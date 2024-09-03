Новолуние в Деве 3 сентября 2024 года: что можно и нельзя делать

Сегодня, 3 сентября, наступает первое осеннее Новолуние в знаке Девы. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.

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Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, что значит Новолуние в Деве и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Что значит Новолуние в Деве?

Новолуние, которое наступит сегодня, 3 сентября, в знаке Девы может влиять на нас за 3 дня до и 3 дня после. Новолуние в Деве символизирует время очищения, самосовершенствования и подготовки к новому этапу в жизни. Дева, как знак, ассоциируется с порядком, анализом, деталями и здоровьем. В период Новолуния в этом знаке возникает возможность сосредоточиться на улучшении повседневных привычек, разработке планов и организации.

Это время подходит для начала проектов, связанных с работой над собой, наведением порядка в жизни и восстановлением внутреннего баланса. Энергия Девы помогает проявить внимательность к мелочам, что способствует более глубокому пониманию своих потребностей и шагов, необходимых для их достижения.

Также Новолуние в Деве поддерживает намерения, связанные со здоровьем, уходом за телом, очищением физического и эмоционального пространства. Эзотерики считают, что в этот период особенно важно прислушиваться к своему телу и уделять внимание психическому здоровью.

Новолуние в Деве благоприятно для медитаций и практик, направленных на гармонизацию внутреннего мира, работы с земными энергиями и укрепления связи с природой.

Что можно делать во время Новолуния:

прощать своих обидчиков;

подводить итоги;

планировать ближайшее будущее;

решать финансовые вопросы, раздавать долги;

заниматься творчеством;

заниматься благотворительностью;

физические нагрузки;

заниматься йогой и медитациями;

делать чекап (комплексное обследование) организма;

заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

начинать новые важные дела (только планировать);

путешествовать, особенно далеко;

делать уколы красоты и пластические операции;

употреблять алкоголь и жирную пищу;

совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

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