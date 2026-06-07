Правильно ли украинцы называют США: как из четырех переводов United States победили "Соединенные Штаты"

Когда более 250 лет назад американские колонии выбрали название United States of America, вряд ли кто-то мог представить, что однажды споры вокруг него вспыхнут в Украине. Почему украинцы называют США "Соединенными Штатами", является ли этот перевод точным и откуда взялись обвинения в русификации, узнавал Фокус.

7 июня считается днем, когда американские колонии сделали еще один шаг к созданию нового государства, которое впоследствии станет известным всему миру как Соединенные Штаты Америки. Тогда тринадцать британских колоний в Северной Америке уже вели борьбу за независимость от Лондона и все чаще выступали как единое политическое образование. Через несколько месяцев название United States of America окончательно закрепится в официальных документах, а впоследствии станет символом одной из самых влиятельных стран мира.

Впрочем, даже спустя два с половиной века споры вокруг этого названия не утихают. Правда, уже не в Америке, а в Украине. Время от времени в соцсетях появляются дискуссии о том, правильно ли переводить United States как "Соединенные Штаты", ведь буквальным соответствием слова united якобы является "объединенные". Некоторые даже называют привычный украинский вариант русифицированным. Фокус выяснил, действительно ли для таких утверждений есть основания.

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Название, которому более ста лет

Как объясняет Михаил Назаренко, кандидат филологических наук, доцент кафедры восточнославянской филологии и информационно-прикладных студий Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко, название "Соединенные Штаты Америки" появилось в украинском языке не вчера и точно не является советским изобретением.

По его словам, этот вариант использовали еще в начале 20 века. В частности, название встречается в материалах украиноязычной газеты "Рада", которая выходила в Киеве в 1906-1914 годах.

После Второй мировой войны вопрос перевода американского названия активно обсуждали и в украинской диаспоре. Тогда параллельно существовало сразу несколько вариантов: "Соединенные Штаты Америки", "Соединенные Штаты Америки", "Объединенные Штаты (или Стейты) Америки" и даже "Соединенные Государства Америки"

"Единственное слово, по которому все сходились, была Америка. А вот относительно перевода слова United и слова States существовало несколько вариантов", — отмечает Назаренко в разговоре с Фокусом.

Где искать "русификацию"

Несмотря на распространенное мнение, языковед не видит в слове "соединенные" никаких признаков русификации.

По его словам, "соединенный" и "объединенный" в украинском языке являются обычными синонимами. Более того, слово "соединенный" использовали украинские писатели еще задолго до современных языковых дискуссий. Например, выражение "соединенные силы" можно встретить в произведениях Ивана Франко.

Поэтому попытки найти принципиальную разницу между двумя вариантами перевода он считает искусственными.

"Соединенный и объединенный в этом контексте — абсолютные синонимы. Поскольку так исторически сложилось, что по крайней мере с начала 20 века доминирует именно вариант "Соединенные Штаты", искать здесь какие-то дополнительные различения нет смысла", — говорит Назаренко.

Нужно ли переименовывать США на украинский язык

По мнению филолога, ответ однозначен — нет.

За более чем столетие название "Соединенные Штаты Америки" прочно закрепилось в украинском языке, используется в законодательстве, дипломатической переписке, учебниках, словарях и средствах массовой информации.

Поэтому никаких языковых оснований для перехода на вариант "Объединенные Штаты Америки" сегодня нет.

"Не надо идти против устоявшегося употребления и переходить на "Объединенные Штаты Америки". Это абсолютно не нужно", — заключает Назаренко.

Получается, что спор вокруг названия США является скорее вопросом личных предпочтений, чем языковой нормы. А привычные для украинцев Соединенные Штаты Америки остаются не только официальным, но и исторически устоявшимся названием, которое используется уже более века.

Напомним, ранее Фокус исследовал, как Россия более трех веков ограничивала использование украинского языка — от запрета печатать книги на украинском в 19 веке до принудительной русификации образования на оккупированных территориях во время нынешней войны.