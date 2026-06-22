Когда Китай объявил войну Москве: история конфликта, о котором в России не любят вспоминать

Когда-то СССР помогал Китаю строить заводы, вооружал его армию и поддерживал молодую коммунистическую республику. Но всего через несколько лет союзники оказались на грани большой войны. Идеологический раскол между Никитой Хрущёвым и Мао Цзэдуном, взаимные претензии и спор за небольшой остров на реке Уссури привели к одному из самых опасных конфликтов времён холодной войны. Как возник советско-китайский раскол, почему пролилась кровь на острове Даманский и что изменилось за последующие десятилетия — разбирался Фокус.

В 1960 году советско-китайский раскол окончательно оформился по идеологическим причинам, поскольку Никита Хрущёв и Мао Цзэдун разошлись в понимании целей коммунистического движения. За этим последовало кровопролитие на острове Даманский.

Масла в огонь подлила информационная записка ЦК КПСС в адрес ЦК Компартии Китая, которая содержала целый ряд существенных критических замечаний. По сути, инициатором разрыва стал лично Никита Хрущёв. А разошлись два бывших союзника, строивших коммунизм, из-за развенчания культа личности Сталина Хрущёвым. Вождь всех времён и народов серьёзно помогал молодой коммунистической китайской республике: инструкторы Союза учили китайских военных вести боевые и партизанские действия, инженеры строили предприятия, поставлялись оборудование и оружие.

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Мао Цзэдун во многом следовал советской модели управления. Он сосредоточил в своих руках всю полноту власти, а несогласные с его политикой подвергались преследованиям. Политический курс партии проводился независимо от его последствий, что приводило к колоссальным экономическим потерям и голоду. Подобие сталинских репрессий в Китае получило название "Культурная революция". Начало 1950-х годов было пиком дружеских отношений между двумя странами. Но всё это просуществовало до тех пор, пока в Москве не умер вождь всех времён и народов.

Однако развенчание культа личности Сталина Хрущёвым и решение Кремля пойти на сближение с капиталистическими странами стали последней каплей для Мао. Он посчитал, что СССР предаёт идеалы партии и память её бывшего лидера. После этого советско-китайские отношения резко ухудшились.

Как Мао обиделся за Сталина

В августе 1958 года Хрущёв совершил визит в Китай, надеясь преодолеть нарастающие противоречия. Однако Мао Цзэдун на переговорах убеждал своего советского коллегу, что совместно СССР и Китай могут эффективно противостоять США, называя Америку "бумажным тигром".

В том же месяце началось противостояние КНР и Тайваня, за которым наблюдал 7-й флот США. Но Хрущёв, по старой памяти, вступился за Мао и предупредил президента США Эйзенхауэру, что нападение на КНР будет означать нападение на СССР. Однако уже через год восстание в Тибете привело к открытому военному конфликту КНР с Индией. Хрущёв не вмешался в ситуацию, чем вызвал недовольство Мао.

Для решения острых вопросов советская сторона попыталась использовать празднование 10-летия КНР, на которое делегация во главе с Хрущёвым прибыла 30 сентября 1959 года. Но встреча была довольно холодной, а когда Хрущёв объявил о "продуктивности" состоявшегося накануне визита в США и переговоров с Эйзенхауэром, Мао не скрывал недовольства. На переговорах следующего дня накал взаимных упрёков усилился, причём Хрущёв вступил в личную перепалку с министром иностранных дел Чэнем И. После этого советская делегация покинула Пекин.

Резкое неприятие Мао Цзэдуна также вызвало демонстративное сближение Москвы и Дели в начале 1960 года. Кроме того, Китай стремился стать влиятельным игроком на мировой политической арене, требовал к себе особого отношения со стороны СССР и возвращения ранее утраченных территорий.

Остров раздора посреди реки

Впервые границу между Китаем и Российской империей определили в 1689 году Нерчинским договором, а в дальнейшем лишь уточняли детали. По существовавшей в те времена практике, если граница проходила по реке, то разграничение осуществлялось по главному фарватеру, обеспечивая равный доступ к водным ресурсам обеим сторонам. До начала ХХ века граница носила скорее условный характер.

В 1911 году российская сторона предложила Пекину "Договорной акт". Согласно документу, граница по реке Уссури теперь проходила не по фарватеру, а по урезу воды с китайской стороны, закрепляя таким образом за Россией не только саму реку, но и все острова на ней.

После образования Китайской Народной Республики в 1949 году и всеобъемлющей помощи Советского Союза вопрос о границах практически не поднимался. Территории были разграничены условно, что не мешало как китайцам, так и русским свободно передвигаться в обе стороны. Это продолжалось вплоть до 1960 года, когда китайцы свободно перемещались по спорным приграничным территориям, заходили на острова и занимались там сельским хозяйством и скотоводством.

Однако с 1960 года, когда китайцы уже сотнями переходили границу, советские пограничники стали регулярно высаживаться на островах и выдворять нарушителей прикладами и дубинками. С китайского берега мощные репродукторы в это время по-русски клеймили "ревизионистов". В изложении китайской стороны военнослужащие СССР вторгались на китайскую территорию и избивали мирных трудящихся. Начиная с 1962 года в Пекине стали называть договоры с царской Россией неравноправными и навязанными, а также заявлять о претензиях к части Забайкалья и Приморья.

2 марта 1969 года в 10:20 пограничники-наблюдатели доложили на заставу "Нижне-Михайловка", что на самый крупный на Уссури остров Даманский переправляются около 30 китайцев. В 10:45 на остров высадились 32 пограничника во главе с начальником заставы Иваном Стрельниковым. Там их встретили около 70 китайских военнослужащих с автоматами и карабинами, которые ночью незаметно перебрались на Даманский.

В ответ на традиционное требование покинуть территорию СССР китайские военные открыли огонь и сразу убили 17 пограничников во главе с командиром. На звуки выстрелов с соседней заставы подошло моторизованное подкрепление. Бой продолжался примерно до часа дня и закончился отступлением китайцев. Погиб 31 советский пограничник, ещё 14 были ранены.

Две недели стороны подтягивали в район армейские части и обменивались информационными залпами. 4 марта "Правда" вышла с передовицей "Позор провокаторам!", а "Жэньминь жибао" — с заголовком "Долой новых царей!".

14 марта боевые действия возобновились. Китайские солдаты снова высадились на острове. Советский отряд численностью 418 человек при поддержке пяти танков и 11 БТР вытеснил их оттуда. На следующий день китайская пехота при поддержке артиллерии и миномётов в двухчасовом бою вновь заняла остров. Вечером 15 марта командующий Дальневосточным военным округом Олег Лосик приказал применить новейшее и секретное на тот момент оружие — установки "Град". Реактивные снаряды смели с острова всё живое. На этом боевые действия, не считая отдельных перестрелок, завершились.

Оттепели в отношениях пришлось ждать 30 лет

В сентябре 1969 года Алексей Косыгин и Чжоу Эньлай договорились о прекращении враждебных действий, однако китайцы сразу заняли Даманский и с тех пор контролируют его. Остров остаётся безлюдным и весной затапливается.

Казалось бы, отношения между СССР и Китаем начали постепенно налаживаться. В 1971 году СССР поддержал резолюцию ООН о восстановлении законных прав КНР, что позволило Пекину занять место Китая в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН. Однако потепление оказалось недолгим. Пик напряжённости пришёлся на китайско-вьетнамскую войну 1979 года, когда СССР выступил на стороне Вьетнама и оказывал ему военную и материально-техническую поддержку.

После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году и Леонида Брежнева в 1982 году началось постепенное восстановление отношений. При Андропове и Черненко возобновились переговоры по налаживанию взаимоотношений, а при Горбачёве они были окончательно восстановлены. Символом нового этапа стал его визит в Китай в мае 1989 года — первый за 30 лет.

После распада СССР и по сей день у Китая нет официальных территориальных претензий к России. Обе страны юридически закрепили общую границу. Все спорные участки, включая острова на реках Амур и Уссури, были окончательно разделены и переданы КНР по дополнительному соглашению 2004 года.

Россия, как пишут российские СМИ, стала крупным экономическим партнёром КНР, поставляя энергоресурсы — нефть, газ и уголь — и закупая китайское оборудование. Товарооборот между странами измеряется сотнями миллиардов долларов. Стороны реализуют новые проекты, включая строительство мостов, автодорог и железнодорожных путей для развития торговли.

Китай сегодня: неподдельный интерес к дешёвым российским ресурсам

Стратегическая позиция Китая в отношении России пока не меняется. Рассказы о том, что Китай оккупирует часть России, — это не научная фантастика, а скорее страхи Путина времён 2014 года, считает политолог Руслан Бортник.

"Посмотрите на структуру и характеристику китайских регионов на границе с Россией: это наиболее малонаселённые и наименее экономически развитые китайские регионы. В Китае нет таких планов, и даже в головах россиян они вряд ли появились бы, если бы Россия полностью перестала существовать как государство. Но это нереалистичный сценарий", — отметил политолог в комментарии Фокусу.

Сейчас, по словам Бортника, Китай больше заинтересован в дешёвых ресурсах и в использовании России как инструмента геополитического давления. Война России против Украины приводит к тому, что Запад расходует значительные ресурсы и не может полностью сосредоточиться на конкуренции с Китаем. Поэтому Россия играет роль фактора, отвлекающего внимание и ресурсы Запада.

К тому же, как считает политолог, Китай не заинтересован ни в поражении России, ни в её победе. Поражение России оставит Китай один на один с США и Западом. Кроме того, поражение Москвы может лишить Пекин доступа к ресурсам, которые он сегодня получает на выгодных условиях.

"Поэтому стратегическая позиция Китая не изменилась, но происходит переоценка хода войны. Если раньше Китай был убеждён в победе России, то сегодня он оценивает ситуацию более осторожно и допускает различные варианты развития событий", — подчёркивает эксперт.

То, что произошла переоценка перспектив российско-украинской войны, очевидно. Это добавляет Украине субъектности в переговорах с Китаем.

"Китай видит, что Украина не проигрывает и будет существовать в ближайшие годы. Это открывает возможности для диалога и поиска взаимовыгодных решений. Однако стратегически Китай не заинтересован в поражении России, поскольку это означало бы дестабилизацию его северных границ и дополнительные риски. Геополитически Китай и Россия заинтересованы в снижении влияния США и трансформации существующего мирового порядка. Поэтому стратегическая поддержка России со стороны Китая, вероятно, будет сохраняться", — отмечает политолог.

Очевидно, что Китай заинтересован в контролируемом конфликте. Он стремится не допустить сценария, при котором война перейдёт в ядерную фазу. В этом случае Россия вряд ли сможет рассчитывать на поддержку Китая, поскольку такой сценарий поставил бы под угрозу торговые маршруты КНР, её глобальное присутствие и доступ к международным рынкам. Именно такой тонкий баланс в политике Китая наблюдается сегодня.

Ранее Фокус писал, что Россия продолжает уговаривать Китай запустить газопровод "Сила Сибири-2", который должен стать заменой утраченному европейскому рынку.