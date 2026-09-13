Кто убил Тупака: как подозреваемый спустя 30 лет сам помог себе получить пожизненное

13 сентября исполняется 30 лет со дня смерти Тупака Шакура. Одно из самых громких убийств в истории музыки десятилетиями оставалось безнаказанным, пока следствию не помог сам участник нападения — годами он давал интервью, писал о той ночи в книге и фактически собирал доказательства против себя.

Когда 13 сентября 1996 года Тупак Шакур скончался в больнице Лас-Вегаса от ранений, полученных за шесть дней до этого, ему было всего 25 лет. Убийство одного из самых известных рэперов мира почти сразу обросло десятками версий — от войны между музыкальными лейблами и уличными группировками до заговоров с участием конкурентов и даже самой полиции. Однако годы шли, подозреваемые умирали, свидетели молчали, а перед судом так никто и не предстал.

Так продолжалось три десятилетия.

Только в августе 2026 года присяжные в Лас-Вегасе впервые вынесли обвинительный вердикт по делу о смерти Тупака. Виновным в убийстве первой степени признали бывшего лидера банды South Side Compton Crips Дуэйна Дэвиса, более известного как Keffe D. Следствие утверждало: именно он организовал нападение, передал оружие и вместе с другими мужчинами отправился на поиски Тупака той ночью. При этом Дэвис не был тем, кто непосредственно стрелял, а прокуратура до сих пор официально не установила личность стрелявшего.

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Но самое удивительное в этой истории — даже не то, что на вынесение первого приговора ушло 30 лет. А то, кто в конце концов помог следствию сдвинуть дело с мертвой точки.

Это был сам Keffe D.

На протяжении многих лет Дэвис рассказывал о ночи убийства следователям, авторам документальных фильмов, журналистам и ведущим подкастов. В 2019 году он также выпустил мемуары Compton Street Legend, в которых вновь описал события в Лас-Вегасе. Во время суда именно его собственные интервью, записи разговоров и отрывки из книги стали одной из главных частей доказательной базы обвинения.

Прокурор Бину Палал ещё в начале процесса почти идеально сформулировал парадокс этого дела: большинство людей, которые что-то знали об убийстве Тупака, годами не хотели говорить. Дэвис же оказался человеком, которому, по словам прокурора, было чрезвычайно сложно молчать. И именно от него самого присяжные должны были узнать, как, по версии обвинения, было организовано нападение.

Защита настаивала на обратном: Дэвис годами преувеличивал свою роль, приукрашивал историю ради денег и популярности, а часть его рассказов вообще была выдумкой. Тем не менее присяжным потребовалось около трёх часов, чтобы единогласно признать его виновным.

После вынесения приговора окружной прокурор округа Кларк Стив Вулфсон даже признал: сила дела заключалась прежде всего в самом Дэвисе — точнее, в том, что он годами не переставал говорить.

Таким образом, одна из главных загадок в истории хип-хопа в конце концов начала разгадываться не благодаря случайно найденной ДНК, новой технологии или неизвестному свидетелю, который спустя десятилетия решил заговорить. К старому делу следователей вернул человек, который сам сидел в Cadillac, из которого той ночью открыли огонь по BMW Тупака, — и который годами рассказывал об этом почти всем, кто был готов его слушать.

Но чтобы понять, почему этих слов оказалось недостаточно ещё в 1990-х и почему полиции понадобилось почти 30 лет, нужно вернуться к вечеру 7 сентября 1996 года — к боксерскому поединку Майка Тайсона, драке в MGM Grand и белому "Кадиллаку", который впоследствии оказался рядом с автомобилем Тупака.

Одна ночь в Лас-Вегасе: драка, Cadillac и несколько секунд стрельбы

Вечером 7 сентября 1996 года Тупак Шакур вместе с основателем Death Row Records Шугом Найтом пришёл в MGM Grand на бой Майка Тайсона против Брюса Селдона. После поединка в холле казино их компания встретила Орландо Андерсона — члена South Side Compton Crips и племянника Keffe D. Камеры наблюдения зафиксировали, как Тупак и люди из его окружения сбивают Андерсона с ног и избивают его.

Именно эта драка, как спустя годы докажет прокуратура, стала поводом для мести. После MGM Grand Тупак сел в черный BMW Найта. Компания направлялась в клуб 662, когда около 23:15 машина остановилась на красный свет недалеко от Лас-Вегас-Стрип. Рядом подъехал белый Cadillac.

Далее всё длилось всего несколько секунд. Из "Кадиллака" открыли огонь по "БМВ". По данным полиции, прозвучало около десятка выстрелов. Тупак получил четыре пулевых ранения, Найт был легко ранен, а "Кадиллак" скрылся.

Рэпера доставили в University Medical Center, где врачи, в частности, удалили ему правое легкое. Шесть дней он пробыл в больнице. 13 сентября Тупак скончался.

На первый взгляд, преступление произошло практически на глазах у десятков людей: рядом ехала колонна автомобилей, вокруг были туристы, а за несколько часов до стрельбы камеры казино зафиксировали конфликт, который мог объяснить мотив. Но именно здесь и начинается главный парадокс дела Тупака: следствие довольно быстро получило подсказки о том, кто мог стоять за нападением, но превратить их в доказательства не смогло.

Все знали, но никто не говорил

Следствие могло выйти на след убийц Тупака значительно раньше. Уже вскоре после стрельбы полиция Комптона получила информацию о причастности South Side Compton Crips и Орландо Андерсона. Калифорнийские правоохранители даже объясняли коллегам из Лас-Вегаса, что избиение Андерсона в MGM Grand могло стать прямым мотивом для мести. Однако сначала детективы в Вегасе не считали эту драку ключевой для дела.

В октябре 1996 года ситуация выглядела ещё более обнадёживающей: в ходе крупной полицейской операции в Комптоне были задержаны Андерсон и другие члены банды. Двое детективов из Лас-Вегаса прибыли на место, но самого Андерсона допрашивали всего около 20 минут, а других задержанных, которые потенциально могли знать о нападении, фактически не использовали в качестве источника информации. Позже калифорнийские следователи называли это упущенной возможностью.

Была и другая проблема — свидетели. Люди из окружения Тупака не спешили сотрудничать с полицией. Отчасти из-за недоверия: сразу после стрельбы правоохранители остановили машины Death Row и приказали людям выйти под прицелом, фактически с самого начала относясь к ним как к возможным подозреваемым.

А затем следствие начало терять людей, которые могли дать ответы. Один из ключевых очевидцев, рэпер Yafeu "Kadafi" Fula, который ехал в машине позади BMW Тупака и мог опознать водителя Cadillac, был убит в ноябре 1996 года. Орландо Андерсона застрелили в Комптоне в мае 1998 года — в ходе другого конфликта.

Так дело постепенно превратилось в классическое "cold case": у полиции были мотив, подозреваемые и немало косвенных зацепок, но не было главного — доказательств, с которыми можно было бы уверенно идти в суд.

И, возможно, на этом история могла бы закончиться навсегда. Если бы один из мужчин, которые были в том белом "Кадиллаке", спустя годы не начал сам всё подробнее рассказывать о том, что произошло той ночью.

Он начал говорить сам

Перелом наступил лишь спустя несколько лет. В 2008 году Дуэйн Дэвис подробно рассказал следователям об убийстве Тупака в рамках так называемого proffer agreement — соглашения, ограничивавшего возможность использовать его показания против него самого. Дэвис признал, что находился в белом "Кадиллаке", и рассказал об обстоятельствах нападения. Именно поэтому после этих показаний его сразу не арестовали.

Но впоследствии Дэвис сделал то, чего от него вряд ли ожидали следователи: начал повторять эту историю уже публично. В 2018 году он появился в документальном сериале BET Death Row Chronicles и заявил, что сидел в "Кадиллаке", из которого стреляли в Тупака. Имя стрелка он тогда назвать отказался, сославшись на "кодекс улиц".

Через год вышла его книга "Compton Street Legend". В ней Дэвис уже подробно описывал события той ночи и свою роль в них. Позже последовали новые интервью и подкасты. Фактически человек, которого десятилетиями не могли привлечь к ответственности, сам раз за разом возвращал нераскрытое убийство в поле общественного внимания.

В 2018 году полиция Лас-Вегаса подтвердила, что после новых заявлений Дэвиса вновь пересматривает дело Тупака. То, что когда-то было защищено соглашением со следствием, теперь он добровольно рассказывал перед камерой и описывал в книге.

И именно эти слова впоследствии обернулись против него.

Почему Keffe D годами говорил об убийстве — и оставался на свободе

После интервью, документальных фильмов и выхода мемуаров могло показаться, что арест Дуэйна Дэвиса — дело нескольких дней. Но между публичными признаниями и доказательствами, достаточными для суда, оставалась большая разница.

Часть ранних показаний Дэвиса была дана ещё в 2008 году в рамках специального соглашения с федеральными следователями, которое защищало его от прямого использования этих слов против него. К тому же полиции приходилось проверять рассказы человека, который годами изменял отдельные детали, а большинство других участников к тому моменту уже умерли.

В июле 2023 года правоохранительные органы провели обыск в доме жены Дэвиса в пригороде Лас-Вегаса. А 29 сентября большое жюри предъявило ему обвинение в убийстве Тупака — спустя 27 лет после стрельбы. Дэвис стал первым и единственным человеком, которому официально предъявили обвинение по этому делу.

Дело дошло до суда только в августе 2026 года. И стратегия защиты была почти парадоксальной: адвокат убеждал присяжных не верить самому Дэвису. По его словам, тот годами преувеличивал свою роль, придумывал подробности и делал из нераскрытого убийства часть собственного имиджа, чтобы продавать книги и привлекать внимание.

Прокуратура, напротив, снова и снова обращала внимание присяжных на его собственные слова. В ходе процесса прослушивались записи разговоров с правоохранителями, отрывки из интервью и фрагменты мемуаров. Обвинение не утверждало, что Дэвис сам стрелял в Тупака: по их версии, он организовал месть после избиения своего племянника, достал оружие и был одним из четырех мужчин в Cadillac. По законам Невады этого было достаточно для привлечения к ответственности за убийство.

31 августа 2026 года присяжным потребовалось менее трёх часов, чтобы вынести единогласный вердикт — виновен в убийстве первой степени с применением смертоносного оружия. Дэвис заявил, что будет обжаловать это решение. Ему грозит пожизненное заключение.

Спустя почти 30 лет после смерти Тупака дело наконец завершилось вынесением приговора — и не благодаря новым результатам ДНК-анализа или неизвестному свидетелю. Одним из главных доказательств стали слова человека, который десятилетиями сам рассказывал, как всё произошло.

Тупак остался величественнее собственной смерти

Спустя 30 лет после смерти Тупак Шакур давно перестал быть просто рэпером, застреленным в Лас-Вегасе. Его имя стало частью истории хип-хопа, а песни, интервью, стихи и образ человека, постоянно балансировавшего между уязвимостью и агрессией, продолжили жить независимо от обстоятельств его гибели.

Парадокс заключается в том, что одно из самых громких убийств в истории музыки десятилетиями затмевало самого убитого. О Тупаке спорили из-за версий, заговоров, банд и фамилий подозреваемых, хотя сам он за свою короткую жизнь успел сказать гораздо больше, чем оставило после себя уголовное дело.

Теперь, когда дело наконец дошло до обвинительного приговора, эта история впервые за долгое время может перестать быть лишь загадкой о том, кто сидел в белом "Кадиллаке".

Ведь Тупак умер в 25 лет, но спустя три десятилетия его по-прежнему слушают, цитируют и открывают заново. И, возможно, именно это оказалось самым важным ответом на вопрос, оставшийся после его смерти: убийцам удалось отнять у него жизнь, но не его голос.

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