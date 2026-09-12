Без Google, лікаря і доставки: чи виживе сучасна людина на острові Робінзона Крузо

Понад три століття Робінзон Крузо залишається символом людини, яка здатна вижити майже без нічого. Але чи впоралася б із таким випробуванням людина 2026 року — зі смартфоном у кишені, але без зв'язку, магазину, лікаря й Google? Фокус розібрався, що насправді потрібно для виживання на безлюдному острові, коли починають підводити мозок і тіло та хто мав би більше шансів — герой Даніеля Дефо чи сучасний містянин.

Уявімо просту ситуацію. Людина прокидається на березі незнайомого острова. Зв'язку немає. Інтернету немає. Магазину, лікаря, доставки води — теж. Телефон ще працює, але мережі не ловить, а заряду вистачить максимум на кілька днів.

Саме в таких умовах понад три століття тому Даніель Дефо залишив свого найвідомішого героя — Робінзона Крузо. Роман вийшов у 1719 році, але його головний експеримент досі звучить напрочуд сучасно: що залишиться від людини, якщо забрати в неї цивілізацію?

Сьогодні це питання навіть цікавіше, ніж за часів Дефо. Ми можемо за секунди знайти відео про те, як розпалити вогонь, очистити воду чи побудувати укриття. Але більшість із нас шукає ці знання саме тоді, коли вони потрібні. А що буде, якщо Google раптом зникне разом зі зв'язком?

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Фокус вирішив розібратися, скільки протрималася б звичайна сучасна людина в умовах Робінзона Крузо — і що стало б для неї найбільшою небезпекою: голод, спрага, травма, власні помилки чи самотність.

Але спочатку варто зруйнувати один із головних міфів про Робінзона. Він виживав не з голими руками.

Після кораблетрощі Крузо раз по раз повертався на судно і перетягував на берег усе корисне: їжу, інструменти теслі, одяг, рушниці, порох, сокири, цвяхи, мотузки та вітрила. Саме з вітрила він згодом зробив намет. Оригінал роману показує: корабель фактично став для нього величезним складом аварійного спорядження.

Тож справедливіше запитати не чи здатна сучасна людина "вижити голою в джунглях", а чи зуміє вона скористатися приблизно тими самими можливостями, які мав Крузо?

Перші 24 години: їжа — далеко не головна проблема

Кіно привчило нас до простої схеми: людина потрапляє на безлюдний острів — і майже одразу починає ловити рибу та шукати кокоси.

У реальності спочатку потрібно зрозуміти, чи є травми, знайти безпечне місце, захиститися від спеки або холоду і вирішити проблему питної води. Причому море навколо зовсім не означає, що вода є.

Американська Wilderness Medical Society розробила клінічні рекомендації для ситуацій, коли люди залишаються без гарантовано безпечної води. Фахівці наголошують: навіть прозора вода може містити небезпечні мікроорганізми, тому її походження та очищення мають критичне значення. Рекомендації оновили у 2024 році.

А далі додаються страх, безсонна ніч, фізична робота, відсутність звичної їжі й десятки рішень, які треба приймати без права на помилку.

Дослідники Каролінського інституту перевіряли це під час реального цивільного курсу виживання. Учасників експерименту залишали без їжі до 66 годин, а в іншому сценарії — без сну до 50 годин. В обох випадках погіршувалася увага, а після тривалого недосипання — також пам'ять і просторове мислення.

Тобто фізичні сили в людини ще можуть залишатися, а здатність приймати правильні рішення вже починає погіршуватися.

І на острові одна така помилка може коштувати надто дорого.

Три доби на острові: коли починає підводити власний мозок

Першу ніч сучасний Робінзон, найімовірніше, майже не спатиме. Наступного дня треба носити воду, облаштовувати укриття, шукати їжу й досліджувати місцевість. Потім настає друга ніч. І третя.

Реальні польові дослідження показують, що ефект накопичується.

У 2023 році дослідники спостерігали за 58 фінськими військовими протягом 20-денних зимових навчань. Наприкінці швидкість виконання тесту на стійку увагу впала приблизно на 27%, результати тесту на логічне мислення — на 21%, а зорового сприйняття — на 14%.

Під час іншого американського експерименту військові протягом 53 годин інтенсивних навчань спали в середньому лише близько трьох годин. Дослідники зафіксували погіршення пильності, швидкості реакції, уваги, пам'яті та здатності міркувати.

Острів, звісно, не військові навчання. Але фактори схожі: людина недосипає, мало їсть, нервує, багато рухається, мерзне або перегрівається.

До цього додається стрес. Під час тренувань SERE — американської системи підготовки до виживання, уникнення захоплення, опору й втечі — у частини учасників під час особливо напружених сценаріїв виникала реакція "freeze": фактичне заціпеніння, коли людина не може нормально діяти.

Тому пережити перші три доби — ще не означає навчитися виживати. Справжня проблема починається тоді, коли треба щодня відповідати на два прості питання: де взяти воду і що з'їсти?

Вода: море навколо, а пити нічого

На безлюдному острові є зла іронія: води може бути скільки завгодно — але майже вся вона непридатна для пиття.

Морська вода не врятує від спраги: організму доведеться виводити надлишок солі, втрачаючи ще більше води. Тож доведеться шукати дощ, джерело або струмок.

І навіть знайдена прісна вода не обов'язково безпечна. Wilderness Medical Society попереджає про бактерії, віруси та найпростіші, а американські Центри з контролю і профілактики захворювань наголошують: навіть чистий на вигляд струмок може бути небезпечним. Один із найнадійніших способів знезараження — кип'ятіння.

І тут виникає дуже сучасний парадокс. Людина може вибратися на берег зі смартфоном вартістю тисячу доларів — і не мати жодної ємності, в якій можна закип'ятити літр води.

Причому воду треба не просто знайти один раз. Її доведеться щодня добувати, очищати, переносити та зберігати.

На екрані герой знаходить струмок — і тема ніби закрита. У реальному житті вона тільки починається.

Їжа: чи здатна сучасна людина прогодувати себе без магазину

З їжею ситуація ще складніша. Її мало знайти — треба впізнати, упіймати, обробити або виростити й при цьому не витратити більше енергії, ніж отримаєш.

Під час польових тренувань американських сил спеціальних операцій дослідники зафіксували середні енерговитрати приблизно 4600 ккал на добу, тоді як учасники отримували з їжею близько 2400 ккал. Дослідження показує, наскільки швидко важка фізична робота може створити серйозний енергетичний дефіцит.

Наш Робінзон не військовий, але він теж носитиме воду, рубатиме дерево, шукатиме їжу, ходитиме островом і ремонтуватиме укриття.

А тепер уявімо звичайного містянина перед морем. Риба є, молюски є, можуть бути плоди, яйця птахів або дрібні тварини. Але скільки людей справді вміють зробити гачок, поставити пастку, правильно обробити здобич або безпомилково відрізнити їстівну рослину від небезпечної?

Сам Робінзон теж не переходить за один день від корабельних запасів до власної ферми. Він вирощує ячмінь і рис, помиляється із сезоном, витрачає тижні на огорожі, а потім роками створює стадо кіз.

Коли порох починає закінчуватися, Крузо ставить пастки, приручає козенят і будує огорожу. Через півтора року його стадо налічує приблизно дванадцять тварин, а ще через два — понад сорок.

Тобто Робінзон вижив не тому, що одного разу навчився ловити рибу. Він фактично побудував маленьке господарство.

У сучасної людини головною проблемою може стати саме відсутність навички перетворити їжу навколо на стабільний ресурс.

Виходить замкнене коло: щоб отримати їжу, треба працювати. Щоб працювати, треба їсти.

Вогонь, смартфон і самотність: що залишиться, коли закінчаться запаси

Навіть якщо сучасний Робінзон розв'язав питання з водою та їжею, йому ще треба перетворити тимчасове виживання на життя.

Для цього потрібні вогонь, укриття й інструменти. І саме тут людина XVIII століття могла мати перед нами неочевидну перевагу. Крузо користується сокирами, пилками й ножами, будує огорожі, сушить продукти, обробляє землю. Для людини його епохи щоденна ручна праця була значно звичнішою.

Сьогодні ми можемо за кілька секунд знайти відео про те, як розпалити вогонь без сірників. Але на острові інструкція може залишитися в телефоні, а заряд — ні.

Без мережі смартфон ще дасть GPS, компас, ліхтарик, камеру або завантажені довідники. Та якщо немає сонячної панелі чи іншого джерела живлення, за кілька днів головний символ нашої технологічної переваги перетвориться на шматок скла.

А далі залишається ще одна проблема — інші люди. Точніше, їхня відсутність.

У науковій літературі існує поняття ICE — isolated, confined and extreme environments, тобто ізольовані, замкнені та екстремальні середовища. До них належать, зокрема, антарктичні станції, які використовують і для вивчення психології тривалих космічних місій.

Спостереження показують, що з часом можуть посилюватися проблеми зі сном, дратівливість, пригнічений настрій і труднощі з концентрацією. І це у людей, які все ж мають колег, зв'язок із зовнішнім світом і знають, коли місія завершиться.

У Робінзона немає навіть цього.

Тож найважче випробування острова може початися саме тоді, коли людина вже навчилася фізично на ньому виживати.

Робінзон проти людини 2026 року: хто має більше шансів

То хто зрештою мав би більше шансів?

У сучасної людини є знання про інфекції та очищення води, медицина, навігація, сучасні матеріали й технології. Один добре укомплектований рюкзак різко змінив би правила гри.

Але якщо забрати спорядження, перевага вже не така очевидна.

Крузо вмів користуватися інструментами, лагодити речі, вирощувати їжу й планувати життя на місяці вперед. Сучасна людина знає значно більше — але звикла отримувати потрібні знання саме тоді, коли вони знадобилися: з телефона, від лікаря, майстра або пошуковика.

За три століття ми не стали слабшими. Цивілізація просто позбавила нас необхідності щодня доводити, що ми здатні вижити самі.

І, можливо, саме тому роман Дефо досі працює. Питання в ньому не стільки про безлюдний острів.

А про те, скільки від сучасної людини залишиться, якщо одного дня забрати все, що зазвичай робить життя за неї.