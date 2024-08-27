Лунный календарь на сентябрь 2024 года: какие дни будут благоприятными

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. Про самые опасные дни в сентябре — рассказываем дальше.

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Астролог Анжела Перл рассказала, когда в августе 2024 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в первый месяц осени будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в сентябре 2024 года

Убывающая: с 1 по 2 сентября и с 19 по 30 сентября

Новолуние: 3 сентября

Растущая: с 4 по 17 сентября

Полная Луна: 18 сентября

Лунный календарь на сентябрь 2024 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в сентябре считаются такие даты: 3, 7, 24 сентября.

Лунный календарь на сентябрь 2024 года: неблагоприятные дни

Опасными и неблагоприятными для важных в сентябре дел считаются даты: 18, 19, 20 сентября.

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