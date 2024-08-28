Календар краси на вересень 2024 року: коли робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У вересні буде багато вдалих дат для догляду за собою.

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Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси у вересні 2024 року.

Місячний календар краси на вересень 2024 року:

Стрижки та фарбування волосся: 5, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 26 вересня

Манікюр і педикюр: 2, 5, 7, 8-10, 13, 15, 17, 21, 25-26 вересня

Схуднення: 19-30 вересня

Видалення пігментних плям, бородавок: 25-26 вересня

Епіляція та депіляція: 13, 15, 17, 21, 25-26 вересня

Хірургічні операції: 19-30 вересня

Лікування зубів:19-30 вересня

Астрологи підкреслюють, що в період Місяця, що зростає (з 3 до 17 вересня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (18 вересня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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