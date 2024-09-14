Раки, Девы и Тельцы: Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для всех знаков

Мы на экваторе первого месяца осени 2024 и стараемся с оптимизмом смотреть в будущие два месяца сезона. Оцениваем вероятность и объем везения для каждого знака зодиака в течение второй половины сентября, а также, октября и ноября 2024.

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Весеннее время — самое продуктивное для деловых процессов, новых проектов, знакомств и прочего. Это как чистый лист, с которого можно начать любой личный активный период. В этом году большая часть осени 2024 будет проходить под влиянием коридора затмений: оно начнется с 18 сентября частичным Лунным затмением и закончится 2 октября частичным солнечным затмением. Именно поэтому к периоду следует относиться максимально осторожно и ответственно.

Овен

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Овнов

Овнам следует уделить особое внимание здоровью в этот период. Может открыться травмирующая для вас информация в любой из двенадцати сфер жизни: она может касаться как здоровья, личных отношений, так и бизнес-сферы. Однако, этот период имеет для вас очень мощный заряд энергии и вы можете в любой момент повернуть ситуация в свою пользу.

Телец

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Тельцов

Тельцам следует проявлять не свойственную им активность в этот период. Такая линия поведения обернется для Тельцов абсолютным позитивом и радостным результатом для всех запущенных процессов. В этот период могут активироваться давние враги или они проявятся в неожиданный момент. Кто-то из друзей и вообще — близкого окружения, останется в прошлом. К этому следует относиться ровно, но провоцировать конфликты тоже не стоит. Они могут обернуться негативом уже против вас.

Близнецы

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Близнецов

У Близнецов будет противоречивый период. С одной стороны он потребует усилий для противостояния, с другой — может принести позитивные знакомства и даже новую влюбленность. Период будет противоречивый и бурный, но и позитивно-результативный. Вам следует идти в свои опасения и максимально держаться сбалансированной позиции внутри себя.

Рак

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Раков

Раков могут ожидать события, способные изменить судьбу в лучшую сторону. Не семейные Раки могут обрести спутников, у кого-то наконец-то состоится свадьба, а кто-то перейдет на новый уровень в своей карьере или заработках. Словом, период важный и плодотворный.

Лев

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Львов

У Львов могут обостриться присущие им страхи, которые накопились за период еще до коридора затмений. Однако, многие из них окажутся иллюзорными и Львы увидят, что все заканчивается для них хорошо. Придет конец неопределенности и состоянию неоднозначности. Появится ясность и прозрачность во многих вопросах.

Дева

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Дев

К Девам придет информация, которая собьет их с толку и способна даже сделать больно. Вам предстоит открыть глаза на многие моменты, на которые вы отказывались смотреть открыто. Это для вас период правосудия и понимания ситуации изнутри. Возможно, вам предстоит пережить осколки от розовых очков, но это, в итоге, принесет вам пользу и даст старт для новых, жизненно важных процессов.

Весы

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Весов

Весам предстоит выйти из Отшельника и вернуть себе благосостояние, особенно, если оно было утрачено. Вам помогут в этом друзья и близкие. Возможна большая прибыль или старт важного проекта, в котором, вас ожидает большой финансовый успех.

Скорпион

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Скорпионов

У Скорпионов ожидается разрушение и обретение нового. Впрочем, как и свойственно Скорпионам. Для них это все нормально и обыденно, так что, просто еще один этап глобальной трансформации, которая проявится в социальной жизни и личных отношениях. Влияние коридора затмений частично скажется на представителях знака, но это влияние просто развяжет давние ситуации, которые давно требовали разрешения.

Стрелец

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Стрельцов

Стрельцам удастся благополучно разрешить судебные и вообще, любые правовые вопросы. Вы окажетесь в выгодном положении и ощутите облегчение по ряду наболевших процессов, в том числе, касающихся здоровья и отношений с родителями. Период для вас важных и плодотворный. Вам предстоит переход на новый уровень жизни или выход из сложившейся парадигмы событий.

Козерог

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Козерогов

У Козерогов будет период новых начинаний. И, хотя, астрологи часто не советуют начинать что-либо в коридор затмений, вам начинать, как раз, показано. Чем выше ваша активность, тем значительнее будут результаты. Планируйте, смотрите в перспективу и размышляйте на тему будущего. Именно это вам нужно сейчас больше всего!

Водолей

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Водолеев

Водолеям предстоит отойти от социальной жизни на какое-то время и насладиться приятным "отшельничеством". Это период "закладки" новых событий в сфере бизнеса. Возможно, следует его использовать для планирования бизнес-проекта или просто даже помечтать на этот счет.

Рыбы

Таро-прогноз событий в период осеннего коридора затмений 2024 для Рыб

Рыб ожидает обновление в сфере бизнеса и работы. Новые предложения или переход на новое место. У мужчин возможна повышенная активность в плане ярких отношений с женщинами, у женщин — обновления в сфере семейной жизни. Звезда на днее колоды говорит о том, что вас ведут Высшие Силы и что бы ни происходило в этот период — так надо!