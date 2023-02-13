Найбільше удачі. Яким знакам Зодіаку пощастить до кінця лютого

Лютий не обіцяє великих потрясінь, але буде напруженим і складним для деяких знаків Зодіаку.

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Щомісяця є як сприятливі, так і невдалі дні. Астрологи розповіли яким знакам Зодіаку пощастить найбільше, пише Express.

Лютий — місяць, коли потрібно бути зібраним, сконцентрованим і дисциплінованим. У повітрі відчуватиметься напруга, у багатьох знаків виникне період самокопання та самоаналізу.

Астрологи рекомендують будувати плани та робити кроки до реалізації цих планів попри апатію, яка може виникнути. Знадобиться підтримка близьких і однодумців, щоб плани увінчалися успіхом.

Молодий місяць у Рибах 20 лютого може дати підвищене почуття тривожності. Як і 23-24 лютого, коли Місяць опиниться в Овні разом із Юпітером і Венерою.

У цей період можливі розбіжності й конфлікти. Якщо ви відчуєте зростання напруженості, то дайте собі перепочинок і відволічіться на те, що приносить вам щастя.

Але попри те, що подібні емоції можуть відчувати всі знаки Зодіаку, деякі в другій половині лютого виявляться щасливішими, і їм буде простіше перенести цей тривожний період.

Овен

Для цього знака Зодіаку весь лютий дуже вдалий, але новий виток успіху розпочнеться 22 лютого — астрологи відзначають, що цього дня Овни перейдуть на новий рівень життя. До того ж, якщо вони хочуть отримати прибавку до зарплати, саме час її попросити.

Лев

Леви в лютому сповнені натхнення та творчої енергії, але їм потрібно оберігатися від негативу, і тоді після 20 лютого для них відкриються нові можливості. До того ж кінець лютого підштовхне їх до вивчення самих себе.

Козеріг

Козерогам потрібно дбайливо ставитися до свого фізичного та ментального здоров'я весь лютий, і після 27 лютого для них настане вельми сприятливий період. "Після ретроградного Меркурія в Козерозі в грудні та січні ви відчуєте полегшення й радість від того, що цього місяця ви можете розслабитися і все ж таки досягти успіху", — зазначають астрологи.

Терези

У житті представників цього знаку Зодіаку відбуваються позитивні зміни. Саме їм варто приділити максимум уваги своїм планам на майбутнє та відпустити минуле. Після 27 лютого — сприятливий період.

Водолій

Водолії в лютому можуть помітно підняти своє фінансове становище, але після 20 лютого це стане простіше. Цей знак Зодіаку отримає позитивні відповіді на повідомлення, надіслані кілька місяців тому.

Риби

Головні улюбленці Фортуни у 2023 році. Весь цей рік для Риб буде дуже сприятливим у всіх сферах. Але в другій половині лютого вони набудуть небувалої сили та впевненості в собі. На них чекає спілкування з близькими та позитивні імпульси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які знаки Зодіаку знайдуть кохання вже цієї весни.