Россия вновь нанесла удар по мостам Киева, в результате чего столица осталась с поврежденными переправами, транспортными ограничениями и многокилометровыми пробками. Пока коммунальщики устраняют последствия атак, возникает вопрос: сможет ли город бесконечно ремонтировать мосты, которые враг атакует снова и снова? Грозит ли Киеву разрыв сообщения между берегами Днепра, почему понтонные переправы могут не спасти ситуацию и не придется ли выбирать между ремонтом мостов и защитой энергетики — выяснял Фокус.

Как сообщал Фокус, в результате ночной атаки баллистическими ракетами были повреждены Северный и Южный мосты. В связи с перекрытием мостов общественный транспорт перенаправили через Подольский и Дарницкий мостовые переходы. Также приостановлено движение поездов метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что специалисты проводят обследование поврежденных сооружений. Только после определения их технического состояния станет ясно, когда можно будет возобновить движение.

Повторные атаки вновь подняли вопрос не только о сроках восстановления мостов, но и об их способности выдерживать дальнейшие удары. Ведь каждый раз после повреждений город вынужден возвращаться к ремонтам и транспортным ограничениям, в то время как угроза новых атак никуда не исчезает.

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Обеспечение безопасности, ремонтные работы и миллиарды на переправы: к чему Киев оказался неготов

По мнению эксперта по транспортному планированию Дмитрия Беспалова, сейчас главное — обеспечить быстрое восстановление поврежденных мостов, подготовить четкие транспортные сценарии и не допустить растраты дефицитных строительных ресурсов.

В комментарии Фокусу эксперт отмечает, что повторные атаки показали: разрушить крупные мостовые конструкции с помощью тех средств поражения, которые в настоящее время использует Россия, довольно сложно, даже несмотря на неудовлетворительное техническое состояние отдельных переправ.

"Это уже далеко не первый и не второй удар. Сначала мы обсуждали, можно ли уничтожить мосты, и выяснили, что это непростая задача. По крайней мере, теми средствами поражения, которые они используют. И это для нас хорошая новость, даже несмотря на плохое техническое состояние мостов", — объясняет Беспалов.

В то же время эксперт обращает внимание на точность российских ударов по мостам и считает, что одним из направлений защиты может стать снижение их заметности для систем наведения. Балистические ракеты "Искандер" могут иметь дополнительные оптические системы наведения, поэтому стоит изучить возможность маскировки переправ. Однако эффективность таких мер должны оценивать военные специалисты.

"Я в шоке от того, насколько точно они попадают в мост. Специально посмотрел технические характеристики баллистического "Искандера". Насколько я понял, такая точность возможна при использовании дополнительного оптического наведения. Возможно, стоит подумать об освещении, задымлении, маскировке, каких-то светоотражающих накидках. Я не знаю, это вопрос к военным экспертам. Но точно с видимостью мостов нужно что-то делать", — отмечает Беспалов.

Кроме того, эксперт предостерегает от публичного распространения подробных снимков повреждений, поскольку они могут помочь противнику оценить последствия атак. По его мнению, информацию о состоянии переправ необходимо обнародовать с учетом рисков для безопасности.

Еще одна проблема — отсутствие понятных для жителей алгоритмов действий на случай одновременного повреждения нескольких мостов. По словам Беспалова, Россия заранее заявляла о намерении атаковать переправы, поэтому городские власти должны были подготовить соответствующие транспортные сценарии.

"Например, в случае повреждения Южного и Северного мостов запускается сценарий номер восемь. Он уже рассчитан и смоделирован. Мэр обращается к работодателям с рекомендацией несколько дней работать удаленно, "Киевпастранс" выводит дополнительные автобусы на определенные маршруты, люди заранее знают, как они будут курсировать, а полиция контролирует выделенные полосы. Должны быть четкие действия, чтобы не приходилось каждый раз героически решать одни и те же проблемы. Я надеюсь, что такие планы есть. Если нет — их нужно срочно разработать", — подчеркивает Беспалов.

Однако больше всего вопросов у него вызывают планы строительства резервных переправ. По словам эксперта, на них планируется потратить примерно 2–3 млрд грн, причем окончательная сумма может увеличиться. Но проблема не только в финансировании: для такого строительства нужны техника, оборудование, инженеры и рабочие, которые одновременно могут понадобиться для восстановления капитальных мостов.

"Для меня вопрос в том, насколько целесообразно всё это. Сейчас наши мосты могут снова пострадать, и будет очень важно, насколько быстро мы сможем их отремонтировать. Не будут ли все ресурсы задействованы в строительстве резервных переправ, чтобы выполнить политические обещания и открыть их в феврале? И не получится ли так, что на капитальных мостах работы не будут проводиться не потому, что их невозможно отремонтировать, а потому, что нет людей, техники и оборудования?" — спрашивает эксперт.

Беспалов также сомневается в целесообразности многомиллиардных вложений в временные сооружения, которые могут оказаться значительно менее устойчивыми к ударам, чем капитальные мосты. По его мнению, сейчас важно следить за тем, начнутся ли полноценные ремонтные работы после уборки обломков, в частности на ранее поврежденных участках транспортной инфраструктуры.

Отдельно он проводит параллель со строительством объектов защиты энергообъектов, где обсуждались показатели готовности на уровне 55%. По словам эксперта, в транспортном строительстве процент готовности не означает соответствующего процента пользы для города.

"Мост, построенный на 55%, — это не мост, который может пропустить 55% транспорта. Это фактически ноль. Даже если его построят на 83% или 96%, он всё равно не будет работать. В транспортном строительстве либо сто процентов, либо ноль. Начать проект и не закончить — это огромное фиаско и растрата ресурсов, которых и так очень мало", — подчеркивает Беспалов.

Ситуацию осложняет то, что за одни и те же ресурсы конкурируют ремонт мостов, строительство резервных переправ и защита энергетической инфраструктуры. Все эти работы требуют строительной техники, бетона, арматуры и квалифицированных специалистов.

"Сейчас непонятно, за что браться: защищать трансформаторы, строить резервные переправы или ремонтировать капитальные мосты, которые более стабильны и надежны. Мы находимся в очень неблагоприятной ситуации для распыления ресурсов. Я бы на месте властей всегда держал часть людей и техники в резерве. Очень надеюсь, что такие резервы есть. Это станет очевидным, если капитальные мосты сейчас начнут оперативно ремонтировать. Если же все ресурсы пойдут на резервные переправы — тогда дела обстоят плохо", — считает Беспалов.

Мосты не так просто разрушить, но есть нюанс

Несмотря на проблемы с восстановлением инфраструктуры, техническое состояние поврежденных мостов пока не дает оснований говорить о неизбежной изоляции левого берега Киева. По крайней мере, так считает киевский инженер и урбанист Дмитрий Макогон. По его оценке, нынешние повреждения можно устранить, а полностью разрушить все переправы через Днепр России вряд ли удастся.

"Удастся ли перебить все мосты — я очень в этом сомневаюсь. Даже эти два моста стоят. Они повреждены, но пока еще функционируют. А мостов в Киеве гораздо больше. Поэтому я очень сомневаюсь, что у россиян хватит ресурсов, чтобы разрушить все переправы", — отмечает Макогон.

По словам инженера, нанести критические повреждения крупным мостовым конструкциям с помощью беспилотников сложно. Гораздо более серьёзную угрозу представляют баллистические ракеты, однако и они не обязательно способны полностью вывести мост из строя. Наихудшим сценарием эксперт называет разрушение крупных несущих пролётов.

"Если удастся разрушить самые большие пролеты — это уже будет катастрофой. А если говорить о тех повреждениях, которые есть сейчас, то да, большая дыра, но она восстанавливается", — объясняет он.

Макогон приводит в пример Крымский мост, где после предыдущих атак поврежденные пролеты ремонтировали, а движение восстанавливали. По его мнению, подобный сценарий возможен и в Киеве. Даже если один или два моста выйдут из строя, это не будет означать полной изоляции левого берега. Однако городу, вероятно, придётся ограничить движение частных автомобилей, отдавая приоритет общественному и грузовому транспорту.

В то же время инженер предупреждает, что понтонные переправы не станут полноценной альтернативой капитальным мостам.

"Они немного увеличат пропускную способность, то есть обеспечат некоторое резервирование. Но не стоит ожидать, что это будет полноценная компенсация. Это вынужденная мера, но она фактически не компенсирует даже одной полосы движения. Я имею в виду не ширину, а именно пропускную способность", — подчеркивает Макогон.

Несмотря на это, эксперт не считает, что Киев уже стоит на грани необратимого транспортного коллапса. По его оценке, нынешние повреждения можно устранить, хотя угроза повторных атак сохраняется.

"Пока что нет. Те повреждения, которые есть, и те повреждения, которые я вижу, в принципе не критичны. Их можно устранить. Да, это усложняет жизнь, неприятно, но война продолжается", — заключает инженер.

Два месяца без альтернатив: почему Киев вновь оказался в транспортной ловушке

Если Дмитрий Беспалов предостерегает от растраты ресурсов на новые переправы, то военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев обращает внимание на другую проблему: альтернативное сообщение следовало подготовить ещё до повторных ударов. По его мнению, власти потеряли как минимум два месяца, в течение которых можно было предвидеть транспортные риски и принять необходимые меры.

"Сколько мы с вами уже говорим об этих мостах? Два месяца, верно? А параллельной логистики, а именно понтонных переправ, до сих пор нет. Нас пытаются убедить, что они появятся через два-три месяца. Если мы прогнозируем определенную реакцию со стороны россиян, то они уже должны были быть", — подчеркивает Снегирев.

Эксперт убежден, что угрозу атак на украинские мосты необходимо было учитывать заранее, в частности при планировании украинских операций против российской транспортной инфраструктуры.

По его мнению, российские удары по переправам в Киеве, Днепре и Запорожье были предсказуемым сценарием, к которому Украина должна была подготовить альтернативные транспортные решения.

"У нас что, нет инженерных войск? Нет понимания ситуации? Когда готовится подобный сценарий удара по Крымскому мосту, мы прекрасно понимаем, каким будет ответ. Чтобы исключить негативные сценарии, а именно пробки в Киеве, Днепре и Запорожье, должна быть уже готова параллельная логистика", — объясняет военно-политический эксперт.

Отдельный вопрос, на который обращает внимание эксперт, — экономические последствия постоянных транспортных ограничений. Ведь речь идет не только о стоимости ремонта поврежденных конструкций, но и о потерях бизнеса, проблемах с перевозками, увеличении времени в пути и дополнительной нагрузке на транспортную систему.

"А кто-нибудь подсчитал, какой ущерб за два месяца понесла экономика Украины в результате ударов россиян по мостам? В условиях отсутствия альтернативных путей. Вот об этом и стоит говорить", — подчеркивает Снегирев.

Еще одна проблема, о которой говорит эксперт, касается эффективности использования бюджетных средств на восстановление инфраструктуры.

Снегирев проводит параллель с ситуацией вокруг строительства защитных сооружений для энергетических объектов. Он упоминает сообщения о низком уровне документально подтвержденного выполнения отдельных работ, значительных объемах финансирования и коррупционных расследованиях.

По его мнению, подобные риски могут возникать и при финансировании текущего ремонта мостов, если средства тратятся на устранение последствий ударов, но при этом не создаются резервные транспортные маршруты.

Отдельно Снегирев обращает внимание на сообщение о передаче Украине понтонных мостов от европейских партнеров. По его мнению, необходимо выяснить, почему соответствующие переправы не были подготовлены ранее и предполагалось ли их строительство за счет украинского бюджета.

"Возникает вопрос: а не пытаются ли они снова разделить бюджет под иностранную помощь? То есть понтонные мосты, получается, не были построены, а ждали, скорее всего, именно передачи средств от европейских партнеров, чтобы потом, возможно, провернуть очередную схему", — предполагает Снегирев.

Таким образом, главным вызовом для Киева становятся не только повторные российские удары, но и способность города быстро восстанавливать поврежденные мосты и обеспечивать альтернативное сообщение. И пока эксперты расходятся в оценках целесообразности строительства временных переправ, открытыми остаются вопросы: сколько ресурсов потребуют новые ремонтные работы, хватит ли их на восстановление капитальных мостов и готова ли столица к следующей атаке?