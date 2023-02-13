Самые удачливые. Каким знакам Зодиака повезет к концу февраля

Февраль не обещает больших потрясений, но будет напряженным и сложным для некоторых знаков Зодиака.

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В каждом месяце есть как благоприятные, так и невезучие дни. Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет больше всего, пишет Express.

Февраль – месяц, когда нужно быть собранным, сконцентрированным и дисциплинированным. В воздухе будет ощущаться напряжение, у многих знаков возникнет период самокопания и самоанализа.

Астрологи рекомендуют строить планы и делать шаги к реализации этих планов, не смотря на апатию, которая может возникнуть. Понадобится поддержка близких и однодумцев, чтобы планы увенчались успехом.

Молодой месяц в Рыбах 20 февраля может дать повышенно чувство тревожности. Как и 23-24 февраля, когда Луна окажется в Овне вместе с Юпитером и Венерой.

В этот период возможны разногласия и конфликты. Если вы почувствуете рост напряженности, то дайте себе передышку и отвлекитесь на то, что приносит вам счастье.

Но, не смотря на то, что подобные эмоции могут испытывать все знаки Зодиака, некоторые во второй половине февраля окажутся более удачливыми и им будет проще перенести этот тревожный период.

Овен

Для этого знака Зодиака весь февраль весьма удачен, но новый виток успеха начнется 22 февраля — астрологи отмечают, что в этот день Овны перейдут на новый уровень жизни. К тому же, если они хотят получить прибавку к зарплате, самое время ее попросить.

Лев

Львы в феврале полны вдохновения и творческой энергии, но им нужно оберегать себя от негатива и тогда после 20 февраля для них откроются новые возможности. К тому же конец февраля подтолкнет их изучению самих себя.

Козерог

Козерогам нужно бережно относится к своему физическому и ментальному здоровью весь февраль и после 27 февраля для них наступит весьма благоприятный период. "После ретроградного Меркурия в Козероге в декабре и январе вы испытаете облегчение и радость от того, что в этом месяце вы можете расслабиться и все же добиться успеха", — отмечают астрологи.

Весы

В жизни представителей этого знака Зодиака происходят положительные перемены. Именно им стоит уделить максимум внимания своим планам на будущее и отпустить прошлое. После 27 февраля – благоприятный период.

Водолей

Водолеи в феврале могут заметно поднять свое финансовое положение, но после 20 февраля это станет проще. Этот знак Зодиака получит положительные ответы на сообщения, отправленные несколько месяцев назад.

Рыбы

Главные любимчики Фортуны в 2023 году. Весь этот год для Рыб будет очень благоприятным во всех сферах. Но во второй половине февраля они обретут небывалую силу и уверенность в себе. Их ждет общение с близкими и положительные импульсы.

Напомним, ранее Фокус писал, какие знаки Зодиака обретут любовь уже этой весной.