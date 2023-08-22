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Украина

Жительница Николаевской области за деньги обещала разыскать пропавших военнослужащих

военные, пропавшие, мошенничество, Николаевская область, Офис генпрокурора
Фото: Офис генерального прокурора | Жительница Николаевской области обманывала родственников военных

Правоохранители установили 50 эпизодов мошенничества. Злоумышленница присвоила себе 200 тыс. гривен.

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Украинские правоохранители разоблачили жительницу Николаевской области, которая обманом выманивала деньги у родственников пропавших военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как рассказали в ведомстве, женщина размещала в Facebook фейковые положительные отзывы о помощи в поисках военных, которые попали в плен. При этом она давала ссылки на группы в Viber под названием "Поиск пропавших 2022" и "Возвращайся живым", которые сами и администрировала.

В этих группах подозреваемая общалась с родственниками военнослужащих, которые обращались к ней за помощью, и обещала за вознаграждение установить их местонахождение. При этом искать кого-то женщина не планировала.

Во время обыска у нее изъяли мобильные телефоны с учетными записями, сим-карты и банковские карты, подтверждающие факты ее преступной деятельности.

Задержанной уже сообщали о подозрении в мошенничестве, но она продолжила противоправные действия.

Установлено 50 эпизодов, в результате которых граждане потеряли 200 тыс. гривен.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины ("мошенничество, совершенное повторно").

В свою очередь в пресс-службе СБУ заявили, что злоумышленница обманула 500 семей на 2 млн гривен. За "поиски" одного человека она брала до 7 тыс. гривен. После получения денег переставала выходить на связь с родственниками.

военные, мошенничество, Офис генпрокурора, СБУ, пропавшие, деньги Fullscreen
Женщина обманывала родственников пропавших военных
военные, мошенничество, Офис генпрокурора, СБУ, пропавшие, деньги Fullscreen
Женщина обманывала родственников пропавших военных
военные, мошенничество, Офис генпрокурора, СБУ, пропавшие, деньги Fullscreen
Женщина обманывала родственников пропавших военных
военные, мошенничество, Офис генпрокурора, СБУ, пропавшие, деньги
военные, мошенничество, Офис генпрокурора, СБУ, пропавшие, деньги
военные, мошенничество, Офис генпрокурора, СБУ, пропавшие, деньги

Напомним, недавно заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА Олеся Данильченко рассказывала о схеме, которую преступники используют для получения кредитов на пропавших без вести и пленных военных.

2 августа в Офисе генерального прокурора заявили, что разоблачили организованную группу, которая присваивала деньги под видом "продажи" автомобилей и квадрокоптеров защитникам.