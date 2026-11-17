Балістикою та дронами Росія атакувала Україну в ніч проти 17 листопада. У Києві пошкоджено критичну інфраструктуру, перекрито Північний і Південний мости та зупинено частину "зеленої гілки" метро, у Запоріжжі загинув водій автомобіля, а в Смілі на Черкащині постраждали троє людей.

Під ударом тієї ночі опинилися щонайменше чотири регіони – столиця, Запорізька, Харківська та Черкаська області. Станом на ранок відомо про одного загиблого і щонайменше чотирьох поранених, а зведені дані Повітряних сил про кількість випущених і збитих цілей на момент публікації ще не оприлюднені.

Атака на Київ: удари по мостах, метро та критичну інфраструктуру

Столицю атакували балістичними ракетами. Попередньо зафіксовано влучання у два мости – Північний і Південний, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Внаслідок ворожої атаки є пошкодження систем критичної інфраструктури", – написав він.

Саме через ці пошкодження в частині районів виникли перебої з водо- та теплопостачанням. Обидва мости тимчасово закрили для руху транспорту.

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Постраждала й наземна інфраструктура метрополітену. Рух "зеленою гілкою" призупинили на ділянці від "Осокорків" до "Червоного хутора" – потяги курсують лише підземною частиною між "Сирцем" і "Видубичами". Станції при цьому працюють як укриття під час тривог.

Наземний транспорт перенаправили через Подільський і Дарницький мостові переходи. Автобуси №21, 73 і 101 їдуть до Контрактової площі, тролейбуси №30 і 31 курсують між "Лук'янівською" і "Почайною", а на маршрути №50 і 22-ТР додали рухомий склад. Коли відновлять рух мостами та повноцінну роботу гілки, у міській адміністрації поки не кажуть.

Інформації про загиблих чи поранених у столиці станом на ранок не надходило.

Обстріл Запоріжжя: 4 людини загинуло

Щонайменше шість ударів по місту підтвердила влада після опівночі – під атакою опинилася й промислова інфраструктура, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Упродовж доби російська армія атакувала Запорізьку область 864 рази по 55 населеним пунткам. Внаслідок обстрілу загинули 4 людини, ще 8 дістало поранення. Зокрема надійшло 194 пошкодження про пошкодження цивільних будинків та авто.

Надслідки атаки по Запорізькій області

Харків: ракети по Холодногірському району

Кілька ракетних ударів по Холодногірському району підтвердив міський голова Ігор Терехов. Наслідки там станом на ранок ще встановлюють. Напередодні, ввечері 16 листопада, російський дрон поцілив у балкон четвертого поверху по 9-поверховому будинку. Було пошкоджено понад 30 вікон та 11 автомобілів. Постраждала 47-річна жінка, а у іншому району внаслідок атаки дрона отримала поранення 43-річна жінка.

Сміла: троє травмованих

Балістикою Росія вдарила і по Смілі на Черкащині. За попередньою інформацією начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, поранення дістали троє цивільних, усім надають медичну допомогу.

"Наслідки для інфраструктури наразі уточнюємо", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 листопада ракетної атаки зазнав Кримський міст. Унаслідок удару обвалилася арка автомобільної частини споруди.

Також ранііше повідомлялося, що внаслідок влучання балістики по Північному та Південному мосту було пошкоджено інфраструктуру метрополітену.