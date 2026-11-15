От "Будьте мужиком" до драки стульями: самые скандальные дебаты в истории Украины и мира

Президентские дебаты — это не только политическая дискуссия, но и настоящее шоу, где случаются громкие скандалы, неожиданные заявления и курьёзные ситуации. Фокус вспоминает самые яркие дебатные противостояния в Украине и мире: от Кравчука и Кучмы до Зеленского и Порошенко.

В этот день, 15 ноября 2004 года, за неделю до дня голосования состоялись телевизионные дебаты кандидатов в президенты Украины — лидера оппозиционного блока "Наша Украина" Виктора Ющенко и премьер-министра Украины Виктора Януковича. Их посмотрели 9,5 миллиона человек — 55,6% взрослого населения страны.

Строго говоря, дебатов как таковых не было. Кандидаты, согласно результатам жеребьёвки, произнесли речи. Формат не предусматривал полемики, однако Ющенко перестраивался на ходу и пытался отвечать оппоненту. Янукович не импровизировал, но при этом выступал без бумажки.

В каком-то смысле Янукович, занимавший тогда пост премьер-министра, победил уже тем, что просто пришёл в студию. И это несмотря на критику Ющенко в адрес правительства Януковича и его работы.

Видео дня

После этого телевизионного выступления, по данным французского социолога Пьера Бурдьё, проводившего опрос среди украинцев, 68% опрошенных отдали предпочтение Януковичу и только 23% — Ющенко.

При этом в заключительном слове именно Ющенко призывал украинцев ответить на вопрос, какую Украину они хотят видеть в будущем: "Вы должны ответить на вопрос: вы хотите жить по понятиям или свободно и демократично?"

Он также выразил надежду, что 21 ноября "его украинская нация" проявит мудрость и защитит свой голос от "банды, которой является украинская власть".

Янукович, в свою очередь, обвинил оппонента в том, что его кампания была построена на сплошной лжи, вранье, неправде и запугивании, а также на попытках захватить власть. Помимо прочего, он спросил Ющенко, почему тот не рассказывает о своих партнёрах, с которыми они якобы перегоняли золотовалютные резервы на Кипр и причинили убытки на сумму более 20 млрд. Янукович заявил, что всё это является олицетворением той части власти, которая по-настоящему преступна, упомянув "подругу Тимошенко, которая находится в международном розыске".

Дебаты 2004 года стали одними из самых известных в украинской политической истории и породили фразы, знакомые многим: "Эти руки ничего не крали" и "Виктор Андреевич, будьте мужчиной!".

От Никсона с Кеннеди до украинских реалий

Первые телевизионные дебаты в истории прошли в Соединённых Штатах Америки во время президентских выборов 1960 года. У экранов телевизоров собрались почти 70 миллионов американцев, наблюдавших за противостоянием кандидата от Демократической партии Джона Кеннеди и кандидата от Республиканской партии Ричарда Никсона.

Зрители и политологи неоднократно отмечали, что Никсон выглядел неуверенно и блекло по сравнению с Кеннеди. Так, республиканец отказался от телевизионного грима, не мог найти выгодную для себя позу, нервничал и потел.

В то же время Кеннеди выглядел абсолютно спокойным и уверенным. Считается, что именно дебаты помогли демократу Кеннеди одержать победу на тех президентских выборах, изменив мнение около четырёх миллионов американцев.

Практика президентских дебатов появилась в Украине в 1994 году. Порядок проведения дебатов кандидатов на пост Президента Украины прописан в Избирательном кодексе Украины — статье 108 "Процедура і строки проведення передвиборних теледебатів".

В ней указано, что обязательные теледебаты проводятся при назначении повторного голосования (второго тура). Они организуются за счёт государственного бюджета. Организатор — Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Суспільне).

Дебаты проводятся в последнюю пятницу перед повторным голосованием, в промежутке с 19:00 до 22:00. Их продолжительность — 60 минут непрерывного эфира.

Кандидаты должны участвовать лично. Представители и доверенные лица не могут их заменить. Если один из кандидатов отказывается от участия, эфирное время предоставляется другому кандидату для проведения предвыборной агитации.

Статья 108 также регулирует проведение дебатов по инициативе телеканалов, организующих их самостоятельно.

Стоит отметить, что законодательство о выборах Президента Украины не предусматривает ответственности за отказ кандидата участвовать в теледебатах. Иными словами, никаких санкций за неучастие не предусмотрено.

В первых теледебатах в украинской истории участвовали тогдашний президент Леонид Кравчук и бывший премьер-министр Леонид Кучма. Это произошло в 1994 году. И хотя Кравчука всячески пытались отговорить от участия, Леонид Макарович всё же согласился.

Эксперты считают, что дебаты сыграли не на пользу Кравчуку. И хотя он держался достаточно уверенно, зрители восприняли его поведение как проявление высокомерия и отдали голоса за "человека из народа" Леонида Кучму. Можно сказать, что именно дебаты помогли Кучме получить президентское кресло.

Дебаты — дело добровольное, поэтому пришли не все

В декабре 2001 года народные депутаты приняли Закон Украины "Об обязательном проведении предвыборных теледебатов во время предвыборных кампаний по выборам Президента Украины и выборам народных депутатов Украины".

Согласно этому закону, теледебаты между кандидатами на пост Президента Украины, лидерами партий и избирательных блоков должны были проводиться в обязательном порядке всеми телеорганизациями независимо от формы собственности, которые владели лицензией на право пользования общенациональными каналами вещания либо имели соответствующую лицензию и осуществляли трансляцию своих передач не менее чем на 30% территории Украины.

Однако Леонид Данилович в интервью журналистам заявил, что принятый Верховной Радой закон о теледебатах грубо нарушает Конституцию Украины, и не подписал его.

А всё потому, что именно Кучма отказался от теледебатов с лидером коммунистов Петром Симоненко. Тогда поговаривали, что дебаты могли испортить его рейтинг: уж слишком много было к нему вопросов и претензий. Поэтому он решил не рисковать. В итоге народ избрал его на второй президентский срок.

Кучма не подписал закон, обязывавший кандидатов участвовать в дебатах накануне выборов. Этим в 2010 году уже воспользовался Виктор Янукович: он не пришёл на дебаты с Юлией Тимошенко, и лидер партии "Батькивщина" выступала в эфире полтора часа.

В 2014 году украинцы также не смогли увидеть и услышать политическую полемику между лидерами президентской гонки. Действующий президент объяснил, что не будет участвовать в дебатах, поскольку считает организованное Тимошенко мероприятие "коммерческим и проплаченным шоу". Кроме того, Тимошенко настаивала на проведении дебатов перед первым туром, тогда как законодательство предусматривало их перед повторным голосованием. В то же время Юлия Владимировна в своём заявлении объяснила, что дискуссия стала бы наиболее честным способом рассказать избирателям, чем отличаются два лидера президентской гонки и почему стоит или не стоит голосовать за одного из них.

"Если кандидат в президенты такой трус, боящийся прямой дискуссии с оппонентом, то как он будет действовать на посту президента, как будет отстаивать интересы страны?" — отметила Тимошенко в своём заявлении.

В конце концов Пётр Порошенко победил на выборах, получив 54% голосов избирателей в первом туре.

Шоу на стадионе с Зеленским и Порошенко

Но особенно насыщенным на политические выступления, встречи оппонентов и дебаты стал 2019 год. К примеру, перед первым туром на объявленную телепередачу с кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским пришла только Тимошенко. Она зашла в студию, даже не сняв пальто.

"Я пришла на дебаты, но дебать не с кем", — сказала она.

Присутствовавшие в студии эксперты предложили кандидатке остаться и ответить на их вопросы, но Тимошенко, сославшись на занятость, ушла.

А вот дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко стали одной из самых обсуждаемых тем в период между первым и вторым турами выборов.

После того как экзитполы показали, что во второй тур проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре в его штабе заявили, что дебаты никому не интересны.

Порошенко записал видеообращение:

"Не бойтесь, дебаты — это не страшно, это нормальная политическая традиция... Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты".

Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором уже сам вызвал Порошенко на дебаты. Он выдвинул условие: дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". Кроме того, Зеленский настаивал на сдаче анализов, в частности на наличие в организме алкоголя и наркотиков.

Порошенко согласился, сняв в ответ видео со словами: "Стадион так стадион".

Кроме того, Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализы крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Однако Зеленский отказался сдавать анализы на стадионе и предложил вместо этого пройти тестирование в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00.

Пётр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", а его оппонент Владимир Зеленский на мероприятие не пришёл. Вместо дебатов президент в течение часа отвечал на вопросы журналистов.

Позже штабы двух кандидатов договорились о проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля 2019 года носили преимущественно эмоциональный, шоуменский характер и прошли без детального обсуждения предвыборных программ. Мероприятие запомнилось взаимными обвинениями, символическим вставанием кандидатов на колени перед украинцами и отсутствием конкретных ответов на вопросы о дальнейшем развитии страны.

А ещё — рядом фраз, которые надолго запомнились украинцам:

"Вы говорите, что уже начали курс молодого бойца, но, может, стоило начать его чуть раньше, четыре года назад, когда вы, Владимир, прятались от повестки?" — Порошенко обвиняет Зеленского в уклонении от армии.

"Я ни от кого не скрывался, я публичный человек. Чего вы врёте-то, вы же президент?" — Зеленский об обвинениях в уклонении от армии.

"Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась ребёнка с фронта. И перед каждым ребёнком, который не дождался отца", — Зеленский.

"У Петра Алексеевича много достижений: томос, язык, безвиз. Но все эти достижения он приписывает себе, а мне кажется, что это ваши достижения", — Зеленский о достижениях Порошенко.

"А вы в это время получали деньги из российского бюджета и выставляли Украину проституткой в своих шутках", — Порошенко о творчестве Зеленского.

"Я держу кулаки за то, чтобы никого из вашего окружения в политике не было", — Зеленский о друзьях Порошенко.

"Я ничего не сделал, чтобы оказаться на допросе у прокурора, а вы, возможно, там окажетесь", — Зеленский.

"Даже если будет виноват Коломойский — все сядут за решётку. Но сядут, когда будет нарушен закон", — Зеленский о том, как будет бороться с коррупцией.

"Актёр он талантливый, но цена, которую Украина может заплатить, может оказаться слишком большой", — Порошенко о том, что будет после победы Зеленского.

"Вы называли украинцев хохлами, а Украину проституткой. Вы один раз обидели Кадырова и тут же перед ним извинились. Когда вы извинитесь перед украинцами?" — Порошенко о творчестве и скетчах Зеленского.

Результатом этих дебатов стала президентская булава в руках Зеленского.

Стул как аргумент и нецензурная брань

Сказать, что дебаты всегда проходят в дружеской и непринуждённой обстановке, нельзя. Кандидаты — люди разные.

Вот, к примеру, Дональд Трамп на дебатах с Джо Байденом постоянно перебивал своего оппонента. В какой-то момент Байден не выдержал и произнёс: "Will you shut up, man?" ("Да заткнись ты уже!"). За 90 минут дебатов было зафиксировано 128 перебиваний со стороны Трампа.

Один из самых невероятных случаев произошёл в Бразилии. Во время теледебатов кандидатов на пост мэра Сан-Паулу Жозе Луис Датена поднял стул и ударил им своего оппонента Пабло Марсала.

Ведущий прервал трансляцию, Датену удалили из студии, а Марсала отправили в больницу. После этого другая телекомпания решила прикрутить стулья участников к полу.

А в Южной Корее кандидат Ли Джун Сок во время президентских дебатов использовал грубое сексуализированное выражение, чем вызвал волну критики за неподобающее поведение в эфире национального телевидения.