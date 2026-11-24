Одні пропонують перекрити нафтові доходи Кремля, інші — озброїти Україну за російські гроші, а дехто відкрито вступає у конфронтацію з Дональдом Трампом через його політику щодо Києва. Після перемоги демократів на виборах до Конгресу ці політики отримають більше важелів впливу. Фокус з'ясував, хто з американських сенаторів роками відстоював інтереси України та чому навіть їхнє посилення у Вашингтоні не гарантує Києву збільшення військової допомоги.

Сьогодні, 24 листопада, у США відзначають неофіційне свято — День друзів, або, дослівно, День здобуття друзів і впливу на людей (Win Friends and Influence People Day). Дата приурочена до дня народження американського письменника Дейла Карнегі, автора всесвітньо відомої книги "Як здобувати друзів і впливати на людей".

Для України цього року привід згадати про друзів за океаном має особливе політичне значення. За результатами проміжних виборів у США Демократична партія повернула контроль над обома палатами Конгресу. Демократи здобули дев'ять додаткових місць у Сенаті — найбільше за майже 70 років. З січня 2027 року співвідношення сил у верхній палаті становитиме 56 проти 44 на користь демократичного табору.

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Для Києва зміна політичного балансу у Вашингтоні відкриває нові можливості. Серед демократів є сенатори, які роками домагалися посилення санкцій проти Росії, збільшення військової допомоги Україні, конфіскації російських активів та неодноразово відвідували країну навіть під час повномасштабної війни.

Водночас демократична більшість не гарантує автоматичного перегляду політики Білого дому. Дональд Трамп зберігає президентські повноваження та право вето, а отже, Україні й надалі буде необхідна двопартійна підтримка.

Та хто саме з демократів може стати провідником українських інтересів у новому Сенаті? Адже в міжнародній політиці дружбу вимірюють не лише рукостисканнями та словами солідарності, а й конкретними рішеннями.

Річард Блументаль: удар по нафтових доходах Кремля

80-річний сенатор від штату Коннектикут представляє Демократичну партію у верхній палаті Конгресу з 2011 року. Член комітету зі збройних сил, Блументаль неодноразово відвідував Україну та виступав за посилення військової допомоги Києву.

У квітні 2025 року разом із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом він ініціював законопроєкт, який у початковій редакції передбачав запровадження 500-відсоткових мит для країн, що купують російські енергоресурси. У вересні 2026 року доопрацьований документ остаточно схвалив Конгрес.

Блументаль не уникає й відкритої конфронтації з Білим домом. У жовтні він розкритикував рішення Трампа послабити санкції щодо російського дизельного пального, заявивши, що такий крок сприяє фінансуванню війни проти України.

Мандат Блументаля діє до січня 2029 року, тож він залишатиметься одним із законодавців, які просувають санкційний тиск на Москву та підтримку української оборони.

Кріс Кунс: російські гроші для української армії

63-річний сенатор від штату Делавер Кріс Кунс працює у верхній палаті Конгресу з 2010 року, коли посів місце, яке раніше належало Джо Байдену. У листопаді 2026 року він здобув чергову перемогу на виборах, продовживши свій сенаторський мандат до 2033 року.

У лютому 2026 року Кунс відвідав Одесу, де зустрівся з українськими військовими, прикордонниками та представниками портової галузі. Сенатор наголосив, що українці перебувають на передовій боротьби за свободу.

У червні Кунс став співавтором двопартійного законопроєкту SABER Act, який пропонує дозволити використовувати конфісковані суверенні активи Росії не лише для відбудови України, а й для закупівлі озброєння.

А вже 13 листопада разом із сенаторкою Джин Шагін він висунув вимоги до Ілона Маска щодо збереження документації про перебої в роботі Starlink та Starshield в Україні.

Особливого значення для Києва набуває той факт, що, за інформацією Associated Press від 23 листопада, саме Кунс може очолити комітет Сенату із закордонних справ після переходу контролю над верхньою палатою до демократів. Це дасть йому можливість впливати на формування зовнішньополітичного порядку денного Конгресу.

Шелдон Вайтгаус: змусити Росію заплатити за війну

71-річний сенатор від штату Род-Айленд Шелдон Вайтгаус працює в Сенаті з 2007 року. Колишній прокурор, він зосередився на фінансовому аспекті протистояння з Росією — конфіскації активів Кремля та російських олігархів.

Ще у 2022 році Вайтгаус разом із Ліндсі Гремом домігся ухвалення законодавчих змін, які вперше дозволили передавати конфісковані активи російських олігархів на відбудову України.

У лютому 2025 року під час Мюнхенської безпекової конференції сенатор закликав адміністрацію Трампа та країни G7 конфіскувати близько 300 млрд доларів заморожених російських активів. А у вересні став одним з ініціаторів законопроєкту REPO 2.0, який передбачає регулярну передачу російських коштів Україні — кожні 90 днів.

У лютому 2026 року під час візиту до Києва Вайтгаус відкрито розкритикував політику Трампа щодо Путіна, наголосивши, що Конгрес та американський народ продовжують підтримувати Україну.

Сенаторський мандат Вайтгауса діє до січня 2031 року.

Марк Келлі: астронавт, якого Маск назвав зрадником через Україну

Марк Келлі — 62-річний сенатор від штату Аризона, колишній військовий льотчик, астронавт NASA, який чотири рази побував у космосі, та член сенатського комітету зі збройних сил.

Після поїздки до України у березні 2025 року Келлі відкрито звинуватив адміністрацію Трампа в ослабленні української оборони через призупинення військової допомоги та обміну розвідувальними даними. За це Ілон Маск назвав сенатора зрадником, однак той не відмовився від своєї позиції. Сподіваємось він і надалі буде голосно підтримувати Україну, адже мандат його діє до січня 2029 року.

Влітку 2026 року сенатор вчетверте від початку повномасштабної війни відвідав Україну, взявши участь у Чорноморському безпековому форумі в Одесі. Згодом він представив двопартійний законопроєкт, покликаний прискорити постачання боєприпасів Україні коштом європейських партнерів.

У жовтні Келлі разом з іншими конгресменами закликав Пентагон відновити та розширити доступ України до Starlink і Starshield після перебоїв у роботі супутникового зв'язку.

Рубен Гальєго: морпіх, який хоче, щоб Америка вчилася воювати в України

"Ми потребуємо України так само, як Україна потребує нас", — заявив Рубен Гальєго під час Чорноморського безпекового форуму в Одесі наприкінці травня 2026 року. На думку сенатора від Аризони, американські військові мають переймати бойовий досвід українців, щоб бути готовими до майбутніх воєн.

Колишній морський піхотинець і ветеран війни в Іраку, Гальєго познайомився з українськими військовими ще за місяць до повномасштабного вторгнення РФ. Символічно, що свій перший виступ у Сенаті в лютому 2025 року він присвятив саме Україні, засудивши рішення США голосувати проти резолюції ООН, яка засуджувала російську агресію.

У 2026 році разом із республіканцем Чаком Грасслі він представив законопроєкт NOPE Act, покликаний посилити контроль Конгресу над рішеннями президента щодо послаблення антиросійських санкцій.

А 10 листопада Гальєго долучився до вимоги прискорити надання Україні вже затверджених 400 млн доларів військової допомоги. Зокрема, законодавці зажадали пояснити, чому постачання розтягуються до 2029 року та чому, за наявною інформацією, з пакета виключили ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Адам Шифф: сенатор, для якого Україна стала частиною протистояння з Трампом

Ім'я Адама Шиффа нерозривно пов'язане з українським питанням ще з 2019 року. Саме він очолював розслідування в Палаті представників, яке призвело до першого імпічменту Дональда Трампа. У центрі скандалу опинилася телефонна розмова американського президента з Володимиром Зеленським та питання затримки військової допомоги Україні.

Тоді домогтися усунення Трампа з посади не вдалося — Сенат виправдав президента. Однак після повернення республіканця до Білого дому Шифф продовжив критикувати його політику щодо Києва.

У листопаді 2025 року сенатор виступив проти запропонованого адміністрацією Трампа мирного плану, який передбачав скорочення української армії та припинення постачання західного озброєння. Шифф наголосив, що мирна угода не повинна винагороджувати Росію за порушення міжнародного права.

У травні 2026 року він разом з іншими сенаторами зажадав від американського Мінфіну повністю відновити нафтові санкції проти Росії.

А в листопаді, як повідомляє Радіо Свобода, Шифф увійшов до групи 32 законодавців від обох партій, які зажадали від адміністрації Трампа пояснити затримку надання Україні 400 млн доларів військової допомоги, вже схваленої Конгресом.

Таким чином, українське питання, з якого сім років тому почалося одне з найгучніших політичних протистоянь Шиффа з Трампом, залишається важливою частиною його діяльності вже в Сенаті.

Тім Кейн: Україна як питання безпеки самої Америки

У 2016 році Тім Кейн міг стати віцепрезидентом США — саме його Гілларі Клінтон обрала своїм напарником на президентських виборах, які зрештою виграв Дональд Трамп. Сьогодні сенатор від Вірджинії працює одразу у двох важливих для України комітетах — із закордонних справ та збройних сил.

Кейн почав просувати санкції проти Москви ще до повномасштабного вторгнення. У січні 2022 року він долучився до розробки законопроєкту, який передбачав масштабні обмеження проти російських банків, військового та політичного керівництва РФ у разі ескалації агресії проти України.

У червні 2026 року разом із республіканцем Джоном Корніном Кейн запропонував спростити механізм закупівлі американських боєприпасів європейськими країнами для подальшої передачі Україні. Законодавча ініціатива передбачає скорочення бюрократичних процедур щонайменше до кінця 2030 року.

А 19 листопада 2026 року Кейн ініціював резолюцію, яка має зобов'язати адміністрацію Трампа оцінити наслідки власної політики щодо Росії. Зокрема, з'ясувати, як послаблення санкцій та затримки постачання засобів ППО Україні вплинули на здатність Кремля продовжувати війну.

Фактично Кейн намагається перетворити політику Білого дому щодо Москви на предмет офіційного парламентського контролю.

Джефф Мерклі: санкції проти Росії без права Трампа на поблажки

Для сенатора від штату Орегон Джеффа Мерклі боротьба українців за незалежність почалася задовго до російського вторгнення. У своїх виступах він згадує Помаранчеву революцію та спротив українців спробам Москви встановити політичний контроль над країною.

У серпні 2026 року, після схвалення Сенатом нового пакета санкцій проти Росії, Мерклі розкритикував навіть підтриманий ним документ. На думку демократа, законодавці мали зробити запровадження економічних обмежень обов'язковим, а не залишати це рішення на розсуд Дональда Трампа.

Окремий напрям діяльності Мерклі — захист українців, які через війну опинилися у США. Восени 2026 року він долучився до двопартійного звернення сенаторів до американської адміністрації з вимогою продовжити статус тимчасового захисту для громадян України ще на 18 місяців.

На листопадових виборах Мерклі вчетверте здобув сенаторський мандат. Як досвідчений член комітету із закордонних справ, він зможе продовжувати роботу над санкційною політикою Вашингтона щонайменше до січня 2033 року.

Браян Шац: на боці України у боротьбі за американські гроші

"Бюджет контролює Конгрес, а не Трамп" — під таким заголовком у липні 2025 року вийшла заява сенатора від Гаваїв Браяна Шаца. Демократ виступив проти ініціативи американського президента скоротити на 9 млрд доларів фінансування іноземної допомоги та суспільного мовлення. Окремо Шац наголосив, що це рішення зачепить і Україну.

Ще у 2024 році, коли Конгрес місяцями не міг погодити новий пакет військової допомоги Києву, сенатор привертав увагу колег до ситуації на фронті, де українські військові були змушені економити боєприпаси на тлі посилення російських обстрілів.

Однак інтереси Шаца не обмежуються військовою допомогою. У 2025 році він виступив на спеціальних слуханнях Сенату, присвячених викраденню Росією українських дітей.

Особливе значення для Києва має робота Шаца в бюджетному комітеті Сенату — комітеті з асигнувань, зокрема в підкомітеті, відповідальному за фінансування зовнішньої політики США. Адже саме від рішень американських законодавців щодо розподілу бюджетних коштів значною мірою залежить подальша фінансова підтримка України.

Перемога демократів — не гарантія для України: чому Києву не варто радіти завчасно

Попри те, що серед демократів чимало послідовних прихильників України, їхня перемога на проміжних виборах не означає автоматичного збільшення військової допомоги чи прискорення постачання озброєння. Як пояснює у розмові з Фокусом американіст Владислав Фарапонов, нова більшість у Конгресі може суттєво ускладнити життя Дональду Трампу та республіканцям, однак не обов'язково спростить його Україні.

"Найгірше, що ми можемо зробити зараз, — це більше працювати з демократами й робити вигляд, що тепер вони все за нас вирішать. В американській політиці все дуже швидко змінюється. Можливо, через два роки ситуація знову буде іншою. Тому потрібно працювати як із демократами, так і з республіканцями", — наголошує Фарапонов.

За словами експерта, демократи передусім будуть зацікавлені у внутрішньополітичній боротьбі, а зовнішня політика стане лише одним із майданчиків, на яких вони демонструватимуть свої принципові відмінності від республіканців. До того ж за реалізацію ухвалених політичних рішень, зокрема щодо постачання зброї Україні, надалі відповідатимуть президент та виконавча влада.

"Тепер республіканцям доведеться зважати на позицію демократів із багатьох питань, зокрема щодо фінансування ініціатив адміністрації. Частота цих компромісів збільшуватиметься, але шлях до них може стати довшим", — пояснює американіст.

Що ж до конкретних сенаторів, які послідовно підтримували Україну, то, за словами Фарапонова, їхня готовність просувати ті чи інші законопроєкти залежатиме від політичного контексту. Одна річ — підтримати ініціативу, яка має широкий консенсус і не створює політичних ризиків, зовсім інша — активно відстоювати документ, навколо якого точиться боротьба.

Водночас експерт сподівається, що після завершення роботи в Конгресі деяких багаторічних прихильників України їхні колеги, які раніше не виявляли особливої активності в українському питанні, усвідомлять зростання власної ролі та активніше долучатимуться до відповідних законодавчих ініціатив.

Таким чином, перемога демократів відкриває для України додаткові можливості, але не дає нових гарантій. І головне завдання Києва — не обрати собі друзів серед переможців, а зберегти союзників по обидва боки американського політичного барикадного поділу.