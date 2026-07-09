Украину признали не просителем, а силой: что изменил саммит НАТО в Анкаре

Рекордные 70 млрд евро военной помощи, признание контрибутором безопасности, обещание лицензии на Patriot и одновременно — конфликт Трампа с союзниками, отсутствие прогресса по членству и гарантиям безопасности. Саммит НАТО в Анкаре стал для Украины триумфом финансовым, но стратегическим тупиком. Эксперты — о главных итогах и скрытых рисках.

По итогам саммита НАТО в Анкаре союзники подтвердили единство Альянса, приверженность статье 5 и долгосрочную поддержку Украины.

В итоговой декларации Украина названа контрибутором трансатлантической безопасности. Страны НАТО обязались в 2026 году предоставить Киеву 70 млрд евро военной помощи, вооружения и обучения, а в 2027 году сохранить поддержку как минимум на том же уровне.

Кроме того, в кулуарах саммита, по данным источников, удалось договориться о лицензии на производство ракет к Patriot для Украины. Союзники также объявили о новых оборонных закупках на 50 млрд долларов, расширении производства вооружений и модернизации Альянса — в частности, усилении ПВО, развитии беспилотников, ИИ, кибер- и космических возможностей.

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На первый взгляд, решения саммита выглядят как демонстрация единства Запада и готовности к долгосрочному сдерживанию России. Однако для Украины ключевым остается вопрос практического наполнения этих заявлений.

О том, что на самом деле означают итоги саммита НАТО для Украины, насколько реалистичны новые обязательства союзников и может ли лицензия на ракеты к Patriot изменить ситуацию с противовоздушной обороной, Фокус поговорил с экспертами.

Украина добилась даже того, на что не рассчитывала, – увеличения финансирования

Украинские эксперты единодушны в том, что саммит в Анкаре был довольно успешным и продуктивным. Причем по сравнению с Вильнюсским, Мадридским, Вашингтонским и последним Гаагским саммитами есть конкретные плюсы, хотя есть, конечно, и негативные моменты.

Во-первых, декларация саммита впервые признает, что Украина является контрибутором безопасности, а не только потребителем помощи.

"До сих пор, напомню, НАТО отказывалось применять этот термин по отношению к Украине. Кстати, это один из ключевых показателей, по которым решают, может ли определенное государство стать в перспективе членом НАТО или нет", — говорит Фокусу политолог Олег Постернак.

Второе — это противоракетная оборона, противоракетная программа, попытка поиска, быстрого поиска ракет-перехватчиков.

"В рамках саммита было подписано межправительственное соглашение о создании Центра технического обслуживания ракет PAC-3, плюс Трамп пообещал передать нам лицензии. В принципе, начатая кооперация когда-нибудь даст свой плюс", — отмечает политолог.

Третье — фиксация военной помощи на уровне 140 миллиардов евро. Так называемый план Мерца на два года.

"Что важно, военная поддержка предусматривается и на 2027 год — это четкий сигнал Российской Федерации. Кстати, за этот момент проголосовали и Польша, и Венгрия, и Словакия, и Болгария. Тем более что на полях саммита президент Зеленский встретился с Навроцким, что тоже является позитивным итогом саммита", — подчеркивает Постернак.

Четвертое — это PURL и Jumpstart. Это две американские программы, два механизма, с помощью которых Украина закупает вооружение, в том числе за европейские деньги.

"Наша цель была довести объем PURL до 15–16 миллиардов долларов. Вы знаете, что на саммите Канада заявила о помощи на 900 миллионов. Это существенные и важные вещи", — считает политолог.

Пятое — это Drone Deal. Подписаны соглашения с Эстонией, Данией и Нидерландами, и этот процесс будет продолжаться.

"На самом деле Украина провела форум оборонных инноваций. Все эти соглашения и форум подтверждают, что украинская армия значительно опережает вооруженные силы стран — членов НАТО в понимании технологий и инноваций, особенно на современном поле боя. Это, в принципе, я считаю, существенные результаты саммита", — резюмирует политолог.

По словам военного эксперта Олега Жданова, главное, чего добивалась на саммите в Анкаре и что получила Украина, — это финансирование военных программ. Причем даже больше, чем рассчитывали, — 140 млрд евро на два года.

"То есть у нас на этот год есть 70 млрд от Альянса и у нас теперь есть 90 млрд от Европейского Союза. И мы можем спокойно заняться вопросами нашей обороноспособности и не переживать за существование государства. Финансирование есть — это было главное. Кстати, это был единственный вопрос, который поднимался в рамках саммита относительно нашей страны, все остальные вопросы были кулуарными, на полях саммита. И тут я имею в виду то, что Дональд Трамп меняет свой вектор вроде как в нашу пользу", — говорит Фокусу военный эксперт.

Трамп озвучил позицию, что Украина сильная, смелая что он даст разрешение производить ракеты к Patriot, мол, "давайте сами тут быстро все делайте, защищайтесь". Так что на данном этапе саммит выглядит даже неплохо. Но, по словам военного эксперта, есть опасение, что Трамп после звонка Путину снова изменит свою позицию. Так всегда происходит.

Провалы в саммите НАТО напрямую коснутся Украины

Но при этом, как отметил политолог, тема членства Украины в НАТО отошла на второй план — преимущественно из-за неприятия Трампа, из-за отсутствия консенсуса по вступлению Украины в НАТО.

"Заседание Совета Украина-НАТО (это такой межконсультативный межправительственный орган) проходило на уровне министров иностранных дел, а не глав правительств или государств. Поэтому Украина сделала ставку преимущественно на двусторонние встречи. Вы видели эти встречи с большим количеством лидеров государств и правительств. Провалилась идея Марка Рютте зафиксировать обязательство союзников выделять Украине не менее 0,25% ВВП. Вместо этой идеи было предложено 140 млрд евро на два года, и это в принципе было принято. Возможно, предыдущая идея Рютте была более интересной и перспективной", — считает Олег Постернак.

Что касается украинского участия в мероприятиях НАТО — было заметно, что европейские союзники США воспринимают это больше как показательный, символический шаг для раздражения России, как некий сигнал для сдерживания агрессивных намерений РФ. По словам политолога, понятно, что это не является существенной интеграцией для нашего государства.

"Страны Европы и США используют Украину на саммите НАТО в качестве сигнала для России. Но при этом Украина существенно не продвигается в направлении евроатлантической интеграции. И обратите внимание: нет в повестке дня вопроса о гарантиях безопасности. А этот вопрос мы обсуждаем уже 25 лет, и сейчас он снова актуален", — подчеркнул Постернак.

Главный минус саммита, как считает военный эксперт Жданов, — Трамп переругался со всем НАТО. Он отказался финансировать программу PERL (Prioritized Ukraine Requirements List — инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства — прим. ред.), заявив: "платите сами". Европа ответила, что в таком случае 300 миллиардов долларов будут направлены на европейский ВПК, а не в США, хотя Трамп постоянно хвастается инвестициями в американскую экономику.

"Для Украины это не критично, Европа продолжит финансирование, но без США им будет тяжелее. Украине сейчас важно выдохнуть и срочно получить лицензию на ракеты к Patriot, пока позиция Трампа не изменилась. Если мы получим лицензию на ракеты, то производство можно наладить за несколько месяцев на базе "Южмаша". Как пояснил помощник министра обороны Сергей Бескрестов, ракета устроена просто: корпус, вольфрамовый сердечник, маршевый двигатель и система наведения. Сложность только в дорогих компонентах — вольфраме, поэтому одна ракета стоит около 3 млн долларов", — отмечает Жданов.

Саммит в Анкаре приблизил мирные переговоры

Но, как считает Постернак, в целом саммит НАТО приблизил нас к мирным переговорам. Добавлен новый импульс, и Трамп будет иметь контакт с Путиным, и дальше будет понимание того, какую проекцию саммита НАТО Россия видит для своих интересов.

"Пока что Россия не остановлена и продолжает войну дальше. Мне кажется, это очевидно.Но и на Западе изменились тактические шаги и изменилось понимание роли России. Обратите внимание на комментарии Трампа о том, что Украина не потерпела поражение. Есть и на поле боя определенные успехи. Плюс инициатива Украины по поражению промышленно-военных объектов РФ. Для Запада это является определенными маркерами и ориентиром силы Украины. В целом все более-менее складывается в нашу пользу", — констатирует политолог.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot. Об этом он сообщил 8 июля во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре.