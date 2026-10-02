Украина просит деньги на войну, Брюссель требует объяснений: почему зависли 27 млрд евро

Украина запросила у ЕС ускорение траншей на 27 млрд евро — и получила паузу вместо мгновенного согласия. Bloomberg назвал это отказом, но эксперты призывают не спешить с выводами: речь не о новых деньгах, а о пересмотре графика уже утверждённых 90 млрд. Экономисты объясняют Фокусу, почему дефицит до конца года достигает 30 млрд, что будет с финансированием в 2027-м и при чём тут реформы.

ЕС отказался ускорить выплаты по кредиту Украине, которая попросила дополнительные 27 миллиардов евро для покрытия дефицита военного бюджета, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС переворачивает страницы по дефициту Украины в 27 миллиардов евро, заявляя, что все потребности покрыты", — сообщает издание.

Такое решение ЕС стало следствием неожиданного заявления Киева, сделанного летом, о дополнительном дефиците финансирования в размере 27 млрд евро (30,4 млрд долларов) из-за роста расходов на войну. Украина обратилась к Брюсселю с просьбой ускорить предоставление средств в рамках кредитного пакета на 90 млрд евро, рассчитанного на поддержку страны до конца 2027 года.

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В совместном заявлении Европейской комиссии и Украины, обнародованном 1 октября, было указано: "Мы определили ресурсы для покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины на 2026 год". Также "мы подтвердили шаги, необходимые для обеспечения своевременного предоставления этих средств": как пишет иноСМИ, это даёт понять, что ЕС продолжает настаивать на прогрессе в реформах.

По словам собеседников Bloomberg, ЕС поставил под сомнение некоторые цифры, приведённые украинской стороной, и заявил, что досрочное выделение кредитных средств только создаст новую проблему на 2027 год. А дополнительное финансирование должны предоставить и другие партнёры, в частности Канада, Норвегия и Япония. Кредит от ЕС должен был покрывать только две трети потребностей Украины, тогда как остальные должны были обеспечить другие партнёры.

Согласно заявлению, 45 млрд евро по кредиту, предусмотренному на следующий год, будут выделены "оперативно", но не раньше начала года. В то же время начнётся работа по "определению дополнительных бюджетных и оборонных потребностей".

И это при том, что Международный валютный фонд оценил: в следующем году Киев столкнётся с дефицитом финансирования в размере от 30 до 35 млрд долларов.

Накануне французская Le Monde написала, что Украина запросила у ЕС дополнительные 69 млрд евро на 2027 год, несмотря на уже предусмотренные 90 млрд евро финансирования на 2026–2027 годы. По данным издания, в Брюсселе с осторожностью относятся к новым финансовым запросам Киева на фоне подготовки многолетнего бюджета Евросоюза.

Европейские дипломаты отмечают, что Украина пока не использовала около 15 млрд евро из последнего транша, а дальнейшее предоставление помощи связывается с выполнением реформ, необходимых для продолжения интеграции страны в ЕС.

Дополнительные деньги мы можем не получить

Как отмечает экономист Олег Устенко, неполучение дополнительных средств — это серьёзно, потому что мы в состоянии войны. И фактически всё, что мы собираем в экономике в виде налогов, идёт в сектор безопасности, обороны и социалки — практически ничего не остаётся. Все остальные программы полностью зависят от финансирования, которое мы получаем от партнёров. Не обязательно европейских, но в основном европейских.

"До конца года мы должны были получить 51 млрд долларов — на финансирование дефицита госбюджета, ну и частично на армию. По факту получили на сегодняшний день, с учётом того, что было подтверждено буквально неделю назад, с начала сентября — чуть больше 20 млрд. Получается, что дефицит до конца года остаётся на уровне около 30 млрд. Это колоссальный дефицит, который надо как-то финансировать", — рассказывает Фокусу эксперт.

Это из того, что было договорено, мы, по словам экономиста, ещё увеличили эту сумму, так как нам нужны были деньги для сектора безопасности и обороны, о чём президент говорил. Но эти деньги тоже оказались в подвешенном состоянии.

"В моём понимании, как только закончится этот бюджетный год, получить эти деньги будет нельзя. Это не то что все эти деньги перенесутся на следующий год — большая часть может просто уйти, потому что у них начинается новый бюджетный год. Поэтому надо было бы спешить с получением", — подчёркивает Устенко.

В европейских странах, как объясняет эксперт, идёт рассмотрение бюджета на следующий год. Это очень серьёзный для нас вызов. Следующий год у многих — пик политических циклов. На пике политических циклов выделять для нас дополнительные средства они не смогут.

"Я сильно сомневаюсь, что мы получим дополнительные деньги, которые запросили. Под вопросом и то финансирование, которое для нас уже было предусмотрено. Деньги, которые идут в Украину по подписанным соглашениям, не пропадут — их теоретически можно получить и в следующем году. Но средства, прописанные в бюджетах отдельных европейских стран, могут просто исчезнуть. Они нам помогают, но для нас эти деньги могут пропасть. В следующем году я не верю, что мы сможем получить всю ту сумму, которую затребовали. То, на что мы реально можем рассчитывать, — это в рамках договорённостей, которые были: 90 млрд плюс 30 млрд дополнительно. То есть потенциально 120 млрд евро на два года", — считает Устенко.

Из 120 млрд евро мы должны были получить 45 в этом году. Остальное — 90 плюс 45 — в следующем. На деле всё разделилось пополам: часть на 2026-й, часть на 2027-й. То есть в 2026-м мы должны были получить 45 плюс 15, и в 2027-м — тоже 45 плюс 15, обращает внимание эксперт и подчёркивает, что речь не всегда идёт о живых деньгах. Речь о том, что из 45 млрд, которые в этом году даже изначально были выделены нам, 30 млрд шло на покупку для нас вооружений самими европейцами.

"Должно было зайти 15 млрд евро на финансирование социального сектора и столько же на финансирование бюджетного сектора. Не сектора безопасности и обороны. А все остальные 30 млрд евро — на покупку вооружения. Потом, когда выделили дополнительно ещё 30 млрд евро, вот которые пополам разделяются на 26-й и на 27-й год, получается по 15 млрд дополнительно. Они тоже шли на сектор безопасности и обороны. Но там была чуть другая история. Часть из этих средств можно было использовать на покупку вооружения, которое произведено украинскими компаниями внутри нашей собственной страны. Подвисла часть денег, которые должны были идти на закупку вооружения в Украине", — подчёркивает Устенко.

В любом случае, думать о том, что нам дадут деньги в полном объёме из-за того, что мы делаем всё, что обещали, было бы неправильно, считает экономист. По его мнению, часть из этих денег нам дадут, но большую часть не дадут. Можно сказать, что мы их потеряли.

"Надо делать то, что мы обещали. У нас явные неполадки в системе закупок. Европейцы говорят: сначала решите свои проблемы, а потом тратьте наши деньги. У них чёткий алгоритм: реформа правовой системы, реформа закупок, структурные реформы. Сделаете — получите деньги. Они хотят эффективного использования, а не просто раздать. Вопрос — успеем ли мы это сделать до конца года. В противном случае полностью эти деньги мы не получим. И тогда встанет вопрос о наших собственных финансах", — резюмирует Устенко.

ЕС не отказалась финансировать Украину, она взяла паузу

По этому графику суммарно за два года, 2026–2027, Украина получает выделенные 90 млрд евро. 27 млрд — это то, что сейчас украинская власть запросила, чтобы не увеличивать сумму 90 миллиардов, а ускорить транши из этого графика, чтобы Украина получила больше денег сейчас, потому что именно сейчас стоимость войны выросла, отмечает экономист Андрей Новак.

"Никакого отказа ЕС финансировать Украину нет. Никакого запроса от Украины увеличить помощь с 90 млрд на большую сумму нет. Есть лишь просьба ускорить предоставление траншей из этой утверждённой суммы на два года — ускорить до сегодняшнего момента, потому что именно сейчас нам больше нужно денег: война и её последствия подорожали", — подчёркивает в комментарии Фокусу эксперт.

Пока что ЕС сразу от этой просьбы Украины якобы отказался, но на самом деле не дал согласие сразу по первому запросу ускорить график. И это вполне логично. Во-первых, везде в мире деньги считают. Во-вторых, в цивилизованном мире деньги жёстко учитываются, поэтому никто не разбрасывается не только миллиардами евро, но даже сотнями миллионов и миллионом — все средства строго учтены.

Любой бюджет — страны или объединения стран, как ЕС, — согласуется всеми членами. И только потом средства предоставляются по утверждённым программам и графикам под жёстким контролем. Так работает процедура помощи Украине.

"Первое, к чему нам надо привыкнуть, — к жёсткой учётности средств. И поэтому даже в условиях войны, когда все понимают, что оперативная ситуация меняется каждый день, тем более каждый месяц, квартал, полугодие или год, бюджеты объединения многих стран не могут меняться быстро и не могут быстро пересматриваться. Поэтому неудивительно, что на первый запрос Украины изменить график предоставления траншей по принятой программе 90 млрд на два года ЕС сразу не дал согласия. Им нужно, как минимум, снова всем членам ЕС пересмотреть этот график и изменить его так, как запросила Украина. Поэтому даже теоретически не могло быть мгновенного положительного ответа на такой запрос", — констатирует Новак.

Как подчёркивает эксперт, нужно дождаться окончательного решения. Время ещё есть.

В ЕС не понимают, зачем Украине нужны дополнительные миллиарды

По мнению политолога Руслана Бортниак, нужно подождать разъяснений — официальной информации, так как окончательного решения ещё нет.

"Я общаюсь с европейскими экспертами, я вижу, что они не совсем понимают, почему они должны выделять 27 млрд евро, и тут явно будут определённые проблемы, но говорить о том, что нам отказали, мне кажется, ещё рановато. Надо подождать дополнительных разъяснений, официального заявления от Европейской комиссии", — сказал Фокусу политолог.

При этом, по словам эксперта, эти 27 млрд евро — дополнительные деньги, зимний пакет, которые нам нужны в большей мере уже с января-февраля следующего года. Они уже запланированы в бюджете на следующий год. Но для того чтобы их получить, нужно принять изменения в нормативно-правовые акты, которые готовит правительство. Если эти изменения не принять, то будут реальные проблемы. Тогда уже денег не будет хватать в этом году.

"Мы видим этот дефицит, который сейчас сформировался, — прекращение выплат местным бюджетам, сокращение многих социальных программ. Это результат того, что как раз этот пакет, который уже включён в бюджет Украины, не поступил из-за того, что Украина не приняла соответствующие законы и решения правительства. Пока критически на бюджет это не влияет. Но Европа готовит пакет на следующий год, там даже больше — 60 из 90 млрд евро. Но Европа удивилась, что 27 млрд — это дополнительные деньги, и она не видит полного обоснования. Она говорит: сначала выполните предыдущие договорённости, получите запланированное, а потом рассмотрим дополнительный пакет. А мы просим и то, и другое сразу. Отсюда трение", — подчёркивает Бортник.

Напомним, 22 апреля послы стран ЕС согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро и одновременно поддержали 20-й пакет санкций против России. Речь идет о так называемом "репарационном кредите", который в ЕС согласовали еще в 2025 году. Изначально предполагалось, что первые транши Украина сможет получить уже в апреле 2026 года. Однако утверждение затянулось из-за позиции Венгрии.