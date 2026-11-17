Из-за ночной баллистической атаки со стороны россиян в Киеве временно перекрыли движение транспорта через Северный и Южный мосты. В результате обстрела были повреждены наземные объекты инфраструктуры столичной метрополитена.

Расписание маршрутов общественного транспорта, курсировавшего через Северный и Южный мосты, было изменено. Об этом утром сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По информации КГГА, в настоящее время через Подольский мостовой переход проходит ряд маршрутов общественного транспорта:

автобусы № 21, 73 и 101 до станции метро "Контрактовая площадь" (ул. Нижний Вал);

автобус № 31-ТР курсирует через ул. Глыбочицкую до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 30 и 31 от станции метро "Лукьяновская" и Кадетского гая до станции метро "Почайна";

троллейбус № 44 курсирует по маршруту "ул. Северная — ул. Архипенко".

Видео дня

В то же время на маршрутах № 50 и № 22-ТР было увеличено количество троллейбусов. По Дарницкому мосту в настоящее время курсируют автобусы № 22 и 91, добавили в ведомстве.

В КГГА сообщили об изменениях в работе общественного транспорта в связи с перекрытием мостов Фото: Скрін

Кроме того, в "Киевпастрансе" сообщили, что движение троллейбусов по маршрутам № 29, 37, 47, 48 временно приостановлено.

Людей призывают следить за официальными сообщениями властей об изменениях в работе общественного транспорта.

Как работает метрополитен в Киеве

Кроме того, в КГГА сообщили о приостановке движения поездов метро на "зеленой" линии. Движение поездов между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" временно приостановлено. По данным властей, такие ограничения были введены из-за последствий ночной ракетной атаки россиян на столицу, в результате которой была повреждена наземная линия метрополитена.

"В настоящее время поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" — "Выдубичи", — добавили в городской администрации.

В КГГА сообщили о повреждении инфраструктуры метрополитена в Киеве Фото: Скрін

Стоит напомнить, что в ночь на 17 ноября россияне запустили серию баллистических ракет по Украине. Мэр Виталий Кличко сообщил, что ракеты попали в Северный и Южный мосты в Киеве.

Под утро РФ вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Мониторинговые каналы сообщали, что целью атаки также могли быть столичные мосты.