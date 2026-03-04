"Хлопці з ПВК "Вагнер" воюють гідно": Денис Капустін розповів, як поповнюються лави РДК

Командир Російського добровольчого Корпусу Денис "White Rex" Капустін дав інтерв'ю, в якому докладно розповів, як у РДК за Україну проти Росії воюють не тільки добровольці та колишні військовополонені, а й ексбійці ПВК "Вагнер".

Голова РДК Денис Капустін розповів в інтерв'ю "Суспільному", хто воює в Російському добровольчому Корпусі і зробив несподівану заяву про те, що серед них є і ті, хто раніше був у ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Денис Капустін дав відверте інтерв'ю

За його словами, важливо зазначити, що є дві категорії колишніх військовослужбовців із ПВК "Вагнер": це колишні ув'язнені, завербовані Пригожиним, і ті, хто були контрактниками, перебуваючи на момент початку повномасштабної війни в Сирії, Африці, Лівії або десь іще.

"Це трошки різні категорії. І ті, хто на момент початку війни перебували в Сирії та Лівії, вони, наприклад, на території України ніколи до цього не були. І вони прийняли хоробре рішення своє життя в Росії, по суті, перекреслити і приїхати сюди воювати за нас", — розповів Капустін.

Говорячи про колишніх в'язнів, яких вербував у в'язницях Пригожин і які опинилися на території України, то їх перевіряють ретельніше.

"Їхній бойовий шлях більш зрозумілий, тому що зрозуміло, з якої колонії їх відправили в ПВК "Вагнер", за що вони там відбували термін, де вони проходили військову службу. Ці фактори допомагають більше отримати інформації про них. Як і обставини потрапляння в полон", — зазначив Капустін.

За його словами, вони принесли досвід ПВК "Вагнер", який виявився корисним.

"Скажу прямо, ці хлопці молодці. Воюють вони гідно. Велике їм за це спасибі. Вони стали частиною нашого ордена, повноправними", — зазначив він.

Також він постійно спілкується з військовополоненими, зокрема, яких беруть у полон бійці Російського добровольчого корпусу. І за його словами, всі російські спецпризначенці, всі "круті пацани", всі загинули в перший рік війни: "Я бачу цих бідолах якихось, соціальне дно. Воюють жебраки. Зараз воюють жебраки".

Капустін розповів, як відбирає кандидатів для РДК і зазначає, що кількість добровольців збільшується. Але критерії відбору залишаються суворими: "Мені важливо, щоб ця людина стала повноправним членом нашої спільноти, що воює, нашого ордена, нашого бойового братства. Я повинен зрозуміти, що вона підходить. Я повинен зрозуміти, що вона не промита наглухо путінською пропагандою. І я намагаюся аналізувати всі фактори, які є в мене в доступі".

За його словами, багато росіян спеціально здаються в полон, тому що іншого шляху потрапити в РДК у них немає.

Окремо Денис Капустін наголосив, що РДК насамперед складається з російських добровольців, серед яких є і "навальністи", і колишні члени ПВК, і військовослужбовці ЗС РФ, і росіяни, які хочуть боротися з режимом Путіна в такий спосіб — допомагаючи українській армії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як смерть Дениса Капустіна інсценувала українська розвідка.

Наприкінці березня 2023 року Дениса Капустіна заочно заарештували у справі про напад РДК на села в Брянській області. А 14 листопада 2024 року військовий суд у Росії вдруге засудив його до довічного ув'язнення.