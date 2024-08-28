Календарь красоты на сентябрь 2024 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В сентябре будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в сентябре 2024 года.

Лунный календарь красоты на сентябрь 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 5, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 26 сентября

Маникюр и педикюр: 2, 5, 7, 8-10, 13, 15, 17, 21, 25-26 сентября

Похудение: 19-30 сентября

Удаление пигментных пятен, бородавок: 25-26 сентября

Эпиляция и депиляция: 13, 15, 17, 21, 25-26 сентября

Хирургические операции: 19-30 сентября

Лечение зубов:19-30 сентября

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (с 3 по 17 сентября) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (18 сентября) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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