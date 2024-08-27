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Місячний календар на вересень 2024 року: які дні будуть сприятливими
Наталія Гулій
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Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні у вересні — розповідаємо далі.
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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли у вересні 2024 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в перший місяць осені будуть сприятливими та несприятливими для важливих справ.
Фази Місяця у вересні 2024 року
Спадна: з 1 по 2 вересня і з 19 по 30 вересня
Молодик: 3 вересня
Зростаюча: з 4 по 17 вересня
Повний Місяць: 18 вересня
Місячний календар на вересень 2024 року: сприятливі дні
Вдалими для важливих справ і починань у вересні вважаються такі дати: 3, 7, 24 вересня.
Місячний календар на вересень 2024 року: несприятливі дні
Небезпечними та несприятливими для важливих у вересні справ вважаються дати: 18, 19, 20 вересня.
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