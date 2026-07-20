От Гитлера и Наполеона до Линкольна и Кеннеди: покушения, которые срывали реформы, развязывали войны и укрепляли власть

Несколько секунд, сдвинутый портфель, ошибка водителя или пуля, изменившая траекторию, — иногда этого хватало, чтобы спасти диктатора, остановить реформатора или подтолкнуть мир к великой войне. 20 июля 1944 года заговор против Гитлера провалился из-за стечения обстоятельств, но история знает немало покушений, после которых государства уже не могли вернуться к прежнему курсу. Фокус собрал самые громкие случаи, когда жизнь политического лидера и будущее страны решались в считанные мгновения.

В этот день, 20 июля 1944 года, в штабе Адольфа Гитлера в Восточной Пруссии взорвалась бомба. Её на военное совещание принёс полковник вермахта Клаус Шенк фон Штауффенберг — один из руководителей заговора, участники которого планировали не только убить диктатора, но и захватить власть в Берлине и свергнуть нацистский режим. Взрыв прогремел в нескольких метрах от Гитлера, однако тот выжил.

Согласно одному из наиболее распространённых объяснений, портфель со взрывчаткой незадолго до детонации перенесли за массивную опору конференц-стола. Часть ударной волны приняло на себя дерево, а из-за того, что совещание проводилось не в закрытом подземном бункере, а в наземном помещении с окнами, сила взрыва рассеялась. Погибли четыре человека, но главная цель покушения отделалась сравнительно незначительными травмами.

Відео дня

Штауффенберг, увидев взрыв, был уверен, что Гитлер мертв. Он вернулся в Берлин, где заговорщики попытались запустить операцию "Валькирия" — использовать резервную армию для ареста руководителей нацистского режима и установления нового правительства. Однако противоречивые сообщения, задержки с передачей приказов и известие о том, что диктатор остался жив, сорвали план в течение нескольких часов. В ту же ночь Штауффенберга и нескольких его соратников расстреляли во дворе берлинского Бендлерблока.

Заговор 20 июля стал крупнейшей попыткой государственного переворота, организованной немецким сопротивлением против нацистского руководства. В то же время она произошла слишком поздно, чтобы спасти большинство жертв Холокоста: к лету 1944 года массовое уничтожение европейских евреев уже в значительной степени было осуществлено. Исследователи до сих пор спорят о мотивах отдельных заговорщиков — от морального неприятия преступлений режима до стремления спасти Германию от неминуемой военной катастрофы.

Однако история Штауффенберга — это не просто рассказ о неудавшемся заговоре. Это один из самых ярких примеров того, как судьба диктатора, государства, войны и миллионов людей могла зависеть от нескольких минут, места проведения совещания и портфеля, который кто-то случайно сдвинул.

Подобных моментов в истории было немало. Одних правителей спасали опоздания, неисправное оружие, ошибка нападающего или случайный прохожий. Другие гибли из-за пробела в охране, изменения маршрута или решения, которое на первый взгляд казалось незначительным. Фокус собрал самые известные покушения на глав государств и политических лидеров — как неудачные, так и успешные — и выяснил, почему одни выстрелы и взрывы меняли мир, а другие оставались лишь нереализованной возможностью переписать историю.

"Адская машина" для Наполеона: взрыв, который опоздал на несколько секунд

За 144 года до взрыва в "Волчьем логове" похожее стечение обстоятельств спасло Наполеона Бонапарта. Вечером 24 декабря 1800 года первый консул Франции ехал из дворца Тюильри в Парижскую оперу на премьеру оратории Йозефа Гайдна "Сотворение мира". На узкой улице Сен-Никез его карету уже поджидала так называемая "адская машина" — телега с большой бочкой, наполненной порохом и другими поражающими элементами.

Организаторы покушения рассчитали маршрут Наполеона и установили замаскированное взрывное устройство у дороги. Один из заговорщиков должен был поджечь фитиль в момент приближения кортежа, чтобы взрыв произошёл непосредственно возле кареты первого консула. Однако план сорвали несколько секунд: экипаж Наполеона проехал опасный участок раньше, чем устройство взорвалось. По данным французской энциклопедии Universalis, взрыв прогремел примерно через пять секунд после того, как карета миновала заложенную бомбу.

Взрыв был настолько мощным, что повредил дома на улице и убил случайных прохожих. Наполеон не пострадал и, несмотря на хаос позади, продолжил путь в оперу. Когда он появился в своей ложе, зрители встретили его овациями. Для самого Бонапарта это появление было не только демонстрацией личного хладнокровия, но и политическим жестом: покушение должно было показать уязвимость нового режима, а первый консул использовал его, чтобы подтвердить собственную силу.

Сначала Наполеон обвинил в нападении радикальных якобинцев — своих политических противников слева. Полиция задержала десятки человек, а часть оппозиционеров была выслана из Франции, хотя доказательств их причастности к взрыву не было. Впоследствии расследование установило, что за "адской машиной" стояли не якобинцы, а роялисты-шуаны, стремившиеся вернуть к власти династию Бурбонов.

Одним из исполнителей был бывший офицер и непримиримый роялист Пьер Робино де Сен-Режан. Именно его изображали на более поздних гравюрах рядом с повозкой и горящим фитилем.

Покушение не ослабило власть Бонапарта — напротив, дало ему повод расправиться с политическими противниками и усилить контроль над страной. Уже через четыре года он провозгласил себя императором Франции. Нападавшие хотели остановить его восхождение, но взрыв, опоздавший на несколько секунд, в конечном итоге помог Наполеону укрепить созданный им режим.

Выстрелы в Рузвельта

15 февраля 1933 года Соединённые Штаты могли лишиться своего нового президента ещё до его вступления в должность. Франклин Делано Рузвельт, победивший на выборах на фоне Великой депрессии, выступал перед сторонниками в парке Бэйфронт в Майами. До инаугурации оставалось всего 17 дней, а страна ждала от него плана спасения экономики.

Рузвельт выступал с заднего сиденья открытого автомобиля. Когда короткое выступление закончилось, из толпы раздались выстрелы. Итальянский эмигрант Джузеппе Зангара пытался попасть в избранного президента, однако из-за невысокого роста не видел цели из-за людей и был вынужден встать на шаткую скамейку. Он выпустил пять пуль, но ни одна не задела Рузвельта.

По одной из версий, прицел нападающего сбила стоящая рядом женщина. Лилиан Кросс заметила оружие и ударила Зангару по руке, когда тот начал стрелять. Смогло ли именно её вмешательство спасти будущего президента, точно установить невозможно, однако хаотичные выстрелы полетели в толпу.

Ранения получили пять человек. Тяжелее всех пострадал мэр Чикаго Антон Чермак, который находился рядом с автомобилем Рузвельта. Пуля попала ему в живот. Вместо того чтобы немедленно покинуть место покушения, Рузвельт приказал посадить раненого мэра в свою машину и доставить в больницу. Чермак скончался 6 марта — через 19 дней после стрельбы и через два дня после инаугурации Рузвельта.

Впоследствии широкую популярность приобрела фраза, которую Чермак якобы сказал Рузвельту в больнице: "Я рад, что это был я, а не вы". Её даже высекли на могиле мэра. Однако историки сомневаются, что слова прозвучали именно так: эта фраза могла стать частью политической легенды, подчеркивавшей самоотверженность Чермака и исключительную роль Рузвельта для страны.

Сам Зангара не был связан с какой-либо известной политической организацией. После задержания он заявлял, что ненавидит богатых, президентов и капиталистов, которых считал виновными в своей бедности. Сначала суд приговорил его к 80 годам заключения за покушение и нанесение ранений людям. После смерти Чермака обвинение было переквалифицировано на убийство, а Зангару приговорили к смертной казни. Приговор был приведён в исполнение 20 марта 1933 года — всего через пять недель после нападения.

В связи с гибелью мэра Чикаго впоследствии появилась альтернативная версия: якобы настоящей целью был именно Чермак, который конфликтовал с влиятельными представителями чикагского криминального мира. Однако убедительных доказательств этой теории не появилось. Показания очевидцев и заявления самого нападавшего указывали на то, что он стрелял в Рузвельта.

Для США последствия одного точного выстрела могли бы оказаться колоссальными. Рузвельт ещё не успел начать "Новый курс", провести банковские реформы и возглавить страну во время Второй мировой войны. В случае его гибели президентом, скорее всего, стал бы избранный вице-президент Джон Нэнс Гарнер, а американская политика 1930-х годов могла бы пойти совсем по другому пути.

Автомобиль под перекрестным огнем: как Шарль де Голль пережил засаду

Вечером 22 августа 1962 года президент Франции Шарль де Голль вместе с женой Ивонной ехал из Елисейского дворца на военный аэродром Виллакубле. В пригороде Пети-Кламар президентский кортеж попал в засаду. Как только чёрный автомобиль приблизился, группа нападавших открыла огонь.

Атака длилась считанные секунды. На месте впоследствии обнаружили 187 гильз, а в президентском автомобиле — не менее 14 пулевых отверстий. Некоторые пули пролетели на уровне голов пассажиров, однако де Голль, его жена, водитель и адъютант не пострадали.

Покушение организовал подполковник французских военно-воздушных сил Жан-Мари Бастьен-Тири. Нападавшие были связаны с подпольной Организацией тайной армии (OAS), выступавшей против независимости Алжира. Её сторонники считали де Голля предателем: он вернулся к власти при поддержке части военных и колонистов, но впоследствии согласился на самоопределение Алжира.

Операцию назвали "Шарлотта Корде" — в честь участницы Французской революции, убившей Жана-Поля Марата. Сам Бастьен-Тири не стрелял, а должен был подать сигнал боевой группе. Однако сумерки, скорость кортежа и плохая координация помешали заговорщикам точно выполнить план.

Когда началась стрельба, водитель Фрэнсис Марру резко ускорился. Несмотря на пробитые шины, он удержал автомобиль на дороге и вывел его из зоны обстрела. Считается, что президента спасли быстрая реакция водителя и гидропневматическая подвеска Citroën, благодаря которой машина оставалась управляемой даже с поврежденными колесами.

Де Голль сохранял внешнее спокойствие. Согласно известной истории, его жена после покушения в первую очередь поинтересовалась, не пострадала ли птица, которую супруги везли в багажнике. Этот эпизод стал частью легенды о невозмутимости президентской пары.

Бастьена-Тири был арестован, приговорен к смертной казни и расстрелян 11 марта 1963 года. Он стал последним человеком во Франции, казнённым таким образом.

Покушение не изменило политику Франции в отношении Алжира. Напротив, оно укрепило позиции де Голля и помогло ему провести реформу, предусматривающую прямые президентские выборы. Заговорщики хотели пошатнуть государство, но в итоге лишь укрепили власть человека, которого от смерти отделяли несколько секунд, мастерство водителя и пули, пролетевшие совсем рядом.

Рональд Рейган в шаге от смерти

30 марта 1981 года президент США Рональд Рейган покидал отель "Вашингтон Хилтон" после выступления перед представителями профсоюзов. От президентского лимузина его отделяли всего несколько метров, когда из толпы раздались выстрелы. За несколько секунд нападавший Джон Хинкли-младший выпустил шесть пуль.

Сначала казалось, что президент не пострадал. Агенты Секретной службы мгновенно прикрыли его и затолкали в автомобиль. Однако одна из пуль попала в бронированный лимузин, рикошетила и попала Рейгану под левую руку. Она сломала ребро, пробила легкое и остановилась всего в нескольких сантиметрах от сердца.

Ранение сразу не заметили. Уже в машине президент почувствовал сильную боль и начал кашлять кровью. Вместо Белого дома кортеж срочно развернулся и направился в больницу. Рейган потерял значительное количество крови, а его состояние было гораздо более опасным, чем первоначально сообщала администрация.

В ходе нападения пострадали ещё трое человек. Агент Тимоти Маккарти развернулся перед президентом и принял пулю на себя, полицейский Томас Делаханти был ранен в шею, а пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брэди получил тяжелое ранение, последствия которого остались с ним на всю жизнь.

Даже в больнице Рейган пытался шутить. Увидев свою жену Нэнси, он сказал, что забыл пригнуться, а перед операцией попросил врачей заверить его, что они республиканцы. Эти реплики быстро стали частью образа президента, который сохранял самообладание даже перед смертельной опасностью.

У Гинкли не было политического плана, и он не пытался изменить курс государства. Следствие установило, что он стремился привлечь внимание актрисы Джоди Фостер. Суд признал его невиновным в связи с психическим расстройством и направил на принудительное лечение.

Рейган вернулся в Белый дом через 12 дней. Покушение усилило сочувствие общества к президенту и помогло укрепить образ уверенного лидера в начале его президентского срока. В то же время стрельба подняла вопрос о том, кто должен был руководить страной, пока глава государства находился под наркозом: формально полномочия вице-президенту Джорджу Бушу не передавались.

Как и в случае с де Голлем, решающими оказались секунды. Рейгана спасли реакция охраны, быстрое решение отправиться в больницу и траектория пули, прошедшей совсем рядом с сердцем.

Выстрел, после которого Европа вступила в войну: убийство Франца Фердинанда

28 июня 1914 года наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд вместе с женой Софией прибыл в Сараево. Визит проходил на фоне острого противостояния в Боснии, которую Австро-Венгрия аннексировала в 1908 году. О возможной опасности предупреждали заранее, однако маршрут кортежа оставался известным, а автомобили ехали по городу практически без надлежащей защиты.

Покушение сначала едва не сорвалось. Один из заговорщиков, Неделько Чабринович, бросил взрывчатку в автомобиль эрцгерцога, но устройство отскочило и взорвалось под следующей машиной. Франц Фердинанд не пострадал и, несмотря на покушение, продолжил официальную программу.

После встречи в городской ратуше он решил навестить раненых в больнице. Водителя не предупредили об изменении маршрута, поэтому тот свернул не на ту улицу и остановился, чтобы развернуть автомобиль. Именно там случайно оказался другой участник заговора — 19-летний Гаврило Принцип.

Увидев машину, которая замедлила ход почти прямо перед ним, Принцип подошел и произвел два выстрела. Франц Фердинанд и София скончались вскоре после нападения. Снимки Имперского военного музея запечатлели супругов возле автомобиля незадолго до убийства.

Принцип принадлежал к революционному движению "Молодая Босния", участники которого выступали против австро-венгерского господства и стремились к объединению южных славян. Заговорщики получили помощь от людей, связанных с сербским националистическим подпольем, однако вопрос о степени причастности официального Белграда до сих пор остается предметом исторических дискуссий.

Само по себе убийство не сделало мировую войну неизбежной: Европа уже была разделена военными союзами, государства боролись за влияние, а Балканы пережили несколько кризисов. Однако Сараево стало поводом для ультиматума Австро-Венгрии Сербии. После его частичного отклонения Вена 28 июля объявила войну, а система союзов постепенно втянула в конфликт Россию, Германию, Францию и Великобританию. Так началась Первая мировая война.

В отличие от покушений на Гитлера, де Голля или Рейгана, на этот раз случайность сыграла на руку убийце. Ошибка водителя, изменение маршрута и остановка автомобиля дали Принципу шанс, которого он уже не ожидал. Одно успешное покушение не было единственной причиной войны, но стало искрой, после которой политический кризис за несколько недель превратился в мировую катастрофу.

Пули, изменившие политический курс: Линкольн, Кеннеди и Рабин

Иногда убийство лидера не просто передает власть преемнику, а разрушает политический замысел, который держался на авторитете одного человека. Так произошло с Авраамом Линкольном, Джоном Кеннеди и Ицхаком Рабином. Они погибли в разные эпохи и при разных обстоятельствах, но после каждого покушения страна продолжала двигаться дальше уже без политика, способного контролировать выбранный курс.

14 апреля 1865 года, через несколько дней после фактического завершения Гражданской войны в США, актёр и сторонник Конфедерации Джон Уилкс Бут смертельно ранил Линкольна в театре Форда. Президент скончался на следующее утро. Бут надеялся отомстить за поражение Юга и помочь Конфедерации, однако его выстрел лишь усилил гнев победителей. Библиотека Конгресса отмечает, что подозрения в существовании более широкого заговора южан помогли разрушить планы Линкольна по относительно мягкому примирению.

Власть перешла к вице-президенту Эндрю Джонсону. Его взгляды на послевоенное восстановление привели к острому конфликту с республиканцами в Конгрессе, который завершился процедурой импичмента. Джонсон избежал отстранения от должности лишь благодаря одному голосу в Сенате. Реконструкция Юга превратилась в длительную борьбу за власть, права освобожденных рабов и будущее устройство США.

Почти через столетие, 22 ноября 1963 года, в Далласе раздались выстрелы. Джон Кеннеди ехал в открытом президентском автомобиле, когда был смертельно ранен. Полиция задержала Ли Харви Освальда, но через два дня его убил владелец ночного клуба Джек Руби. Это породило многочисленные версии о возможном заговоре, хотя комиссия Уоррена пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку.

Президентом стал Линдон Джонсон. Он воспользовался общественным потрясением после гибели Кеннеди и собственным опытом работы в Конгрессе, чтобы добиться принятия закона о гражданских правах 1964 года. Таким образом, смерть Кеннеди прервала его личное президентство, но в то же время придала дополнительную силу части начатых им реформ.

Еще одним результатом стало покушение на премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. 4 ноября 1995 года после митинга в Тель-Авиве под лозунгом "Да миру — нет насилию" его смертельно ранил израильский радикал Игаль Амир. Убийца выступал против Ословских соглашений и договоренностей с палестинцами.

Покушение не было единственной причиной срыва мирного процесса: ему мешали террористические акты, взаимное недоверие и политическая борьба. Однако смерть Рабина лишила страну лидера, обладавшего военным авторитетом и способного убеждать часть израильского общества идти на рискованные компромиссы.

Линкольна убили, когда он готовил страну к примирению, Кеннеди — в начале масштабных реформ, Рабина — во время попытки заключить исторический мир. Во всех трех случаях пуля поразила не только человека. Она открыла путь к борьбе за то, кому достанется его политическое наследие — преемникам, противникам или самому мифу о погибшем лидере.

Случайность, переписывающая историю

Покушения на политических лидеров редко сами по себе меняли ход истории — войны, кризисы и общественные конфликты назревали задолго до выстрелов и взрывов. Однако порой несколько секунд, ошибка водителя, сдвинутый портфель или неточный выстрел определяли, кто останется у власти и по какому пути пойдет государство.

Некоторых лидеров спасение только укрепляло, превращая неудавшийся покушение в доказательство их неуязвимости. Гибель других давала старт борьбе за наследие, меняла политический курс или становилась поводом для большой войны. Именно поэтому история покушений — это не только история нападавших и жертв, но и напоминание о том, насколько крупные события порой зависят от малейшей случайности.