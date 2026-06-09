Воевать можно, остаться — нет: почему иностранные защитники Украины рискуют депортацией

Они воюют за Украину, получают ранения и награды, но сами остаются без гарантий, которые защищают миллионы украинцев. Для многих иностранных добровольцев украинский паспорт стал не вопросом комфорта, а вопросом безопасности и будущего. Почему даже после принятия закона о множественном гражданстве и упрощения процедур защитники Украины годами не могут легализовать свой статус, разбирался Фокус.

Тысячи иностранцев после начала полномасштабной войны приехали защищать Украину. Среди них — россияне, белорусы, грузины, граждане стран Европы и Америки. Многие получили ранения, государственные награды и провели на фронте не один год. Однако даже служба в рядах Сил обороны Украины не гарантирует им самого главного — понятного правового статуса и уверенности в будущем.

Для части иностранных добровольцев украинский паспорт давно стал не вопросом удобства, а вопросом безопасности. Одни не могут вернуться на родину из-за угрозы уголовного преследования, другие рискуют потерять право на законное пребывание в Украине после завершения контракта. Несмотря на обещания государства упростить процедуру получения гражданства, многие защитники Украины по-прежнему сталкиваются с бюрократическими барьерами и многолетним ожиданием решений.

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В феврале этого года вступили в силу изменения в Указ Президента Украины от 27 марта 2001 года № 215/2001 "Вопрос организации выполнения Закона Украины "О гражданстве Украины", где, кроме прочего, речь идёт о регулировании получения гражданства Украины комбатантами и членами их семей. Однако до совершенства далеко: даже принятые законы работают не в полную силу. Они есть на бумаге, но на практике их не реализовать.

Ещё 18 июня 2025 года Верховная Рада приняла законопроект № 11469, который на законодательном уровне вводит в Украине институт множественного гражданства, и 15 июля президент подписал его. Этот закон должен был упростить процедуру приобретения гражданства для иностранных добровольцев, служащих в рядах Сил обороны Украины.

В частности, военнослужащие-иностранцы получили право подавать декларацию об отказе от прежнего гражданства вместо обязательного выхода из него. Для оформления украинского паспорта им больше не нужны разрешение на иммиграцию, вид на жительство и подтверждение доходов. Кроме того, для граждан России и Беларуси сохранили возможность использовать даже просроченные паспорта.

Ещё одно важное изменение касается сроков службы. Если раньше иностранцу нужно было прослужить не менее трёх лет, то теперь во время военного положения достаточно одного года контракта с ВСУ.

Также иностранные военнослужащие и члены их семей освобождены от необходимости предоставлять ряд документов, которые зачастую невозможно получить в стране происхождения. А экзамены по украинскому языку, истории и Конституции можно сдать уже после получения гражданства — в течение двух лет после завершения службы или отмены военного положения.

Упрощённая процедура распространяется и на членов семей военнослужащих. В частности, на неё могут рассчитывать дети, родители супругов, а также граждане государств-агрессоров, которые подвергались преследованию на родине за свою позицию.

Таким образом, указ №110/2026 существенно упростил процедуру получения гражданства для иностранных защитников Украины. Однако многие системные проблемы, на которые добровольцы жалуются уже не первый год, остались нерешёнными.

Закон есть, но вопросов меньше не стало

Несмотря на последние изменения законодательства, многие проблемы иностранных добровольцев остаются нерешёнными. По данным Национального института стратегических исследований, если в начале войны в Украине насчитывалось менее 100 иностранных комбатантов, то уже в 2023 году желание присоединиться к защите страны выразили около 20 тысяч человек из более чем 20 государств.

Однако отдельного закона о статусе комбатантов в Украине до сих пор нет. В результате иностранные добровольцы продолжают сталкиваться с проблемами легализации, оформления документов и получения гражданства. Именно поэтому даже после упрощения процедуры многие защитники Украины годами остаются в подвешенном правовом статусе.

Для россиян и белорусов украинский паспорт — вопрос безопасности

Особенно остро проблема получения гражданства касается граждан России и Беларуси, которые после начала полномасштабной войны вступили в ряды Сил обороны Украины. Речь идёт не только об иностранцах, служащих в Интернациональном легионе, но и о бойцах российских и белорусских добровольческих подразделений, которые уже несколько лет воюют на стороне Украины.

Для многих из них вопрос украинского паспорта — не формальность, а вопрос безопасности. Многие бойцы РДК, Легиона "Свобода России" и полка имени Кастуся Калиновского имеют боевые награды, ранения и многолетний опыт службы в украинской армии, однако юридически продолжают оставаться иностранцами. В случае возвращения в Россию или Беларусь многим из них грозит уголовное преследование по статьям о наёмничестве, экстремизме, терроризме или участии в вооружённых формированиях.

Несмотря на участие в боевых действиях, ранения, государственные награды и годы службы, часть добровольцев до сих пор не получила украинское гражданство. В июне 2025 года СМИ рассказывали историю российского добровольца, который после службы в ВСУ и подачи полного пакета документов на гражданство столкнулся с затягиванием рассмотрения дела миграционными органами. Сам боец не мог ни выехать на лечение за границу, ни полноценно оформить свой правовой статус в Украине.

Похожие жалобы ранее звучали и со стороны белорусских добровольцев. В разные годы бойцы полка имени Кастуся Калиновского публично рассказывали, что процесс получения украинского гражданства может растягиваться на годы. Некоторые из них отмечали, что после нескольких лет службы продолжают жить по временным документам, а любые задержки с их продлением создают риск потери легального статуса. Представители подразделения также неоднократно заявляли, что многие белорусские добровольцы хотели бы получить украинское гражданство, однако механизм его оформления долгое время оставался сложным и непрозрачным.

Аналогичные претензии звучали и со стороны российских добровольцев, которые после начала полномасштабной войны сделали ставку на Украину и фактически лишились возможности безопасно вернуться домой. По словам правозащитников, именно для таких категорий добровольцев вопрос гражданства является не только бюрократической процедурой, но и гарантией дальнейшей безопасности.

Формально законодательство стало более либеральным, однако на практике многие иностранные защитники Украины продолжают сталкиваться с отсутствием чётких сроков рассмотрения документов, сложностями с легализацией членов семьи и риском потерять законные основания для пребывания в стране после завершения контракта.

Миграционная служба из-за бюрократии затягивает процесс

Как подчеркивает адвокат Роман Лихачёв, сегодня проблем у комбатантов меньше не стало. Например, у иностранного добровольца заканчивается контракт, а с ним и основания оставаться в Украине. Он тяжело ранен, ему нужно лечиться, или он стал инвалидом и не может или не хочет уезжать — остаётся без средств к существованию. Он даже не может выехать из Украины в другую страну, так как заканчивается действие вида на жительство.

"Пока человек воюет, он нужен и важен. Как только заканчивается контракт, о нём можно забыть. Нет чётких критериев. Вот сказано в законе — год службы, и доброволец может податься на гражданство. Там не написано, что ему обязаны его дать. Для чиновников должны быть прописаны конкретные критерии, сроки и так далее. То, что иностранец может подаваться на гражданство, не означает, что ему обязаны его дать. Опять же, там даже нет чётких сроков, сколько времени этот вопрос будет решаться. Нет сроков — нет понимания, что человек будет делать всё это время", — отмечает в комментарии Фокусу адвокат.

Указ о гражданстве подписывает исключительно президент. В идеале это нужно поручить какому-то из органов, например, миграционной службе, чтобы ускорить процесс. Хотя миграционная служба — это ещё та бюрократическая машина.

"К примеру, отменили справки о несудимости для иностранцев, воюющих в ВСУ. Но это всё равно не ускоряет процесс. ГМС всё равно затягивает. Они откровенно боятся, чтобы случайно гражданство не получил человек, который разыскивается за тяжкие преступления, совершённые на родине или ещё где-то. А такое уже было: человека ищет Интерпол, а он незаконно пересёк украинскую границу, жил у нас по поддельным документам. Очень много добровольцев приезжает воевать, а кто-то скрывается от следствия. Задача — не легализовать подозреваемого в преступлении. Потому и тянут время", — рассказывает адвокат.

Если брать уголовные преступления, то есть категория лиц, которые в РФ и Беларуси преследовались по политическим мотивам, а не уголовным. Их не должны всех подводить под одну черту.

Но больше всего проблем возникает с паспортом и даже с идентификацией личности, так как часто приезжают без документов. Но даже если документы есть, есть контракт и вид на жительство, иностранец оказывается привязанным к этой воинской части и не может её сменить.

"Если менять, то нужно менять всё. Необходимо учитывать разные моменты, особенно по легализации иностранцев без документов или с просроченными документами, а таких немало. В идеале нужен отдельный закон. Но я пока не вижу большого желания со стороны законотворцев этим заниматься", — подводит итог адвокат.

Указ № 110/2026 значительно упростил процедурные аспекты получения гражданства для иностранных военнослужащих: сократил сроки, облегчил требования к документам, позволил сдавать экзамены позже. Однако системные проблемы — узкий перечень формирований, отсутствие автоматического статуса постоянного проживания, отсутствие единого закона о комбатантах — остались нерешёнными. Прогресс есть, но он носит скорее процедурный, а не структурный характер.

Напомним, ранее командир РДК Денис Капустин рассказывал, что в подразделение продолжают приходить новые добровольцы из России, несмотря на риски уголовного преследования на родине. По его словам, часть желающих воевать за Украину рассматривает получение украинского гражданства как единственную возможность построить будущее после войны, однако на практике этот процесс остаётся сложным и затянутым.