Через нічну балістичну атаку росіян у Києві тимчасово перекрили рух транспорту через Північний та Південний мости. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнала наземна інфраструктура метрополітену столиці.

Рух маршрутів громадського транспорту, який курсував через Північний та Південний мости, було змінено. Про це уранці повідомили у Київській міській державній адміністрації.

За інформацією КМДА, наразі через Подільський мостовий перехід спрямовано низку маршрутів громадського транспорту:

автобуси № 21, 73 та 101 до станції метро "Контрактова площа" (вул. Нижній Вал);

автобус № 31-ТР курсує через вул. Глибочицьку до станції метро "Лук’янівська";

тролейбуси № 30 та 31 від станції метро "Лук’янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна";

тролейбус № 44 курсує за маршрутом "вул. Північна — вул. Архипенка".

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Водночас на маршрутах № 50 та № 22-ТР було збільшено кількість тролейбусів. Через Дарницький міст наразі курсують автобуси № 22 та 91, додали у відомстві.

У КМДА повідомили про зміни у роботі громадського транспорту через перекриття мостів Фото: Скрін

Також у "Київпастрансі" повідомили, що рух тролейбусів за маршрутами № 29, 37, 47, 48 тимчасово призупинено.

Людей закликають стежити за офіційними повідомленнями влади щодо змін в русі громадського транспорту.

Як працює метрополітен у Києві

Також у КМДА повідомили про зупинення руху поїздів метро на "зеленій" лінії. Рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" тимчасово зупинили. За даними влади, такі обмеження було запроваджено через наслідки нічної ракетної атаки росіян на столицю, внаслідок якої було пошкоджено наземну лінію метрополітену.

"Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" — "Видубичі", — додали у міській адміністрації.

У КМДА заявили про пошкодження інфраструктури метрополітену у Києві Фото: Скрін

Варто нагадати, що у ніч на 17 листопада росіяни запустили низку балістичних ракет по Україні. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання ракет по Північному та Південному мостах у Києві.

Під ранок РФ повторно атакувала Київ балістикою. Моніторингові канали повідомляли, що ціллю атаки також могли бути столичні мости.