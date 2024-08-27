Стиль жизни
Лунный календарь на сентябрь 2024 года: какие дни будут благоприятными
Наталья Гулий
194
Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. Про самые опасные дни в сентябре — рассказываем дальше.
Related video
Астролог Анжела Перл рассказала, когда в августе 2024 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в первый месяц осени будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.
Фазы Луны в сентябре 2024 года
Убывающая: с 1 по 2 сентября и с 19 по 30 сентября
Новолуние: 3 сентября
Растущая: с 4 по 17 сентября
Полная Луна: 18 сентября
Лунный календарь на сентябрь 2024 года: благоприятные дни
Удачными для важных дел и начинаний в сентябре считаются такие даты: 3, 7, 24 сентября.
Лунный календарь на сентябрь 2024 года: неблагоприятные дни
Опасными и неблагоприятными для важных в сентябре дел считаются даты: 18, 19, 20 сентября.
Также Фокус писал таро-прогноз везения для всех знаков на осень 2024