности, цифры на небольших наклейках на фруктах являются специальными PLU-кодами, по которым можно узнать способ выращивания продукции. Такие маркировки используют во многих странах мира для идентификации сортов и контроля качества фруктов и овощей.