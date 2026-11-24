Одни предлагают перекрыть нефтяные доходы Кремля, другие — вооружить Украину за счет российских денег, а некоторые открыто вступают в конфронтацию с Дональдом Трампом из-за его политики в отношении Киева. После победы демократов на выборах в Конгресс эти политики получат больше рычагов влияния. Фокус выяснил, кто из американских сенаторов на протяжении многих лет отстаивал интересы Украины и почему даже их усиление в Вашингтоне не гарантирует Киеву увеличения военной помощи.

Сегодня, 24 ноября, в США отмечают неофициальный праздник — День друзей, или, дословно, День завоевания друзей и влияния на людей (Win Friends and Influence People Day). Дата приурочена к дню рождения американского писателя Дейла Карнеги, автора всемирно известной книги "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей".

Для Украины в этом году повод вспомнить о друзьях за океаном имеет особое политическое значение. По итогам промежуточных выборов в США Демократическая партия вернула себе контроль над обеими палатами Конгресса. Демократы получили девять дополнительных мест в Сенате — больше всего за почти 70 лет. С января 2027 года соотношение сил в верхней палате составит 56 против 44 в пользу демократического лагеря.

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Для Киева изменение политического баланса в Вашингтоне открывает новые возможности. Среди демократов есть сенаторы, которые на протяжении многих лет добивались ужесточения санкций против России, увеличения военной помощи Украине, конфискации российских активов и неоднократно посещали страну даже во время полномасштабной войны.

В то же время демократическое большинство не гарантирует автоматического пересмотра политики Белого дома. Дональд Трамп сохраняет президентские полномочия и право вето, а значит, Украине и впредь потребуется двухпартийная поддержка.

Но кто именно из демократов может стать защитником интересов Украины в новом Сенате? Ведь в международной политике дружбу измеряют не только рукопожатиями и словами солидарности, но и конкретными решениями.

Ричард Блументаль: удар по нефтяным доходам Кремля

80-летний сенатор от штата Коннектикут представляет Демократическую партию в верхней палате Конгресса с 2011 года. Являясь членом комитета по вооруженным силам, Блументаль неоднократно посещал Украину и выступал за усиление военной помощи Киеву.

В апреле 2025 года вместе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом он инициировал законопроект, который в первоначальной редакции предусматривал введение 500-процентных пошлин для стран, закупающих российские энергоресурсы. В сентябре 2026 года доработанный документ был окончательно одобрен Конгрессом.

Блументаль не избегает и открытой конфронтации с Белым домом. В октябре он раскритиковал решение Трампа ослабить санкции в отношении российского дизельного топлива, заявив, что такой шаг способствует финансированию войны против Украины.

Мандат Блументаля действует до января 2029 года, поэтому он останется одним из законодателей, продвигающих санкционное давление на Москву и поддержку украинской обороны.

Крис Кунс: российские деньги для украинской армии

63-летний сенатор от штата Делавэр Крис Кунс работает в верхней палате Конгресса с 2010 года, когда занял место, ранее принадлежавшее Джо Байдену. В ноябре 2026 года он одержал очередную победу на выборах, продлив свой сенаторский мандат до 2033 года.

В феврале 2026 года Кунс посетил Одессу, где встретился с украинскими военными, пограничниками и представителями портовой отрасли. Сенатор подчеркнул, что украинцы находятся на передовой борьбы за свободу.

В июне Кунс стал соавтором двухпартийного законопроекта SABER Act, который предлагает разрешить использование конфискованных суверенных активов России не только для восстановления Украины, но и для закупки вооружения.

А уже 13 ноября вместе с сенатором Джин Шагин он выдвинул требования к Илону Маску о сохранении документации о сбоях в работе Starlink и Starshield в Украине.

Особое значение для Киева приобретает тот факт, что, согласно информации Associated Press от 23 ноября, именно Кунс может возглавить комитет Сената по иностранным делам после перехода контроля над верхней палатой к демократам. Это даст ему возможность влиять на формирование внешнеполитической повестки дня Конгресса.

Шелдон Уайтхаус: заставить Россию заплатить за войну

71-летний сенатор от штата Род-Айленд Шелдон Уайтхаус работает в Сенате с 2007 года. Будучи бывшим прокурором, он сосредоточился на финансовом аспекте противостояния с Россией — конфискации активов Кремля и российских олигархов.

Еще в 2022 году Вайтгаус вместе с Линдси Грэмом добился принятия законодательных поправок, которые впервые позволили направлять конфискованные активы российских олигархов на восстановление Украины.

В феврале 2025 года в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сенатор призвал администрацию Трампа и страны "Большой семерки" конфисковать около 300 млрд долларов замороженных российских активов. А в сентябре стал одним из инициаторов законопроекта REPO 2.0, который предусматривает регулярную передачу российских средств Украине — каждые 90 дней.

В феврале 2026 года во время визита в Киев Вайтгаус открыто раскритиковал политику Трампа в отношении Путина, подчеркнув, что Конгресс и американский народ продолжают поддерживать Украину.

Сенаторский мандат Вайтгауса действует до января 2031 года.

Марк Келли: астронавт, которого Маск назвал предателем из-за Украины

Марк Келли — 62-летний сенатор от штата Аризона, бывший военный летчик, астронавт НАСА, четырежды побывавший в космосе, и член сенатского комитета по вооружённым силам.

После поездки в Украину в марте 2025 года Келли открыто обвинил администрацию Трампа в ослаблении украинной обороны из-за приостановки военной помощи и обмена разведывательными данными. За это Илон Маск назвал сенатора предателем, однако тот не отказался от своей позиции. Надеемся, что он и впредь будет громко поддерживать Украину, ведь его мандат действует до января 2029 года.

Летом 2026 года сенатор в четвёртый раз с начала полномасштабной войны посетил Украину, приняв участие в Черноморском форуме по безопасности в Одессе. Впоследствии он представил двухпартийный законопроект, призванный ускорить поставки боеприпасов в Украину за счет европейских партнеров.

В октябре Келли вместе с другими конгрессменами призвал Пентагон восстановить и расширить доступ Украины к Starlink и Starshield после сбоев в работе спутниковой связи.

Рубен Гальего: морской пехотинец, который хочет, чтобы Америка училась воевать в Украине

"Мы нуждаемся в Украине так же, как Украина нуждается в нас", — заявил Рубен Гальего в ходе Черноморского форума по безопасности в Одессе в конце мая 2026 года. По мнению сенатора от Аризоны, американские военные должны перенимать боевой опыт украинцев, чтобы быть готовыми к будущим войнам.

Бывший морской пехотинец и ветеран войны в Ираке, Гальего познакомился с украинскими военными ещё за месяц до полномасштабного вторжения РФ. Символично, что свое первое выступление в Сенате в феврале 2025 года он посвятил именно Украине, осудив решение США голосовать против резолюции ООН, осуждавшей российскую агрессию.

В 2026 году вместе с республиканцем Чаком Грасси он представил законопроект NOPE Act, призванный усилить контроль Конгресса над решениями президента об ослаблении антироссийских санкций.

А 10 ноября Гальего присоединился к требованию ускорить предоставление Украине уже утвержденных 400 млн долларов военной помощи. В частности, законодатели потребовали объяснить, почему поставки растянуты до 2029 года и почему, по имеющейся информации, из пакета исключили ракеты-перехватчики для систем Patriot.

Адам Шифф: сенатор, для которого Украина стала частью противостояния с Трампом

Имя Адама Шиффа неразрывно связано с украинским вопросом ещё с 2019 года. Именно он возглавлял расследование в Палате представителей, которое привело к первому импичменту Дональда Трампа. В центре скандала оказался телефонный разговор американского президента с Владимиром Зеленским и вопрос о задержке военной помощи Украине.

Тогда добиться отстранения Трампа от должности не удалось — Сенат оправдал президента. Однако после возвращения республиканца в Белый дом Шифф продолжил критиковать его политику в отношении Киева.

В ноябре 2025 года сенатор выступил против предложенного администрацией Трампа мирного плана, который предусматривал сокращение украинской армии и прекращение поставок западного вооружения. Шифф подчеркнул, что мирное соглашение не должно вознаграждать Россию за нарушение международного права.

В мае 2026 года он вместе с другими сенаторами потребовал от американского Минфина полностью возобновить нефтяные санкции против России.

А в ноябре, как сообщает Радио Свобода, Шифф вошел в группу из 32 законодателей от обеих партий, которые потребовали от администрации Трампа объяснить задержку с предоставлением Украине 400 млн долларов военной помощи, уже одобренной Конгрессом.

Таким образом, украинский вопрос, с которого семь лет назад началось одно из самых громких политических противостояний Шиффа с Трампом, остается важной частью его деятельности уже в Сенате.

Тим Кейн: Украина как вопрос безопасности самой Америки

В 2016 году Тим Кейн мог стать вице-президентом США — именно его Хиллари Клинтон выбрала в качестве своего напарника на президентских выборах, которые в итоге выиграл Дональд Трамп. Сегодня сенатор от Вирджинии работает сразу в двух важных для Украины комитетах — по иностранным делам и по вооруженным силам.

Кейн начал продвигать санкции против Москвы ещё до полномасштабного вторжения. В январе 2022 года он присоединился к разработке законопроекта, который предусматривал масштабные ограничения в отношении российских банков, военного и политического руководства РФ в случае эскалации агрессии против Украины.

В июне 2026 года вместе с республиканцем Джоном Корнином Кейн предложил упростить механизм закупки американских боеприпасов европейскими странами для последующей передачи Украине. Законодательная инициатива предусматривает сокращение бюрократических процедур как минимум до конца 2030 года.

А 19 ноября 2026 года Кейн инициировал резолюцию, которая должна обязать администрацию Трампа оценить последствия своей политики в отношении России. В частности, выяснить, как ослабление санкций и задержки с поставками средств ПВО Украине повлияли на способность Кремля продолжать войну.

Фактически Кейн пытается сделать политику Белого дома в отношении Москвы предметом официального парламентского контроля.

Джефф Меркли: санкции против России без права Трампа на поблажки

Для сенатора от штата Орегон Джеффа Меркли борьба украинцев за независимость началась задолго до российского вторжения. В своих выступлениях он упоминает Оранжевую революцию и сопротивление украинцев попыткам Москвы установить политический контроль над страной.

В августе 2026 года, после одобрения Сенатом нового пакета санкций против России, Меркли раскритиковал даже тот документ, который он сам поддержал. По мнению демократа, законодатели должны были сделать введение экономических ограничений обязательным, а не оставлять это решение на усмотрение Дональда Трампа.

Одно из направлений деятельности Меркли — защита украинцев, оказавшихся в США из-за войны. Осенью 2026 года он присоединился к двухпартийному обращению сенаторов к американской администрации с требованием продлить статус временной защиты для граждан Украины ещё на 18 месяцев.

На ноябрьских выборах Меркли в четвертый раз получил мандат сенатора. Как опытный член комитета по международным делам, он сможет продолжать работу над санкционной политикой Вашингтона как минимум до января 2033 года.

Брайан Шац: на стороне Украины в борьбе за американские деньги

"Бюджет контролирует Конгресс, а не Трамп" — под таким заголовком в июле 2025 года было опубликовано заявление сенатора от Гавайев Брайана Шаца. Демократ выступил против инициативы американского президента сократить на 9 млрд долларов финансирование иностранной помощи и общественного вещания. Отдельно Шац подчеркнул, что это решение затронет и Украину.

Еще в 2024 году, когда Конгресс месяцами не мог согласовать новый пакет военной помощи Киеву, сенатор обращал внимание коллег на ситуацию на фронте, где украинские военные были вынуждены экономить боеприпасы на фоне усиления российских обстрелов.

Однако интересы Шаца не ограничиваются военной помощью. В 2025 году он выступил на специальных слушаниях в Сенате, посвящённых похищению Россией украинских детей.

Особое значение для Киева имеет работа Шаца в бюджетном комитете Сената — комитете по ассигнованиям, в частности в подкомитете, отвечающем за финансирование внешней политики США. Ведь именно от решений американских законодателей о распределении бюджетных средств в значительной степени зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины.

Победа демократов — не гарантия для Украины: почему Киеву не стоит радоваться преждевременно

Несмотря на то, что среди демократов немало последовательных сторонников Украины, их победа на промежуточных выборах не означает автоматического увеличения военной помощи или ускорения поставок вооружения. Как объясняет в беседе с Фокусом американист Владислав Фарапонов, новое большинство в Конгрессе может существенно осложнить жизнь Дональду Трампу и республиканцам, однако не обязательно упростит её Украине.

"Худшее, что мы можем сделать сейчас, — это усилить сотрудничество с демократами и делать вид, что теперь они всё решат за нас. В американской политике всё очень быстро меняется. Возможно, через два года ситуация снова будет другой. Поэтому нужно работать как с демократами, так и с республиканцами", — отмечает Фарапонов.

По словам эксперта, демократы в первую очередь будут заинтересованы во внутриполитической борьбе, а внешняя политика станет лишь одной из площадок, на которых они будут демонстрировать свои принципиальные отличия от республиканцев. К тому же за реализацию принятых политических решений, в частности касающихся поставок оружия Украине, в дальнейшем будут отвечать президент и исполнительная власть.

"Теперь республиканцам придется учитывать позицию демократов по многим вопросам, в частности в отношении финансирования инициатив администрации. Частота таких компромиссов будет расти, но путь к ним может стать более долгим", — поясняет американист.

Что касается конкретных сенаторов, которые последовательно поддерживали Украину, то, по словам Фарапонова, их готовность продвигать те или иные законопроекты будет зависеть от политического контекста. Одно дело — поддержать инициативу, которая пользуется широким консенсусом и не создает политических рисков, и совсем другое — активно отстаивать документ, вокруг которого разворачивается борьба.

В то же время эксперт надеется, что после ухода из Конгресса некоторых давних сторонников Украины их коллеги, которые ранее не проявляли особой активности в украинском вопросе, осознают растущую важность своей роли и будут более активно участвовать в соответствующих законодательных инициативах.

Таким образом, победа демократов открывает для Украины дополнительные возможности, но не дает новых гарантий. И главная задача Киева — не выбирать себе друзей среди победителей, а сохранить союзников по обе стороны американского политического барикадного раскола.