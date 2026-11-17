Россия нанесла ракетный удар и запустила дроны по Украине в ночь на 17 ноября. В Киеве повреждена критически важная инфраструктура, перекрыты Северный и Южный мосты и остановлена часть "зеленой ветки" метро, в Запорожье погиб водитель автомобиля, а в Смиле Черкасской области пострадали три человека.

В ту ночь под ударом оказались как минимум четыре региона — столица, Запорожская, Харьковская и Черкасская области. По состоянию на утро известно об одном погибшем и как минимум четырёх раненых, а сводные данные Воздушных сил о количестве выпущенных и сбитых целей на момент публикации ещё не обнародованы.

Атака на Киев: удары по мостам, метро и критически важной инфраструктуре

Столицу атаковали баллистическими ракетами. По предварительным данным, ракеты попали в два моста — Северный и Южный, — сообщил мэр Виталий Кличко.

"В результате вражеской атаки повреждены системы критически важной инфраструктуры", — написал он.

Именно из-за этих повреждений в некоторых районах возникли перебои с водо- и теплоснабжением. Оба моста временно закрыли для движения транспорта.

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Пострадала и наземная инфраструктура метрополитена. Движение по "зеленой ветке" приостановлено на участке от "Осокорков" до "Червоного хутора" — поезда курсируют только по подземной части между "Сырцем" и "Выдубичами". Станции при этом работают в качестве укрытий во время тревог.

Наземный транспорт перенаправили через Подольский и Дарницкий мостовые переходы. Автобусы № 21, 73 и 101 следуют до Контрактовой площади, троллейбусы № 30 и 31 курсируют между "Лукьяновской" и "Почайной", а на маршруты №50 и 22-ТР добавили подвижной состав. Когда возобновят движение по мостам и полноценную работу ветки, в городской администрации пока не сообщают.

Информации о погибших или раненых в столице по состоянию на утро не поступало.

Обстрел Запорожья: 4 человека погибли

Власти подтвердили, что после полуночи по городу было нанесено как минимум шесть ударов — под ударом оказалась и промышленная инфраструктура, сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

За сутки российская армия нанесла 864 удара по 55 населенным пунктам в Запорожской области. В результате обстрелов погибли 4 человека, еще 8 получили ранения. В частности, поступило 194 сообщения о повреждениях гражданских домов и автомобилей.

Последствия атаки в Запорожской области

Харьков: ракетный обстрел Холодногорского района

Мэр Игорь Терехов подтвердил, что по Холодногорскому району было нанесено несколько ракетных ударов. По состоянию на утро последствия ударов там ещё устанавливаются. Накануне, вечером 16 ноября, российский дрон попал в балкон четвертого этажа 9-этажного дома. Было повреждено более 30 окон и 11 автомобилей. Пострадала 47-летняя женщина, а в другом районе в результате атаки дрона получила ранения 43-летняя женщина.

Смила: трое получили травмы

Россия нанесла ракетный удар и по Смиле в Черкасской области. По предварительной информации начальника областной военной администрации Игоря Табурца, ранения получили трое гражданских лиц, всем оказывается медицинская помощь.

"В настоящее время мы уточняем последствия для инфраструктуры", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся ракетному обстрелу. В результате удара обрушилась арка автомобильной части сооружения.

Также ранее сообщалось, что в результате попадания снарядов по Северному и Южному мостам была повреждена инфраструктура метрополитена.