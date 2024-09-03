Новолуние в Деве 3 сентября 2024 года: что можно и нельзя делать
Сегодня, 3 сентября, наступает первое осеннее Новолуние в знаке Девы. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.
Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, что значит Новолуние в Деве и что нельзя делать во время этой фазы Луны.
Что значит Новолуние в Деве?
Новолуние, которое наступит сегодня, 3 сентября, в знаке Девы может влиять на нас за 3 дня до и 3 дня после. Новолуние в Деве символизирует время очищения, самосовершенствования и подготовки к новому этапу в жизни. Дева, как знак, ассоциируется с порядком, анализом, деталями и здоровьем. В период Новолуния в этом знаке возникает возможность сосредоточиться на улучшении повседневных привычек, разработке планов и организации.
Это время подходит для начала проектов, связанных с работой над собой, наведением порядка в жизни и восстановлением внутреннего баланса. Энергия Девы помогает проявить внимательность к мелочам, что способствует более глубокому пониманию своих потребностей и шагов, необходимых для их достижения.
Также Новолуние в Деве поддерживает намерения, связанные со здоровьем, уходом за телом, очищением физического и эмоционального пространства. Эзотерики считают, что в этот период особенно важно прислушиваться к своему телу и уделять внимание психическому здоровью.
Новолуние в Деве благоприятно для медитаций и практик, направленных на гармонизацию внутреннего мира, работы с земными энергиями и укрепления связи с природой.
Что можно делать во время Новолуния:
- прощать своих обидчиков;
- подводить итоги;
- планировать ближайшее будущее;
- решать финансовые вопросы, раздавать долги;
- заниматься творчеством;
- заниматься благотворительностью;
- физические нагрузки;
- заниматься йогой и медитациями;
- делать чекап (комплексное обследование) организма;
- заниматься домашними и бытовыми делами.
Что нельзя делать в Новолуние:
- начинать новые важные дела (только планировать);
- путешествовать, особенно далеко;
- делать уколы красоты и пластические операции;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- совершать крупные покупки (недвижимость, акции).
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