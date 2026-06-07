Чи правильно українці називають США: як із чотирьох перекладів United States перемогли "Сполучені Штати"
Коли понад 250 років тому американські колонії обрали назву United States of America, навряд чи хтось міг уявити, що одного дня суперечки навколо неї спалахнуть в Україні. Чому українці називають США "Сполученими Штатами", чи є цей переклад точним і звідки взялися звинувачення в русифікації, дізнавався Фокус.
7 червня вважається днем, коли американські колонії зробили ще один крок до створення нової держави, яка згодом стане відомою всьому світу як Сполучені Штати Америки. Тоді тринадцять британських колоній у Північній Америці вже вели боротьбу за незалежність від Лондона і дедалі частіше виступали як єдине політичне утворення. За кілька місяців назва United States of America остаточно закріпиться в офіційних документах, а згодом стане символом однієї з найвпливовіших країн світу.
Втім, навіть через два з половиною століття суперечки навколо цієї назви не вщухають. Щоправда, вже не в Америці, а в Україні. Час від часу в соцмережах з'являються дискусії про те, чи правильно перекладати United States як "Сполучені Штати", адже буквальним відповідником слова united нібито є "об'єднані". Дехто навіть називає звичний український варіант русифікованим. Фокус з'ясував, чи справді для таких тверджень є підстави.
Назва, якій понад сто років
Як пояснює Михайло Назаренко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, назва "Сполучені Штати Америки" з'явилася в українській мові не вчора і точно не є радянським винаходом.
За його словами, цей варіант використовували ще на початку 20 століття. Зокрема, назва зустрічається в матеріалах україномовної газети "Рада", яка виходила в Києві у 1906-1914 роках.
Після Другої світової війни питання перекладу американської назви активно обговорювали й в українській діаспорі. Тоді паралельно існувало одразу кілька варіантів: "Сполучені Штати Америки", "З'єднані Штати Америки", "Об'єднані Штати (або Стейти) Америки" і навіть "З'єднані Держави Америки"
"Єдине слово, щодо якого всі сходилися, була Америка. А от щодо перекладу слова United і слова States існувало кілька варіантів", — зазначає Назаренко у розмові з Фокусом.
Де шукати "русифікацію"
Попри поширену думку, мовознавець не бачить у слові "сполучені" жодних ознак русифікації.
За його словами, "сполучений" і "об'єднаний" в українській мові є звичайними синонімами. Ба більше, слово "сполучений" використовували українські письменники ще задовго до сучасних мовних дискусій. Наприклад, вислів "сполучені сили" можна зустріти у творах Івана Франка.
Тому спроби знайти принципову різницю між двома варіантами перекладу він вважає штучними.
"Сполучений і об'єднаний в цьому контексті — абсолютні синоніми. Оскільки так історично склалося, що принаймні з початку 20 століття домінує саме варіант "Сполучені Штати", шукати тут якісь додаткові розрізнення немає сенсу", — говорить Назаренко.
Чи потрібно перейменовувати США українською
На думку філолога, відповідь однозначна — ні.
За понад століття назва "Сполучені Штати Америки" міцно закріпилася в українській мові, використовується в законодавстві, дипломатичному листуванні, підручниках, словниках та засобах масової інформації.
Тому жодних мовних підстав для переходу на варіант "Об'єднані Штати Америки" сьогодні немає.
"Не треба йти проти усталеного вжитку й переходити на "Об'єднані Штати Америки". Це абсолютно не потрібно", — підсумовує Назаренко.
Виходить, що суперечка навколо назви США є радше питанням особистих уподобань, ніж мовної норми. А звичні для українців Сполучені Штати Америки залишаються не лише офіційною, а й історично усталеною назвою, яка використовується вже понад століття.
Нагадаємо, раніше Фокус досліджував, як Росія понад три століття обмежувала використання української мови — від заборони друкувати книжки українською в 19 столітті до примусової русифікації освіти на окупованих територіях під час нинішньої війни.