Легендарное зеленое яблоко: как Симиренко создали украинские сады, а их семью пытались стереть из истории
Ежегодно украинцы покупают и едят тысячи тонн яблок "Симиренко", даже не задумываясь, что за этим названием стоит одна из самых трагических историй украинской науки. Этот сорт пережил царскую империю, революции, Голодомор, сталинские репрессии и смену нескольких государств. Фокус рассказывает, как Левко Симиренко прославил легендарное зеленое яблоко и почему его семья заплатила высокую цену за развитие украинского садоводства.
Сегодня, 6 июня в Украине отмечают День садоводства — праздник людей, благодаря которым страна уже более века остается одним из центров выращивания фруктов в Восточной Европе. И если попросить украинцев назвать самый известный сорт яблок, многие без колебаний ответят: "Симиренко".
Эти яблоки легко узнать даже среди десятков других сортов. Они остаются ярко-зелеными даже после созревания, имеют характерные светлые подкожные пятнышки и кисло-сладкий вкус с легкой пряной ноткой. Именно необычный цвет сделал их узнаваемыми на рынках и в магазинах еще задолго до появления современного маркетинга.
Несмотря на распространенное мнение, Левко Симиренко не вывел этот сорт путем селекции. Будущий ученый нашел необычную яблоню в садах семейного Платонового хутора возле Млиева на Черкасщине. Он подробно описал ее, исследовал хозяйственные свойства и ввел сорт в научный оборот, назвав его в честь своего отца — Платона Симиренко. Происхождение самого дерева до сих пор остается загадкой. По одной из версий, оно могло вырасти из случайно посеянных семян в семейном саду.
В 20 веке "Ренет Симиренко" стал настоящей звездой советских садов. Причина была не только во вкусе. Сорт относится к зимним: яблоки хорошо хранятся месяцами, не теряя товарного вида, выдерживают транспортировку и могут лежать почти до весны. Для большой страны с централизованной системой снабжения это была идеальная характеристика. Именно поэтому "Симиренко" десятилетиями выращивали в промышленных масштабах от Украины до Кавказа.
Впоследствии сорт превратился в один из символов украинского садоводства. Его выращивали поколениями, а само название пережило империи, революции и даже репрессии против семьи Симиренко. Сегодня аграрии располагают сотнями новых высокопродуктивных сортов, однако "Ренет Симиренко" до сих пор остается одним из самых известных украинских яблок в мире.
Человек, который превратил сад в науку
Если бы Левко Симиренко жил в 21 веке, его, вероятно, называли бы основателем большого аграрного стартапа. В конце 19 века он фактически создал украинский аналог современного Apple Store — только вместо смартфонов здесь были яблони, груши, вишни и сотни других растений со всего мира.
Будущий ученый родился в 1855 году в семье известных украинских предпринимателей и меценатов Симиренко. Его отец Платон Симиренко был одним из самых успешных сахарозаводчиков своего времени, поддерживал украинскую культуру и финансировал издание произведений Тараса Шевченко. Именно в семейном имении в Млиеве на Черкасщине Левко впервые увлекся растениями и садоводством.
Однако путь молодого ученого мог завершиться еще до начала большой карьеры. Во время учебы в университете он присоединился к народническому движению, распространял запрещенную литературу и помогал революционным кружкам. За это его несколько раз арестовывали, а после окончания учебы в 1878 году отправили в ссылку в Красноярск.
Даже в Сибири Симиренко не оставил своей страсти. Вместо того чтобы считать годы до освобождения, он занялся исследованием местной флоры, строительством теплиц и развитием садоводства. Ученый доказал, что в суровых сибирских условиях можно успешно выращивать многие культуры, которые ранее считались непригодными для этого климата. Он даже участвовал в реконструкции городского парка Красноярска, который существует и сегодня.
После возвращения из ссылки в 1887 году Симиренко поселился в родном Млиеве и взялся за дело, которое прославило его на весь мир. Здесь он создал помологический питомник — научно-исследовательский центр нового типа, аналогов которому тогда почти не было в Европе. В Млиев поступали саженцы и черенки из Украины, Крыма, Кавказа, Молдовы, стран Балтии, а также из Франции, Бельгии, Германии, Италии и США.
Результат поражал даже современников. К началу 20 века в коллекции Симиренко насчитывалось более трех тысяч сортов и видов растений. Только яблонь было около 900 сортов, груш — почти 900, а еще сотни сортов вишни, черешни, сливы, персика, абрикоса и декоративных культур. Для своего времени это была одна из самых богатых помологических коллекций Европы.
Но главное достижение Симиренко заключалось не в количестве деревьев. Он первым начал системно изучать, какие сорта лучше всего подходят для разных регионов Украины, как они реагируют на климат, почвы, болезни и вредителей. Фактически именно он заложил основы научного садоводства в Украине и создал стандарты, которыми специалисты пользуются и сегодня.
Именно поэтому имя Симиренко осталось не только на этикетках яблок. Оно стало символом целой эпохи украинской науки. Но для самого Левка его главным наследием были не тысячи деревьев в питомнике и даже не знаменитый сорт яблок. Он видел будущее украинского садоводства в своем сыне Владимире, который с детства рос среди исследовательских садов, гербариев и научных дискуссий.
В начале 20 века казалось, что династия Симиренко только набирает силу. Отец создал фундамент украинской помологии, а сын должен был превратить его в мощную научную систему европейского уровня. Однако если Льву пришлось пережить царские аресты и ссылку, то его наследника ждало значительно более страшное испытание — столкновение со сталинской машиной репрессий.
Сын, которого уничтожил сталинский режим
Если Левко Симиренко создал украинскую школу научного садоводства, то его сын Владимир имел все шансы превратить ее в одну из сильнейших в Европе. Однако история распорядилась иначе. Советская власть, которая сначала использовала наработки украинских ученых, впоследствии начала уничтожать самих ученых. Семья Симиренко стала одной из жертв этого процесса.
Владимир Симиренко родился в 1891 году в Млиеве и буквально вырос среди садов. В январе 1920 года его отца, Левка Симиренко, застрелили в собственном доме во время хаоса гражданской войны. Обстоятельства преступления так и остались до конца не выясненными: по одной из версий, к убийству были причастны большевики, по другой — местные банды, действовавшие в регионе. После трагической гибели отца Владимир продолжил его дело и стал одним из самых авторитетных украинских специалистов по плодоводству и селекции. Именно ему пришлось спасать коллекции и научное наследие, созданные несколькими поколениями Симиренко.
В 1920-х годах он стал одним из лидеров украинской аграрной науки. Ученый занимался селекцией плодовых культур, исследовал районирование сортов для различных регионов страны и разрабатывал принципы развития промышленного садоводства. Фактически он продолжил дело отца, но уже в новых условиях советской Украины. Именно при его участии был создан ряд научных программ по развитию плодоводства, а млиевский питомник оставался одним из главных центров отрасли.
Впрочем, в 1930-х годах политика Кремля в отношении украинской интеллигенции резко изменилась. После свертывания украинизации и начала масштабных репрессий под удар попали писатели, преподаватели, историки, инженеры и ученые. Не обошла эта волна и Симиренко.
Владимир открыто отстаивал необходимость развития украинской научной школы и критиковал попытки механически копировать московские подходы к ведению сельского хозяйства. Для сталинской системы этого оказалось достаточно, чтобы заподозрить его в "украинском национализме". В 1933 году ученого отстранили от руководства научными учреждениями, а его работы начали изымать из профессионального оборота.
В 1938 году Владимира Симиренко арестовали сотрудники НКВД по стандартным для того времени обвинениям в участии в "контрреволюционной националистической организации". Никаких доказательств следствие не предоставило. После короткого процесса ученого расстреляли. Ему было всего 47 лет. Лишь десятилетие спустя советская власть официально признала дело сфабрикованным и реабилитировала ученого.
Вместе с Владимиром Симиренко Украина потеряла не просто талантливого селекционера. Репрессии 1930-х годов фактически обезглавили значительную часть украинской аграрной науки. Многие научные школы были уничтожены, а исследования, которые могли определять развитие отрасли на десятилетия вперед, остались незавершенными. Символично, что сорт яблок, который прославил фамилию Симиренко на весь мир, пережил и своих создателей, и систему, которая пыталась стереть их имена из истории.
Яблоки, которые пережили своих создателей
Советская власть пыталась вычеркнуть Симиренко из памяти. Репрессировали ученых, уничтожали архивы, изымали работы из библиотек. Однако сделать то же самое с яблоками оказалось невозможно.
Пока чиновники переписывали историю, в садах продолжали расти деревья, высаженные по рекомендациям Льва и Владимира Симиренко. Каждую осень на рынках снова появлялись зеленые яблоки, название которых знали миллионы людей.
Прошло более ста лет с тех пор, как Левко Симиренко описал знаменитый сорт, и почти девять десятилетий после расстрела его сына. Сменились империи, границы и политические режимы. Но "Ренет Симиренко" до сих пор остается одним из самых известных яблок Украины.
Возможно, это и есть лучшая оценка работы целой научной династии: людей давно нет, а результаты их труда продолжают лежать на столах украинцев.
Ранее Фокус писал, что даже обычное яблоко может скрывать больше информации, чем кажется на первый взгляд. В частности, цифры на небольших наклейках на фруктах являются специальными PLU-кодами, по которым можно узнать способ выращивания продукции. Такие маркировки используют во многих странах мира для идентификации сортов и контроля качества фруктов и овощей.