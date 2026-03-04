"Парни из ЧВК "Вагнер" воюют достойно": Денис Капустин рассказал, как пополняются ряды РДК

Командир Русского добровольческого Корпуса Денис "White Rex" Капустин дал интервью, в котором подробно рассказал, как в РДК за Украину против России воюют не только добровольцы и бывшие военопленные, но экс-бойцы ЧВК "Вагнер".

Глава РДК Денис Капустин рассказал в интервью "Суспільному", кто воюет в Русском добровольческом Корпусе и сделал неожиданное заявление про то, что среди них есть и те, кто раньше был в ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Денис Капустин дал откровенное интервью

По его словам, важно обозначить, что есть две категории бывших военнослужащих из ЧВК "Вагнер": это бывшие заключенные, завербованные Пригожиным и те, кто были контрактниками, находясь на момент начала полномасштабной войны в Сирии, Африке, Ливии или где-то еще.

"Это немножко разные категории. И те, кто на момент начала войны находились в Сирии и Ливии, они, например, на территории Украины никогда до этого не были. И они приняли храброе решение свою жизнь в России по сути перечеркнуть и приехать сюда воевать за нас", - рассказал Капустин.

Говоря о бывших заключенных, которых вербовал в тюрьмах Пригожин и которые оказались на территории Украины, то их проверяют более тщательно.

"Их боевой путь более понятен, потому что понятно, с какой колонии их отправили в ЧВК "Вагнер", за что они там отбывали срок, где они проходили военную службу. Эти факторы помогают больше получить информации о них. Как и обстоятельства попадания в плен", - отметил Капустин.

По его словам они принесли опыт ЧВК "Вагнер", который оказался полезным.

"Скажу прямо, эти парни молодцы. Воюют они достойно. Большой им за это спасибо. Они стали частью нашего ордена, полноправными", - отметил он.

Также он постоянно общается с военнопленными, в том числе, которых берут в плен бойцы Русского добровоческого корпуса. И по его словам, все российские спецназовцы, все "крутые пацаны", все погибли в первый год войны: "Я вижу этих бедолаг каких-то, социальное дно. Воюют нищие. Сейчас воюют нищие".

Капустин рассказал, как отбирает кандидатов для РДК и отмечает, что количество добровольцев увеличивается. Но критерии отбора остаются строгими: "Мне важно, чтобы этот человек стал полноправным членом нашего воюющего сообщества, нашего ордена, нашего боевого братства. Я должен понять, что он подходит. Я должен понять, что он не промыт наглухо путинской пропагандой. И я пытаюсь анализировать все факторы, которые есть у меня в доступе".

По его словам, многие россияне специально сдаются в плен, потому что другого пути попасть в РДК у них нет.

Отдельно Денис Капустин отметил, что РДК, прежде всего, состоит из русских добровольцев, среди которых есть и "навальнисты", и бывшие члены ЧВК, и военнослужащие ВС РФ и россияне, которые хотят бороться с режимом Путина таким образом – помогая украинской армии.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как смерть Дениса Капустина инсценировала украинская разведка.

В конце марта 2023 года Дениса Капустина заочно арестовали по делу о нападении РДК на села в Брянской области. А 14 ноября 2024 военный суд в России во второй раз приговорили его к пожизненному заключению.