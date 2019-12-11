ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", готовившего теракт в Мурманске

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело

В российском ФСБ заявили о задержании сторонника "Правого Сектора", готовившего теракт у здания органов местного самоуправления. Об этом сообщается на официальном сайте структуры.

"10 декабря 2019 года в г. Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России, 1983 г.р.", - сказано в заявлении.

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ - приготовление к террористическому акту.

Как ранее сообщал Фокус: