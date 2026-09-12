Без Google, врача и доставки: выживет ли современный человек на острове Робинзона Крузо

Уже более трёх веков Робинзон Крузо остаётся символом человека, способного выжить практически без ничего. Но справился бы с таким испытанием человек 2026 года — со смартфоном в кармане, но без связи, магазина, врача и Google? Фокус разобрался, что на самом деле нужно для выживания на необитаемом острове, когда мозг и тело начинают подводить, и у кого было бы больше шансов — у героя Даниэля Дефо или у современного горожанина.

Представим себе простую ситуацию. Человек просыпается на берегу незнакомого острова. Связи нет. Интернета нет. Магазина, врача, доставки воды — тоже нет. Телефон ещё работает, но сеть не ловит, а заряда хватит максимум на несколько дней.

Именно в таких условиях более трёх веков назад Даниэль Дефо оставил своего самого известного героя — Робинзона Крузо. Роман вышел в 1719 году, но его главный эксперимент до сих пор звучит удивительно современно: что останется от человека, если лишить его цивилизации?

Сегодня этот вопрос даже интереснее, чем во времена Дефо. Мы можем за считанные секунды найти видео о том, как разжечь огонь, очистить воду или построить укрытие. Но большинство из нас ищет эти знания именно тогда, когда они нужны. А что будет, если Google вдруг исчезнет вместе с интернетом?

Видео дня

"Фокус" решил выяснить, сколько продержался бы обычный современный человек в условиях Робинзона Крузо — и что стало бы для него самой большой опасностью: голод, жажда, травма, собственные ошибки или одиночество.

Но сначала стоит развеять один из главных мифов о Робинзоне. Он выживал не голыми руками.

После кораблекрушения Крузо снова и снова возвращался на судно и вытаскивал на берег всё полезное: еду, столярные инструменты, одежду, ружья, порох, топоры, гвозди, верёвки и паруса. Именно из паруса он впоследствии сделал палатку. Оригинал романа показывает: корабль фактически стал для него огромным складом аварийного снаряжения.

Поэтому справедливее спросить не о том, способен ли современный человек "выжить голым в джунглях", а о том, сумеет ли он воспользоваться примерно теми же возможностями, что были у Крузо?

Первые 24 часа: еда — далеко не главная проблема

Кино приучило нас к простой схеме: человек попадает на необитаемый остров — и почти сразу начинает ловить рыбу и искать кокосы.

На самом деле сначала нужно понять, есть ли травмы, найти безопасное место, укрыться от жары или холода и решить вопрос с питьевой водой. При этом то, что вокруг море, вовсе не означает, что вода есть.

Американское общество Wilderness Medical Society разработало клинические рекомендации для ситуаций, когда люди остаются без гарантированно безопасной воды. Специалисты подчеркивают: даже прозрачная вода может содержать опасные микроорганизмы, поэтому её происхождение и очистка имеют решающее значение. Рекомендации были обновлены в 2024 году.

А к этому добавляются страх, бессонная ночь, физический труд, отсутствие привычной еды и десятки решений, которые приходится принимать, не имея права на ошибку.

Исследователи Каролинского института проверяли это в ходе реального гражданского курса выживания. Участников эксперимента оставляли без еды до 66 часов, а в другом сценарии — без сна до 50 часов. В обоих случаях ухудшалось внимание, а после длительного недосыпания — также память и пространственное мышление.

То есть физические силы у человека ещё могут сохраняться, а способность принимать правильные решения уже начинает ухудшаться.

А на острове одна такая ошибка может обойтись слишком дорого.

Три суток на острове: когда собственный мозг начинает подводить

Первую ночь современный Робинзон, скорее всего, почти не будет спать. На следующий день нужно будет носить воду, устраивать укрытие, искать еду и исследовать местность. Затем наступает вторая ночь. И третья.

Реальные полевые исследования показывают, что эффект накапливается.

В 2023 году исследователи наблюдали за 58 финскими военнослужащими в ходе 20-дневных зимних учений. К концу скорость выполнения теста на устойчивое внимание снизилась примерно на 27%, результаты теста на логическое мышление — на 21%, а теста на зрительное восприятие — на 14%.

В ходе другого американского эксперимента военные в течение 53 часов интенсивных учений спали в среднем всего около трёх часов. Исследователи зафиксировали ухудшение бдительности, скорости реакции, внимания, памяти и способности к логическому мышлению.

Остров, конечно, не военные учения. Но факторы схожи: человек недосыпает, мало ест, нервничает, много двигается, мерзнет или перегревается.

К этому добавляется стресс. Во время тренировок по системе SERE — американской системе подготовки к выживанию, избеганию захвата, сопротивлению и побегу — у части участников в ходе особо напряжённых сценариев возникала реакция "freeze": фактическое оцепенение, когда человек не может нормально действовать.

Поэтому пережить первые трое суток — это ещё не значит научиться выживать. Настоящая проблема начинается тогда, когда приходится каждый день отвечать на два простых вопроса: где взять воду и что поесть?

Вода: вокруг море, а пить нечего

На необитаемом острове существует злая ирония: воды может быть сколько угодно — но почти вся она непригодна для питья.

Морская вода не избавит от жажды: организму придётся выводить избыток соли, теряя при этом ещё больше воды. Поэтому придётся искать дождь, родник или ручей.

И даже найденная пресная вода не обязательно безопасна. Wilderness Medical Society предупреждает о бактериях, вирусах и простейших, а американские Центры по контролю и профилактике заболеваний подчеркивают: даже чистый на вид ручей может быть опасен. Один из самых надежных способов обеззараживания — кипячение.

И здесь возникает весьма актуальный парадокс. Человек может выбраться на берег со смартфоном стоимостью тысячу долларов — и не иметь ни одной ёмкости, в которой можно вскипятить литр воды.

При этом воду нужно не просто найти один раз. Её придётся каждый день добывать, очищать, переносить и хранить.

На экране герой находит ручей — и тема, казалось бы, исчерпана. В реальной жизни она только начинается.

Еда: способен ли современный человек прокормить себя без магазина

С едой ситуация ещё сложнее. Мало того, что её нужно найти — ещё и распознать, поймать, обработать или вырастить, причём не затратив при этом больше энергии, чем получишь.

В ходе полевых тренировок американских сил специальных операций исследователи зафиксировали средние энергозатраты примерно в 4600 ккал в сутки, тогда как участники получали с пищей около 2400 ккал. Исследование показывает, насколько быстро тяжелый физический труд может привести к серьезному энергетическому дефициту.

Наш Робинзон — не военный, но он тоже будет носить воду, рубить дрова, добывать пищу, бродить по острову и ремонтировать укрытие.

А теперь представим себе обычного горожанина у моря. Есть рыба, есть моллюски, могут быть плоды, птичьи яйца или мелкие животные. Но сколько людей действительно умеют сделать крючок, поставить ловушку, правильно обработать добычу или безошибочно отличить съедобное растение от опасного?

Сам Робинзон тоже не переходит за один день от корабельных запасов к собственной ферме. Он выращивает ячмень и рис, ошибается с сезоном, тратит недели на возведение заборов, а затем годами разводит стадо коз.

Когда порох начинает заканчиваться, Крузо ставит ловушки, приручает козлят и строит ограду. Через полтора года его стадо насчитывает примерно двенадцать животных, а ещё через два — более сорока.

То есть Робинзон выжил не потому, что однажды научился ловить рыбу. Он фактически создал небольшое хозяйство.

Для современного человека главной проблемой может стать именно отсутствие навыка превратить доступную пищу в стабильный ресурс.

Получается замкнутый круг: чтобы получить еду, нужно работать. Чтобы работать, нужно есть.

Огонь, смартфон и одиночество: что останется, когда закончатся запасы

Даже если современный Робинзон решил проблему с водой и едой, ему ещё предстоит превратить временное выживание в полноценную жизнь.

Для этого нужны огонь, укрытие и инструменты. И именно здесь человек XVIII века мог иметь перед нами неочевидное преимущество. Крузо пользуется топорами, пилами и ножами, строит заборы, сушит продукты, обрабатывает землю. Для человека его эпохи повседневный ручной труд был гораздо более привычным.

Сегодня мы можем за несколько секунд найти видео о том, как разжечь огонь без спичек. Но на острове инструкция может остаться в телефоне, а заряд — нет.

Без сети смартфон всё ещё сможет работать в режиме GPS, компаса, фонарика, камеры или загруженных справочников. Но если нет солнечной панели или другого источника питания, через несколько дней главный символ нашего технологического превосходства превратится в кусок стекла.

А дальше остаётся ещё одна проблема — другие люди. Точнее, их отсутствие.

В научной литературе существует понятие ICE — isolated, confined and extreme environments, то есть изолированные, замкнутые и экстремальные среды. К ним относятся, в частности, антарктические станции, которые используются также для изучения психологии длительных космических миссий.

Наблюдения показывают, что со временем могут усугубляться проблемы со сном, раздражительность, подавленное настроение и трудности с концентрацией. И это у людей, у которых всё же есть коллеги, связь с внешним миром и которые знают, когда миссия завершится.

У Робинзона нет даже этого.

Поэтому самое тяжёлое испытание острова может начаться именно тогда, когда человек уже научился физически выживать на нём.

Робинзон против человека 2026 года: у кого больше шансов

Так у кого же, в конечном счёте, было бы больше шансов?

Современный человек обладает знаниями об инфекциях и очистке воды, медицине, навигации, современных материалах и технологиях. Один хорошо укомплектованный рюкзак кардинально изменил бы правила игры.

Но если убрать снаряжение, преимущество уже не столь очевидно.

Крузо умел обращаться с инструментами, чинить вещи, выращивать еду и планировать жизнь на месяц вперёд. Современный человек знает гораздо больше — но привык получать нужные знания именно тогда, когда они понадобились: из телефона, от врача, мастера или поисковика.

За три столетия мы не стали слабее. Цивилизация просто избавила нас от необходимости ежедневно доказывать, что мы способны выжить самостоятельно.

И, возможно, именно поэтому роман Дефо по-прежнему актуален. Речь в нём идёт не столько о необитаемом острове.

А о том, сколько останется от современного человека, если однажды убрать всё, что обычно делает за него жизнь.