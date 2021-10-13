Брюханов довгий час хворів на променеву хворобу, а в останні роки життя переніс два інсульти.

На 85-му році життя після тривалої хвороби помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Про смерть свого колишнього керівника повідомив Facebook Чорнобильської АЕС.

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В останні роки Брюханов переніс два інсульти, що в поєднанні з променевою хворобою, яка проявилася в нього після аварії на АЕС, згубно позначилося на його стані здоров'я.

"Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого", — йдеться в повідомленні.

Ким був Віктор Брюханов

Брюханов стояв біля витоків створення Чорнобильської АЕС. Він влаштувався на станцію в 1970 році й очолював будівництво, а пізніше і експлуатацію станції. Після аварії в 1986 році його було усунуто від керівництва станції, а через два роки рішенням суду визнали винним у проведенні небезпечного експерименту з безліччю порушень і недбалістю в роботі. Брюханова засудили до 10 років позбавлення волі за статтею про порушення правил технічної безпеки на вибухонебезпечних підприємствах. Він відбував покарання в колонії в Луганській області, проте був достроково звільнений у 1991 році.

Пізніше Брюханов повернувся на ЧАЕС на посаду начальника техвідділу, а коли виповнилося 60 років, йому запропонували посаду заступника директора асоціації зовнішньоекономічної діяльності при міністерстві. У 70 років Брюханов вийшов на пенсію і до останніх днів проживав зі своєю сім'єю на Троєщині.

Раніше повідомлялося, що через 35 років після вибуху на Чорнобильській АЕС виявлено відновлення ядерної реакції в уранових паливних масах, похованих глибоко всередині пошкодженого реактора.

Державний архів СБУ на 35-ту річницю трагедії оприлюднив секретні документи КДБ щодо катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.