Хто вбив Тупака: як підозрюваний через 30 років сам допоміг собі отримати довічне

13 вересня виповнюється 30 років від дня смерті Тупака Шакура. Одне з найгучніших убивств в історії музики десятиліттями залишалося без покарання, доки слідству не допоміг сам учасник нападу — роками він давав інтерв'ю, писав про ту ніч у книзі й фактично збирав докази проти себе.

Коли 13 вересня 1996 року Тупак Шакур помер у лікарні Лас-Вегаса від поранень, отриманих за шість днів до того, йому було лише 25 років. Убивство одного з найвідоміших реперів світу майже одразу обросло десятками версій — від війни між музичними лейблами та вуличними угрупованнями до змов за участю конкурентів і навіть самої поліції. Проте роки минали, підозрювані помирали, свідки мовчали, а перед судом так ніхто й не постав.

Так тривало три десятиліття.

Лише у серпні 2026 року присяжні в Лас-Вегасі вперше винесли обвинувальний вердикт у справі про смерть Тупака. Винним у вбивстві першого ступеня визнали колишнього лідера банди South Side Compton Crips Дуейна Девіса, більше відомого як Keffe D. Слідство стверджувало: саме він організував напад, передав зброю та разом з іншими чоловіками вирушив шукати Тупака тієї ночі. Водночас Девіс не був тим, хто безпосередньо стріляв, а прокуратура досі офіційно не встановила особу стрільця.

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Але найдивніше в цій історії навіть не те, що на перший вирок знадобилося 30 років. А те, хто зрештою допоміг слідству зрушити справу з мертвої точки.

Це був сам Keffe D.

Протягом років Девіс розповідав про ніч убивства слідчим, авторам документальних фільмів, журналістам і ведучим подкастів. У 2019 році він ще й випустив мемуари Compton Street Legend, де знову описав події у Лас-Вегасі. Під час суду саме його власні інтерв'ю, записи розмов та уривки з книжки стали однією з головних частин доказової бази обвинувачення.

Прокурор Біну Палал ще на початку процесу сформулював парадокс цієї справи майже ідеально: більшість людей, які щось знали про вбивство Тупака, роками не хотіли говорити. Девіс же виявився людиною, якій, за словами прокурора, було надзвичайно складно мовчати. І саме від нього самого присяжні мали дізнатися, як, за версією обвинувачення, був організований напад.

Захист наполягав на протилежному: Девіс роками перебільшував власну роль, прикрашав історію заради грошей і популярності, а частина його розповідей узагалі була вигадкою. Проте присяжним знадобилося близько трьох годин, щоб одностайно визнати його винним.

Після вироку окружний прокурор округу Кларк Стів Вулфсон навіть визнав: сила справи полягала передусім у самому Девісі — точніше, у тому, що він роками не припиняв говорити.

Тож одна з головних загадок в історії хіп-хопу зрештою почала розплутуватися не через випадково знайдену ДНК, нову технологію чи невідомого свідка, який через десятиліття вирішив заговорити. До старої справи слідчих повернув чоловік, який сам сидів у Cadillac, з якого тієї ночі відкрили вогонь по BMW Тупака, — і який роками розповідав про це майже всім, хто був готовий його слухати.

Але щоб зрозуміти, чому цих слів виявилося недостатньо ще у 1990-х і чому поліції знадобилося майже 30 років, треба повернутися до вечора 7 вересня 1996 року — до боксерського поєдинку Майка Тайсона, бійки в MGM Grand і білого Cadillac, який згодом з'явився поруч із автомобілем Тупака.

Одна ніч у Лас-Вегасі: бійка, Cadillac і кілька секунд стрілянини

Увечері 7 вересня 1996 року Тупак Шакур разом із засновником Death Row Records Шугом Найтом прийшов у MGM Grand на бій Майка Тайсона проти Брюса Селдона. Після поєдинку в холі казино їхня компанія зустріла Орландо Андерсона — члена South Side Compton Crips і племінника Keffe D. Камери спостереження зафіксували, як Тупак та люди з його оточення збивають Андерсона з ніг і б'ють його.

Саме ця бійка, як через роки доводитиме прокуратура, стала приводом для помсти. Після MGM Grand Тупак сів у чорний BMW Найта. Компанія прямувала до клубу 662, коли близько 23:15 машина зупинилася на червоне світло неподалік Лас-Вегас-Стріп. Поруч під'їхав білий Cadillac.

Далі все тривало лише кілька секунд. Із Cadillac відкрили вогонь по BMW. За даними поліції, пролунало близько десятка пострілів. Тупак отримав чотири кульові поранення, Найт був легко поранений, а Cadillac зник.

Репера доставили до University Medical Center, де лікарі, зокрема, видалили йому праву легеню. Шість днів він залишався в лікарні. 13 вересня Тупак помер.

На перший погляд, злочин стався майже на очах у десятків людей: поруч їхала колона автомобілів, навколо були туристи, а за кілька годин до стрілянини камери казино зафіксували конфлікт, який міг пояснити мотив. Та саме тут і починається головний парадокс справи Тупака: слідство досить швидко отримало підказки, хто міг стояти за нападом, але перетворити їх на докази не змогло.

Усі знали, але ніхто не говорив

Слідство могло вийти на слід убивць Тупака значно раніше. Уже невдовзі після стрілянини поліція Комптона отримувала інформацію про причетність South Side Compton Crips та Орландо Андерсона. Каліфорнійські правоохоронці навіть пояснювали колегам із Лас-Вегаса, що побиття Андерсона в MGM Grand могло бути прямим мотивом для помсти. Однак спочатку детективи у Вегасі не вважали цю бійку ключовою для справи.

У жовтні 1996 року ситуація виглядала ще перспективнішою: під час великої поліцейської операції в Комптоні затримали Андерсона та інших членів банди. Двоє детективів із Лас-Вегаса приїхали на місце, але самого Андерсона допитували лише близько 20 хвилин, а інших затриманих, які потенційно могли знати про напад, фактично не використали як джерело інформації. Пізніше каліфорнійські слідчі називали це втраченою можливістю.

Була й інша проблема — свідки. Люди з оточення Тупака не поспішали співпрацювати з поліцією. Частково через недовіру: одразу після стрілянини правоохоронці зупинили машини Death Row і наказали людям вийти під прицілом, фактично спочатку поводячись із ними як із можливими підозрюваними.

А потім слідство почало втрачати людей, які могли дати відповіді. Один із ключових очевидців, репер Yafeu "Kadafi" Fula, який їхав у машині позаду BMW Тупака і міг упізнати водія Cadillac, був убитий у листопаді 1996 року. Орландо Андерсона застрелили у Комптоні у травні 1998-го — в іншому конфлікті.

Так справа поступово перетворилася на класичний cold case: поліція мала мотив, підозрюваних і чимало непрямих зачіпок, але не мала головного — доказів, з якими можна було впевнено йти до суду.

І, можливо, на цьому історія могла б закінчитися назавжди. Якби один із чоловіків, які були в тому білому Cadillac, через роки не почав сам дедалі докладніше розповідати, що сталося тієї ночі.

Він почав говорити сам

Перелом настав лише через роки. У 2008 році Дуейн Девіс дав слідчим детальну розповідь про вбивство Тупака в межах так званої proffer agreement — угоди, яка обмежувала можливість використати його слова проти нього. Девіс визнав, що перебував у білому Cadillac, і розповів про обставини нападу. Саме тому після цих свідчень його одразу не заарештували.

Але згодом Девіс зробив те, чого від нього навряд чи очікували слідчі: почав повторювати цю історію вже публічно. У 2018 році він з'явився в документальному серіалі BET Death Row Chronicles і заявив, що сидів у Cadillac, з якого стріляли в Тупака. Ім'я стрільця він тоді назвати відмовився, пославшись на "кодекс вулиць".

Через рік вийшла його книга Compton Street Legend. У ній Девіс уже докладно описував події тієї ночі та власну роль у них. Пізніше були нові інтерв'ю та подкасти. Фактично людина, яку десятиліттями не могли притягнути до відповідальності, сама раз по раз повертала нерозкрите вбивство в публічний простір.

У 2018 році поліція Лас-Вегаса підтвердила, що після нових заяв Девіса знову переглядає справу Тупака. Те, що колись було захищено домовленістю зі слідством, тепер він добровільно розповідав на камеру й друкував у книзі.

І саме ці слова згодом обернулися проти нього.

Чому Keffe D роками говорив про вбивство — і залишався на волі

Після інтерв’ю, документальних фільмів і виходу мемуарів могло здатися, що арешт Дуейна Девіса — питання кількох днів. Але між публічними зізнаннями та доказами, яких достатньо для суду, залишалася велика різниця.

Частина ранніх свідчень Девіса була дана ще у 2008 році в межах спеціальної угоди з федеральними слідчими, яка захищала його від прямого використання цих слів проти нього. До того ж поліції доводилося перевіряти розповіді людини, яка роками змінювала окремі деталі, а більшість інших учасників на той момент уже померли.

У липні 2023 року правоохоронці провели обшук у будинку дружини Девіса в передмісті Лас-Вегаса. А 29 вересня велике журі висунуло йому обвинувачення у вбивстві Тупака — через 27 років після стрілянини. Девіс став першою і єдиною людиною, якій офіційно пред'явили обвинувачення у цій справі.

До суду справа дійшла лише у серпні 2026 року. І стратегія захисту була майже парадоксальною: адвокат переконував присяжних не вірити самому Девісу. За його словами, той роками перебільшував свою роль, вигадував подробиці та робив із нерозкритого вбивства частину власного образу, щоб продавати книги й привертати увагу.

Прокуратура, навпаки, раз по раз повертала присяжних до його власних слів. Під час процесу звучали записи розмов із правоохоронцями, уривки інтерв'ю та фрагменти мемуарів. Обвинувачення не стверджувало, що Девіс сам стріляв у Тупака: за їхньою версією, він організував помсту після побиття свого племінника, дістав зброю і був одним із чотирьох чоловіків у Cadillac. За законами Невади цього було достатньо для відповідальності за вбивство.

31 серпня 2026 року присяжним знадобилося менше трьох годин, щоб винести одностайний вердикт — винен у вбивстві першого ступеня із застосуванням смертельної зброї. Девіс заявив, що оскаржуватиме рішення. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Майже через 30 років після смерті Тупака справу зрештою довели до вироку не завдяки новій ДНК чи невідомому очевидцю. Одним із головних доказів стали слова людини, яка десятиліттями сама розповідала, як усе відбулося.

Тупак залишився більшим за власну смерть

За 30 років після смерті Тупак Шакур давно перестав бути лише репером, якого застрелили у Лас-Вегасі. Його ім'я стало частиною історії хіп-хопу, а пісні, інтерв'ю, вірші й образ людини, яка постійно балансувала між вразливістю та агресією, продовжили жити окремо від обставин його загибелі.

Парадокс у тому, що одне з найгучніших убивств у музичній історії десятиліттями затьмарювало людину, яку вбили. Про Тупака сперечалися через версії, змови, банди й прізвища підозрюваних, хоча сам він за своє коротке життя встиг сказати значно більше, ніж залишила по собі кримінальна справа.

Тепер, коли справа нарешті дійшла до обвинувального вироку, ця історія вперше за довгий час може перестати бути лише загадкою про те, хто сидів у білому Cadillac.

Бо Тупак помер у 25 років, але через три десятиліття його досі слухають, цитують і відкривають заново. І, можливо, саме це виявилося найважливішою відповіддю на питання, що залишилося після його смерті: убивцям вдалося забрати його життя, але не його голос.

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