Раки, Діви і Тельці: Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для всіх знаків

Ми на екваторі першого місяця осені 2024 і намагаємося з оптимізмом дивитися в майбутні два місяці сезону. Оцінюємо ймовірність та обсяг везіння для кожного знака зодіаку протягом другої половини вересня, а також, жовтня та листопада 2024 року.

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Весняний час — найпродуктивніший для ділових процесів, нових проєктів, знайомств тощо. Це як чистий аркуш, з якого можна почати будь-який особистий активний період. Цьогоріч більша частина осені 2024 року відбуватиметься під впливом коридору затемнень: воно розпочнеться з 18 вересня частковим Місячним затемненням і закінчиться 2 жовтня частковим сонячним затемненням. Саме тому до періоду слід ставитися максимально обережно та відповідально.

Овен

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Овнів

Овнам слід приділити особливу увагу здоров'ю в цей період. Може відкритися травмувальна для вас інформація в будь-якій із дванадцяти сфер життя: вона може стосуватися як здоров'я, особистих стосунків, так і бізнес-сфери. Однак, цей період має для вас дуже потужний заряд енергії і ви можете в будь-який момент повернути ситуацію на свою користь.

Телець

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Тельців

Тельцям слід проявляти не властиву їм активність у цей період. Така лінія поведінки обернеться для Тельців абсолютним позитивом і радісним результатом для всіх запущених процесів. У цей період можуть активуватися давні вороги або вони проявляться в несподіваний момент. Хтось із друзів і взагалі — близького оточення, залишиться в минулому. До цього слід ставитися рівно, але провокувати конфлікти теж не варто. Вони можуть обернутися негативом уже проти вас.

Близнюки

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Близнюків

У Близнюків буде суперечливий період. З одного боку, він потребуватиме зусиль для протистояння, з іншого — може принести позитивні знайомства і навіть нову закоханість. Період буде суперечливий і бурхливий, але й позитивно-результативний. Вам слід йти у свої побоювання і максимально триматися збалансованої позиції всередині себе.

Рак

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Раків

На Раків можуть очікувати події, здатні змінити долю на краще. Не сімейні Раки можуть знайти супутників, у когось нарешті відбудеться весілля, а хтось перейде на новий рівень у своїй кар'єрі або заробітках. Словом, період важливий і плідний.

Лев

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Львів

У Левів можуть загостритися властиві їм страхи, які накопичилися за період ще до коридору затемнень. Однак багато з них виявляться ілюзорними і Леви побачать, що все закінчується для них добре. Настане кінець невизначеності та стану неоднозначності. З'явиться ясність і прозорість у багатьох питаннях.

Діва

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Дів

До Дів прийде інформація, яка зіб'є їх з пантелику і здатна навіть зробити боляче. Вам доведеться відкрити очі на багато моментів, на які ви відмовлялися дивитися відкрито. Це для вас період правосуддя і розуміння ситуації зсередини. Можливо, вам доведеться пережити уламки від рожевих окулярів, але це, в підсумку, принесе вам користь і дасть старт для нових, життєво важливих процесів.

Ваги

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Терезів

Терезам доведеться вийти з Відлюдника і повернути собі добробут, особливо, якщо його було втрачено. Вам допоможуть у цьому друзі та близькі. Можливий великий прибуток або старт важливого проєкту, в якому на вас чекає великий фінансовий успіх.

Скорпіон

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Скорпіонів

У Скорпіонів очікується руйнування і набуття нового. Утім, як і властиво Скорпіонам. Для них це все нормально і буденно, тож просто ще один етап глобальної трансформації, яка проявиться в соціальному житті та особистих стосунках. Вплив коридору затемнень частково позначиться на представниках знака, але цей вплив просто розв'яже давні ситуації, які давно вимагали вирішення.

Стрілець

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Стрільців

Стрільцям вдасться благополучно розв'язати судові і взагалі, будь-які правові питання. Ви опинитеся у вигідному становищі й відчуєте полегшення щодо низки наболілих процесів, зокрема тих, що стосуються здоров'я і стосунків із батьками. Період для вас важливий і плідний. На вас чекає перехід на новий рівень життя або вихід із сформованої парадигми подій.

Козеріг

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Козерогів

У Козерогів буде період нових починань. І хоча астрологи часто не радять починати що-небудь у коридор затемнень, вам починати якраз показано. Що вища ваша активність, то значнішими будуть результати. Плануйте, дивіться в перспективу і розмірковуйте на тему майбутнього. Саме це вам потрібно зараз найбільше!

Водолій

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Водоліїв

Водоліям належить відійти від соціального життя на якийсь час і насолодитися приємним "відлюдництвом". Це період "закладання" нових подій у сфері бізнесу. Можливо, слід його використати для планування бізнес-проєкту або просто навіть помріяти щодо цього.

Риби

Таро-прогноз подій у період осіннього коридору затемнень 2024 для Риб

Риб очікує оновлення у сфері бізнесу та роботи. Нові пропозиції або перехід на нове місце. У чоловіків можлива підвищена активність у плані яскравих стосунків із жінками, у жінок — оновлення у сфері сімейного життя. Зірка на дні колоди говорить про те, що вас ведуть Вищі Сили і що б не відбувалося в цей період — так треба!