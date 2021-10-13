Скончался бывший директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

Брюханов долгое время болел лучевой болезнью а в последние годы жизни перенес два инсульта.

На 85-ом году жизни после продолжительной болезни скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. О смерти своего бывшего руководителя сообщил Facebook Чернобыльской АЭС.

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В последние годы Брюханов перенес два инсульта, что в сочетании с лучевой болезнью, которая обнаружилась у него после аварии на АЭС, пагубно отразилось на его состоянии здоровья.

"Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

Кем был Виктор Брюханов

Брюханов стоял у истоков создания Чернобыльской АЭС. Он устроился на станцию в 1970 году и возглавлял строительство, а позже и эксплуатацию станции. После аварии в 1986 году его отстранили от руководства станции, а через два года решением суда признали виновным в проведении опасного эксперимента со множеством нарушений и халатности в работе. Брюханова приговорили к 10 годам лишения свободы по статье о нарушении правил технической безопасности на взрывоопасных предприятиях. Он отбывал наказание в колонии в Луганской области, однако был досрочно освобожден в 1991 году.

Позже Брюханов вернулся на ЧАЭС в должности начальника техотдела, а когда исполнилось 60 лет, ему предложили должность замдиректора ассоциации внешнеэкономической деятельности при министерстве. В 70 лет Брюханов вышел на пенсию и до последних дней проживал со своей семьей на Троещине.

Ранее сообщалось, что спустя тридцать пять лет после взрыва на Чернобыльской АЭС обнаружено возобновление ядерной реакции в урановых топливных массах, похороненных глубоко внутри поврежденного реактора.

Государственный архив СБУ на 35-ю годовщину трагедии обнародовал секретные документы КГБ по катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции.