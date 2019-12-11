ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора", готовившего теракт в Мурманске
2019-12-11 14:29:00
В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело
В российском ФСБ заявили о задержании сторонника "Правого Сектора", готовившего теракт у здания органов местного самоуправления. Об этом сообщается на официальном сайте структуры.
"10 декабря 2019 года в г. Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России, 1983 г.р.", - сказано в заявлении.
В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ - приготовление к террористическому акту.
Как ранее сообщал Фокус:
- 1 декабря под Офисом президента прошла акция "Правого сектора", на котором националисты предупредили Зеленского, что революция может повториться
- Следственный комитет России обвиняет лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ
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